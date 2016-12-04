Элитный коттедж с атмосферной люксовой яхты

Если вы давно не находили для себя по-настоящему люксового и вдохновляющего проекта, мы спешим представить вам интерьеры этого элитного коттеджа, оформленного на грани яхтенного люкса и модной эклектики.

Архитектурное бюро «ЮДИН и НОВИКОВ» уже не раз радовали нас своими проектами, не уступающими мировым легендам по качеству и атмосфере. Таланты из сферы дизайна предлагают нам удобные, функциональные, а главное – эксклюзивные решения по дизайну интерьера апартаментов и коттеджей. Разрабатывая дизайн интерьера, сотрудники учитывают площадь, привычки владельцев и их личные предпочтения, создавая проект не только на основе модных трендов или конкретных пожеланий, но совмещая индивидуальность и утонченные традиции воедино.