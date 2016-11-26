Cтройка недели: Идеальный домик из бруса

Традиционный дом из бруса в современной интерпретации и площадью в 240 кв. метров понравится всем, кто давно мечтал о чем-то подобном. В этом проекте брус не кажется брутальным, кровля – слишком массивной, а интерьеры и вовсе выполнены в современном стиле.
Гармоничные пропорции данного проекта удивляют с первого взгляда. Кажется, что столь милый и компактный дом спроектировать из бруса сложно, и это действительно так. Архитекторы реализовали проект с большим вниманием к компактности дома и его внешнему виду. Им хотелось представить дом из бруса нового поколения, который выходит далеко за рамки таких стилей, как кантри или шале, а является деревянным домом 21-ого века: эклектичным, смелым, современным!
Данная фотография иллюстрирует один из моментов постройки данного дома. Для его сборки в разное время требовалось разное количество рабочей силы, прямо сейчас здесь работают три человека.
Архитектор Дмитрий Кругляк удивительным образом совместил пожелания русского заказчика и швейцарскую манеру оформления фасадов. Так, к дому с основой из шале пристроилась веранда с остеклением в пол, которая смотрится здесь очень органично.
Нестандартная кровля здания, учитывающая двусветную гостиную и балкон, выполнена с использованием битумной черепицы коричневого цвета. Фасады здания окрашены в нежный бледно-желтый оттенок с коричневыми акцентами в виде окон и балок
Дом собран из клееного бруса толщиной 200 мм с высотой венца 260 мм. Гостиная и столовая ориентированы панорамным вид на реку Вуокса, которая буквально вплотную подходит к границе участка. С остекленной террасы открывается замечательный вид на благоустроенный участок и береговую линию, что позволяет сделать отдых в этом доме особенно замечательным. В хозяйской спальне второго этажа есть небольшой балкон, который выходит видами в том же направлении.
На первом этаже дома расположена просторная гостиная, удобная кухня, технические помещения, а также банная зона с сауной, душевой и комнатой отдыха. А еще здесь есть отдельное хозяйственное помещение (8 кв. метров), спальня (17 кв. метров) и терраса (27 кв. метров)!
На втором этаже имеются три спальни (10, 10 и 15 кв. метров), ванная комната (7 кв. метров), большой холл-гостиная (20 кв. метров) и балкон (10 кв. метров) при главной спальне
Также на территории мы найдем беседку с летней кухней у реки, благоустроенный участок с автополивом и прекрасные панорамные виды на реку и небольшой лес. Кажется, что здесь можно прекрасно отдохнуть и душой, и телом. В беседке также есть зона летней кухни с мангалом из кирпича.
Так выглядит этот проект с одной из дорожек в саду – в кадр попало и основное здание, и беседка с мангалом. Декоративный заборчик придает проекту очарование поместья с конюшней или фермы у леса.
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