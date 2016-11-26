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10 шикарных русских домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
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В сегодняшней Книге Идей мы хотим удивить вас невероятно эффектными образцами архитектуры, реализованными в России. Они созданы архитекторами и дизайнерами, профессионализм и чувство вкуса которых нас просто восхищает!

Кантри-сказка

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле Дерево Бежевый house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Вам тоже кажется, что этот деревянный дом из клееного бруса с красивой темной крышей, защищающей его от непогоды, потрясающими шоколадными окнами, угловой верандой с остеклением в пол и красивой мансардой с балкончиками просто идеален?

Он является комбинированной вариацией стиля кантри и шале и отлично подходит для постройки в коттеджном поселке 21 века. Кроме того, он имеет еще и очень удобную планировку, современную и компактную.

Дом реализован вблизи поселка Мельниково, Приозерский район Ленинградской области (Майоров остров).

Стеклянный куб

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один шикарный проект дома относится к стилю минимализм и в буквальном смысле открыт природе. Остекление от пола до потолка на обоих уровнях делает его идеальным для реализации в живописном месте, с видом на лес, реку, озеро, горы, море, океан.

Данный дом построен под Москвой на участке с видом на сосновый бор.

Люксовый скандинавский

Дом в Зеленогорске ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в Зеленогорске

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Похожий на удивительный карамельный торт с медовой начинкой, этот потрясающий коттедж спроектирован для реализации в Зеленогорске. Фотографии реализации и стройки вы можете увидеть здесь.

На озерах

Частный жилой дом в современном стиле, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Частный жилой дом в современном стиле

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Еще один шикарный проект из Ленинградской области реализован в хвойном лесу рядом с озером, имеет декоративный ручей на участке и построен в стиле модерн.

Европейский мансардный

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Этот милый калининградский дом построен в европейском мансардном стиле. Ближе всего к нему стиль Второй Империи, склоняющийся к французской эстетике. Здесь есть и отделка фасада рустом, и шоколадные окна с расстекловкой, и красивые кованые ворота, а также – очень стильные мансардные спальни.

Деревянное шале

Modern Eco-house in Zhukovka. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Modern Eco-house in Zhukovka.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Дизайн-студия Станислава Орехова спроектировала удивительный дом в стиле шале, который имеет все шансы стать самым любимым у наших читателей. Подсветка неоновой нитью на фасаде, традиционные альпийские балкончики и современное панорамное остекление создают очень фешенебельное трио! Дом реализован в поселке Жуковка.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Современный стиль

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Этот эффектный проект сочетает в себе сразу несколько стилей и может похвастаться современной цветовой гаммой, которая позволяет придать ему особенно футуристичный вид. Удачное сочетание серого каменного оттенка, черного дерева и рам окон, пепельных акцентов и бирюзовой воды бассейна здесь выглядит практически волшебно! Дом реализован не в РФ, а в Харькове на Украине.

Дом в стиле гео

"Somewhere in forest", Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko Дома в средиземноморском стиле Камень
Yurii Hrytsenko

Somewhere in forest

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

Этот интересный коттедж имеет мансардный этаж с высокими скошенными потолками, а также элементы геодизайна – параметрику с био-орнаментом на экранах крыльца и круглое окно в лестничном холле. Кажется, что этот дом полон загадок! Дом спроектирован для реализации в РФ.

Инновационный деревянный

Дом "Woodlark" - комбинированные конструкции NEWOOD - Современные деревянные дома Веранда и терраса в стиле кантри
NEWOOD – Современные деревянные дома

Дом Woodlark – комбинированные конструкции

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Деревянное люксовое домостроение настолько быстро развивается, что для нас этот проект уже почти не выглядит похожим на деревянный дом, каким мы его знали , а скорее на виллу. Планировку дома можно посмотреть здесь.

Элегантность классики

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в классическом стиле
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Этот удивительный коттедж имеет ряд декоративных элементов, которые могут вполне стать частью образа дома вашей мечты! Только посмотрите на этот эркер с балкончиком, фонтанчик, который видно из кухни, и арочную парадную дверь! Чем не мечта?

Швейцарский формат

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

Для тех, кто видел нашу подборку швейцарских коттеджей, не будет сюрпризом, что данный дом также склоняется к швейцарскому современному стилю в частной архитектуре. Швейцарские вариации модерна и минимализма будут особенно любимы теми, кому нравятся шоколадно-пепельные цветовые гаммы, изысканные тонкие линии и ультра-современные оригинальные планировки.

Сборный дом

Готовые дома, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Готовые дома

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Футуристичный сборный дом с панорамным остеклением восхищает нас своим современным внешним видом и контрастной раскраской! Такой дом привозят и устаналивают на вашем участке за считанные дни!

Стиль Прерий

Наедине с природой MARTINarchitects Дома в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Этот дом занимает в нашей подборке особое место, ведь именно он когда-то давно вдохновил нас на изучение стиля Прерий. Статью об этом, без сомнения, восхитительном проекте загородного дома вы можете прочитать здесь, а архитекторам мы говорим очередное «Браво!» и вызываем на бис!

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