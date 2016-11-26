10 шикарных русских домов

Вам тоже кажется, что этот деревянный дом из клееного бруса с красивой темной крышей, защищающей его от непогоды, потрясающими шоколадными окнами, угловой верандой с остеклением в пол и красивой мансардой с балкончиками просто идеален?

Он является комбинированной вариацией стиля кантри и шале и отлично подходит для постройки в коттеджном поселке 21 века. Кроме того, он имеет еще и очень удобную планировку, современную и компактную.

Дом реализован вблизи поселка Мельниково, Приозерский район Ленинградской области (Майоров остров).