5 исторических стилей в архитектуре

В этой Книге Идей мы собрали для вас 5 интересных исторических стилей в архитектуре, знания о которых расширят ваш кругозор и помогут легче воспринимать ранее непонятные стили и элементы в дизайне фасадов.
Современная архитектура часто имеет заимствования из того или иного стиля, реже – реализует всю историческую идею целиком. Как раз ко второй группе проектов относятся дома из портфолио архитектурного бюро Карлсон и К., которые сегодня помогут нам проиллюстрировать полезную информацию.
С шиком и блеском архитекторы из данного бюро делают так, что исторический стиль, который иногда уже даже потерял свое влияние на архитектуру современного периода, эффектно возрождается в отдельно взятом проекте. Атмосферность получившегося образа получается настолько сильной, что кажется, что этот стиль не заслуживает забвения!
Роскошь, основанная на традициях, и классика, что никогда не сойдет со своего пьедестала – это стиль ар-нуво, изысканный и традиционный. Архитектурное строительное бюро Карлсон и К. спроектировало усадьбу, которая следует всем правилам данного стиля и в своей уникальности даже превосходит его. Современные технологии и королевский размах в этом проекте позволяют раскрыть ар-нуво с лучшей его стороны. На этой усадьбе вы найдете множество эксклюзивных деталей, плавные линии декора, являющиеся самым узнаваемым признаком этого стиля.
В эпоху «позолоченного века» (1865-1914) в США прибыло около 10 миллионов иммигрантов. В отличие от «Золотого века», который начался после окончания Второй Мировой Войны (1918 год), когда уровень экономики США и благосостояние граждан резко подскочили, «Позолоченный век» характеризовался близостью к давно ушедшей, очаровательной и атмосферной эпохе до-индустриального периода, хотя и при этом уже технически прогрессивным. Так, американские дома этого периода полностью передают атмосферу времени ударного развития железных дорог и промышленности, резкого позитивного скачка в экономике и социальной сфере. По сути – это первые «дома американской мечты»!
До данного стиля в США был популярен Piligrim style (1600-1700 гг.), который и стал основой для создания данного стиля. Во времена, когда в США строительство домов на огромном и практически пустом континенте было задачей сугубо практичной, до декоративного оформления дойти было крайне сложно. Данный стиль также называется пост-средневековым и все еще явно прослеживается в стиле «позолоченного века».
Удивительный викторианский стиль, который многим напоминает волшебные замки или домики из сказки, был изначально создан в Великобритании, но огромную популярность и дальнейшее развитие тоже получил в США.
Викторианские дома в Великобритании чаще всего представлены таунхаусами, 3-этажными домами с подвалами в центре города, которые красивой линейкой растянулись вдоль улицы. Викторианские дома могут быть построены из красного кирпича (старые), из светлого песочного (который был введен после нехватки средств в бюджете), а в современное время они могут быть даже оштукатуренными в белый.
В США викторианский стиль делится на множество разновидностей, половина из которых похожа на стандартные американские коттеджи с некоторыми дополнениями. Так, викторианский Italianate (итальянский), Folk Victorian (народный викторианский), Queen Anne (стиль Королевы Анны), Eastlake style (популярный в легендарном Сан-Франциско) и Second Empire (про-французский викторианский стиль) стали прекрасными продолжателями рода и традиций викторианского стиля в Новом Свете.
Традиционный облик английского особняка с кирпичными фасадами и богатыми украшениями экстерьера в духе палладианства подкупает с первого взгляда. Исключительно европейский, отчасти венецианский (из-за истории стиля) и особенно характерный, он является прекрасным примером любви к симметрии в классицизме.
В США данный образ респектабельного дома получил название Federal (или Федеративный стиль) и был популярен в период примерно 1780-1820 гг. Сейчас такие дома в Штатах активно реконструируются и перепродаются. Сам же стиль является синонимом патриотизма и в восприятии американцев остается самым «американским» из всех.
В Европе такой внешний облик дома принято приписывать к стилю Классицизм, особенно если он является большим поместьем или усадьбой.
Потрясающий японский стиль в архитектуре переживает в данный момент особенный тип возрождения – с помощью отдельных элементов. Так, некоторые приемы, относящиеся к стилю минимализм, популярны во всем мире.
Но традиционный японский стиль не выходит за пределы страны. С его массивными, но не лишенными изящества крышами, деревянным каркасом и ультра-скромными интерьерами, он остается слишком аутентичным для широкой публики и используется лишь для декора этнических кафе, ресторанов и парков.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;