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Элитный коттедж с атмосферной люксовой яхты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Если вы давно не находили для себя по-настоящему люксового и вдохновляющего проекта, мы спешим представить вам интерьеры этого элитного коттеджа, оформленного на грани яхтенного люкса и модной эклектики.

Архитектурное бюро «ЮДИН и НОВИКОВ» уже не раз радовали нас своими проектами, не уступающими мировым легендам по качеству и атмосфере. Таланты из сферы дизайна предлагают нам удобные, функциональные, а главное – эксклюзивные решения по дизайну интерьера апартаментов и коттеджей. Разрабатывая дизайн интерьера, сотрудники учитывают площадь, привычки владельцев и их личные предпочтения, создавая проект не только на основе модных трендов или конкретных пожеланий, но совмещая индивидуальность и утонченные традиции воедино.

Особенный шик

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что яхтенный стиль является одним из самых элитарных в мире, в концепции этого дизайна интерьера бросается в глаза в первую очередь его комфортабельность и эстетика и лишь затем – масштаб работ и их сложность. Данная традиция оформления по-разному проникает в жилые интерьеры, и лучшим вариантом для дуэта является его сочетание с модерном, как здесь.

Магия люкса

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Заметим, что данный проект является реконструкцией дома площадью 315 кв. метров в Сярьгах Всеволожского района Ленинградской области. Дизайнерам удалось достичь полного равновесия между архитектурными элементами первоначальной стратегии и модными инновациями. Натуральные оттенки древесины и камня позволяют наполнить интерьеры магией природной энергетики, а подсветка, выполненная на профессиональном уровне, делает акценты еще более заметными.

Стильный дуэт

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Обращаем ваше внимание на такие характерные признаки яхтенного стиля, как отделка стен декоративными панелями, обилие деревянной отделки, мягкую мебель с плюшевым ворсом, большое количество интегрированных элементов и встроенной подсветки, а также атмосферу «замкнутого», абсолютно безопасного и контролируемого пространства. Этот стиль можно считать идеальным для дизайна люксового загородного дома.

Хорошая жизнь

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ощущение тотального погружения в атмосферу данных интерьеров возникает сразу после того, как вы позволите себе усомниться в непоколебимости шаблонов определенных стилей и направлений в дизайне. Данный проект захватывает, открывая нам новые горизонты, а также позволяет по-новому взглянуть на пространство и его организацию.

Главная ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Так, загородный дом вовсе не должен использовать дерево и камень, чтобы казаться более традиционным и стабильным, гораздо более увлекательное занятие – с помощью тех же материалов сделать его похожим на пентхаус топ-менеджера высшего звена на Манхэттене.

Парадная столовая

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А как эффектно оформлен кухонный остров с удобной комбинацией из электрических и газовых плит!

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Динамичная древесина

homify Медиа комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кроме прилично проделанной технической работы, великолепного мастерства декоратора, прекрасно подобранной цветовой гаммы и акцентов, мы замечаем огромное количество небольших интересных приемов, которые наверняка покажутся вам очень интересными. В данном случае, мы говорим как о шикарной отделке потолка на мансарде реечными панелями, так и об организации здесь же ванной комнаты, которая даст фору многим подобным.

Атмосферная бильярдная

homify Медиа комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

За снимки – отдельная благодарность интерьерному фотографу Ивану Сорокину, который позволил нам оценить данный архитектурный проект во всем его великолепии, не выходя из дома! Браво!

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