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Cтройка недели: Идеальный домик из бруса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
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Традиционный дом из бруса в современной интерпретации и площадью в 240 кв. метров понравится всем, кто давно мечтал о чем-то подобном. В этом проекте брус не кажется брутальным, кровля – слишком массивной, а интерьеры и вовсе выполнены в современном стиле.

Гармоничные пропорции данного проекта удивляют с первого взгляда. Кажется, что столь милый и компактный дом спроектировать из бруса сложно, и это действительно так. Архитекторы реализовали проект с большим вниманием к компактности дома и его внешнему виду. Им хотелось представить дом из бруса нового поколения, который выходит далеко за рамки таких стилей, как кантри или шале, а является деревянным домом 21-ого века: эклектичным, смелым, современным!

Как строился дом

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Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Данная фотография иллюстрирует один из моментов постройки данного дома. Для его сборки в разное время требовалось разное количество рабочей силы, прямо сейчас здесь работают три человека.

Вид со стороны сада

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Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Архитектор Дмитрий Кругляк удивительным образом совместил пожелания русского заказчика и швейцарскую манеру оформления фасадов. Так, к дому с основой из шале пристроилась веранда с остеклением в пол, которая смотрится здесь очень органично.

Нестандартная кровля здания, учитывающая двусветную гостиную и балкон, выполнена с использованием битумной черепицы коричневого цвета. Фасады здания окрашены в нежный бледно-желтый оттенок с коричневыми акцентами в виде окон и балок

Подробнее о проекте

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Дом собран из клееного бруса толщиной 200 мм с высотой венца 260 мм. Гостиная и столовая ориентированы панорамным вид на реку Вуокса, которая буквально вплотную подходит к границе участка. С остекленной террасы открывается замечательный вид на благоустроенный участок и береговую линию, что позволяет сделать отдых в этом доме особенно замечательным. В хозяйской спальне второго этажа есть небольшой балкон, который выходит видами в том же направлении.

Планировка дома

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

На первом этаже дома расположена просторная гостиная, удобная кухня, технические помещения, а также банная зона с сауной, душевой и комнатой отдыха. А еще здесь есть отдельное хозяйственное помещение (8 кв. метров), спальня (17 кв. метров) и терраса (27 кв. метров)!

На втором этаже имеются три спальни (10, 10 и 15 кв. метров), ванная комната (7 кв. метров), большой холл-гостиная (20 кв. метров) и балкон (10 кв. метров) при главной спальне

Летняя кухня

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Также на территории мы найдем беседку с летней кухней у реки, благоустроенный участок с автополивом и прекрасные панорамные виды на реку и небольшой лес. Кажется, что здесь можно прекрасно отдохнуть и душой, и телом. В беседке также есть зона летней кухни с мангалом из кирпича.

Вид на беседку и дом

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Так выглядит этот проект с одной из дорожек в саду – в кадр попало и основное здание, и беседка с мангалом. Декоративный заборчик придает проекту очарование поместья с конюшней или фермы у леса.

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