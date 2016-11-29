Как сделать сад уютным в холодную погоду

Наступающая зима подкрадывается незаметно, раз – и уже весь сад в снегу, а вы еще так и не устроили прощальные шашлыки в этом сезоне для себя и близких! Не беда, всегда есть возможность продлить время отдыха в саду благодаря некоторым идеям.
Каждый из нас знает, что он любит. Но не всегда хватает сил и времени, чтобы приготовить что-то идеальное. Подумайте над тем, как бы вы хотели провести этот ужин на свежем воздухе, возможно, уже последний в году.
Если из вашего окна видно определенную часть сада, зимой лучше оставить ее нетронутой, без следов и вытоптанной площадки.
Самый простой способ разжечь в себе дух авантюризма для отдыха в саду в холодную погоду – это развести костер. Вы можете использовать как свой мангал, так и только что собранную из кирпичей «воронку-колодец». Или даже настоящий садовый биокамин на этаноле (фотография выше). Главное, чтобы огонь был доступен каждому гостю, потому расположите его в центре, например, между двумя лавочками, и позаботьтесь, чтобы с обратной стороны (со спины) не дул ветер. Кроме того, можно подготовить декоративные свечи и дополнительные светильники.
Кроме всего прочего, красиво поданное блюдо, насыщенное яркими красками различных овощей, с соусами, дополнительными закусками в виде чипсов, мини-гамбургеров и канапе выглядит гораздо привлекательнее, чем обычное.
Добавьте ассортимент своему ужину во всем – в посуде, в продуктах, в возможности отдохнуть сразу в двух-трех местах в саду
Осенью лучше всего расположить место для отдыха возле листопадного дерева, зимой – возле хвойных. Такие растения следует сажать там, где вид вам кажется плохим и неэстетичным в межсезонье.
Самый простой способ продлить время отдыха на свежем воздухе – утепление летней кухни со всех сторон. Для этого добавьте двери-слайдеры, окна, отопление по системе «теплого пола».
Любые угги, новые красивые тапочки, красивое пальто именно для отдыха в саду – мотивируйте себя различными способами!
Простой плед для вашего патио в разы увеличит время вашего отдыха здесь в холодное время года!
Шикарный железный чан для большого костра может стать идеальным решением для особенной вечеринки в саду!
Купите гирлянду и развесьте ее там, где захочется, и лучше, если это место было бы видно из окна!
Дождь, снегопад, даже слякоть могут быть живописными, если вы смотрите на них через модное и практичное панорамное остекление.
Посадите ель, добавьте немного декора, окружите ее лавочкой и сделайте все, чтобы следующий Новый Год вы провели в компании лучших друзей!
Стриженые под зиму кусты особенно красиво будут выглядеть под первым снегом.
Некоторые почвопокровные и многолетники красного, светло-зеленого, фиолетового или салатового цвета есть смысл разместить поближе к крыльцу, чтобы наблюдать буйство красок и из-под снега!
Зимой расставленные тут и там белочки или зайчики приведут в восторг не только детей, но и взрослых!
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