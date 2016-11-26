Cтройка недели: Идеальный домик из бруса

Традиционный дом из бруса в современной интерпретации и площадью в 240 кв. метров понравится всем, кто давно мечтал о чем-то подобном. В этом проекте брус не кажется брутальным, кровля – слишком массивной, а интерьеры и вовсе выполнены в современном стиле.

Гармоничные пропорции данного проекта удивляют с первого взгляда. Кажется, что столь милый и компактный дом спроектировать из бруса сложно, и это действительно так. Архитекторы реализовали проект с большим вниманием к компактности дома и его внешнему виду. Им хотелось представить дом из бруса нового поколения, который выходит далеко за рамки таких стилей, как кантри или шале, а является деревянным домом 21-ого века: эклектичным, смелым, современным!