10 шикарных русских домов

В сегодняшней Книге Идей мы хотим удивить вас невероятно эффектными образцами архитектуры, реализованными в России. Они созданы архитекторами и дизайнерами, профессионализм и чувство вкуса которых нас просто восхищает!
Вам тоже кажется, что этот деревянный дом из клееного бруса с красивой темной крышей, защищающей его от непогоды, потрясающими шоколадными окнами, угловой верандой с остеклением в пол и красивой мансардой с балкончиками просто идеален?
Он является комбинированной вариацией стиля кантри и шале и отлично подходит для постройки в коттеджном поселке 21 века. Кроме того, он имеет еще и очень удобную планировку, современную и компактную.
Дом реализован вблизи поселка Мельниково, Приозерский район Ленинградской области (Майоров остров).
Еще один шикарный проект дома относится к стилю минимализм и в буквальном смысле открыт природе. Остекление от пола до потолка на обоих уровнях делает его идеальным для реализации в живописном месте, с видом на лес, реку, озеро, горы, море, океан.
Данный дом построен под Москвой на участке с видом на сосновый бор.
Похожий на удивительный карамельный торт с медовой начинкой, этот потрясающий коттедж спроектирован для реализации в Зеленогорске. Фотографии реализации и стройки вы можете увидеть здесь.
Еще один шикарный проект из Ленинградской области реализован в хвойном лесу рядом с озером, имеет декоративный ручей на участке и построен в стиле модерн.
Этот милый калининградский дом построен в европейском мансардном стиле. Ближе всего к нему стиль Второй Империи, склоняющийся к французской эстетике. Здесь есть и отделка фасада рустом, и шоколадные окна с расстекловкой, и красивые кованые ворота, а также – очень стильные мансардные спальни.
Дизайн-студия Станислава Орехова спроектировала удивительный дом в стиле шале, который имеет все шансы стать самым любимым у наших читателей. Подсветка неоновой нитью на фасаде, традиционные альпийские балкончики и современное панорамное остекление создают очень фешенебельное трио! Дом реализован в поселке Жуковка.
Этот эффектный проект сочетает в себе сразу несколько стилей и может похвастаться современной цветовой гаммой, которая позволяет придать ему особенно футуристичный вид. Удачное сочетание серого каменного оттенка, черного дерева и рам окон, пепельных акцентов и бирюзовой воды бассейна здесь выглядит практически волшебно! Дом реализован не в РФ, а в Харькове на Украине.
Somewhere in forest
Этот интересный коттедж имеет мансардный этаж с высокими скошенными потолками, а также элементы геодизайна – параметрику с био-орнаментом на экранах крыльца и круглое окно в лестничном холле. Кажется, что этот дом полон загадок! Дом спроектирован для реализации в РФ.
Woodlark– комбинированные конструкции
Деревянное люксовое домостроение настолько быстро развивается, что для нас этот проект уже почти не выглядит похожим на деревянный дом, каким мы его знали , а скорее на виллу. Планировку дома можно посмотреть здесь.
Этот удивительный коттедж имеет ряд декоративных элементов, которые могут вполне стать частью образа дома вашей мечты! Только посмотрите на этот эркер с балкончиком, фонтанчик, который видно из кухни, и арочную парадную дверь! Чем не мечта?
Для тех, кто видел нашу подборку швейцарских коттеджей, не будет сюрпризом, что данный дом также склоняется к швейцарскому современному стилю в частной архитектуре. Швейцарские вариации модерна и минимализма будут особенно любимы теми, кому нравятся шоколадно-пепельные цветовые гаммы, изысканные тонкие линии и ультра-современные оригинальные планировки.
Футуристичный сборный дом с панорамным остеклением восхищает нас своим современным внешним видом и контрастной раскраской! Такой дом привозят и устаналивают на вашем участке за считанные дни!
Этот дом занимает в нашей подборке особое место, ведь именно он когда-то давно вдохновил нас на изучение стиля Прерий. Статью об этом, без сомнения, восхитительном проекте загородного дома вы можете прочитать здесь, а архитекторам мы говорим очередное «Браво!» и вызываем на бис!
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