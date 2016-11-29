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Как сделать сад уютным в холодную погоду

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CHIADO TEA ROOM, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Коммерческие помещения
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Наступающая зима подкрадывается незаметно, раз – и уже весь сад в снегу, а вы еще так и не устроили прощальные шашлыки в этом сезоне для себя и близких! Не беда, всегда есть возможность продлить время отдыха в саду благодаря некоторым идеям.

Приготовьте идеальный ужин

Барбекю "Добрая" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Добрая

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Каждый из нас знает, что он любит. Но не всегда хватает сил и времени, чтобы приготовить что-то идеальное. Подумайте над тем, как бы вы хотели провести этот ужин на свежем воздухе, возможно, уже последний в году.

Оставьте место нетронутым

Children's Playhouse Deep Winter Snow Selwood Products Ltd Сад в классическом стиле
Selwood Products Ltd

Children's Playhouse Deep Winter Snow

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

Если из вашего окна видно определенную часть сада, зимой лучше оставить ее нетронутой, без следов и вытоптанной площадки.

Добавьте огня

Stealth Boat Fire Table - Southampton Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Stealth Boat Fire Table – Southampton

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Самый простой способ разжечь в себе дух авантюризма для отдыха в саду в холодную погоду – это развести костер. Вы можете использовать как свой мангал, так и только что собранную из кирпичей «воронку-колодец». Или даже настоящий садовый биокамин на этаноле (фотография выше). Главное, чтобы огонь был доступен каждому гостю, потому расположите его в центре, например, между двумя лавочками, и позаботьтесь, чтобы с обратной стороны (со спины) не дул ветер. Кроме того, можно подготовить декоративные свечи и дополнительные светильники.

Добавьте красивую сервировку

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN Сад Грильницы
Bureau GN

Терраса-Взлетная полоса

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Кроме всего прочего, красиво поданное блюдо, насыщенное яркими красками различных овощей, с соусами, дополнительными закусками в виде чипсов, мини-гамбургеров и канапе выглядит гораздо привлекательнее, чем обычное.

Добавьте ассортимент своему ужину во всем – в посуде, в продуктах, в возможности отдохнуть сразу в двух-трех местах в саду

Устройтесь возле листопадного дерева или хвойника

Assortiment de Boules, Solitair Solitair Сад в рустикальном стиле
Solitair

Solitair
Solitair
Solitair

Осенью лучше всего расположить место для отдыха возле листопадного дерева, зимой – возле хвойных. Такие растения следует сажать там, где вид вам кажется плохим и неэстетичным в межсезонье.

Добавьте экраны для летней кухни

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira Балкон и терраса в стиле модерн
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Самый простой способ продлить время отдыха на свежем воздухе – утепление летней кухни со всех сторон. Для этого добавьте двери-слайдеры, окна, отопление по системе «теплого пола».

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Не забудьте аксессуары

Vilten sloffen van esgii in sfeer, esgii esgii
esgii

esgii
esgii
esgii

Любые угги, новые красивые тапочки, красивое пальто именно для отдыха в саду – мотивируйте себя различными способами!

Купите текстиль

Rufus the cat modelling quilts! Quilts by Lisa Watson Спальная комната Текстиль
Quilts by Lisa Watson

Rufus the cat modelling quilts!

Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson

Простой плед для вашего патио в разы увеличит время вашего отдыха здесь в холодное время года!

Добавьте кострище

Hotels in Kufri, Snow King Retreat Snow King Retreat Аэропорты
Snow King Retreat

Snow King Retreat
Snow King Retreat
Snow King Retreat

Шикарный железный чан для большого костра может стать идеальным решением для особенной вечеринки в саду!

Украсьте деревья и кусты гирляндой

CHIADO TEA ROOM, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Коммерческие помещения Коммерческие помещения
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

Купите гирлянду и развесьте ее там, где захочется, и лучше, если это место было бы видно из окна!

Не бойтесь непогоды

A bedroom in winter times, ArqRender ArqRender Спальня в стиле модерн
ArqRender

ArqRender
ArqRender
ArqRender

Дождь, снегопад, даже слякоть могут быть живописными, если вы смотрите на них через модное и практичное панорамное остекление.

Создайте место для празднования Нового Года

Праздник к нам приходит! Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в скандинавском стиле
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Праздник к нам приходит!

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Посадите ель, добавьте немного декора, окружите ее лавочкой и сделайте все, чтобы следующий Новый Год вы провели в компании лучших друзей!

Не забудьте про осеннюю стрижку

Inspiration, GARDOMAT - Die Gartenideenmacher GARDOMAT - Die Gartenideenmacher Сад в классическом стиле
GARDOMAT – Die Gartenideenmacher

GARDOMAT - Die Gartenideenmacher
GARDOMAT – Die Gartenideenmacher
GARDOMAT - Die Gartenideenmacher

Стриженые под зиму кусты особенно красиво будут выглядеть под первым снегом.

Выбирайте цветные почвопокровные

Wrzosowisko piękne o każdej porze roku, Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Сад Растения
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Некоторые почвопокровные и многолетники красного, светло-зеленого, фиолетового или салатового цвета есть смысл разместить поближе к крыльцу, чтобы наблюдать буйство красок и из-под снега!

Купите веселые фигурки животных

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Зимой расставленные тут и там белочки или зайчики приведут в восторг не только детей, но и взрослых!

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