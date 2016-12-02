5 исторических стилей в архитектуре

В этой Книге Идей мы собрали для вас 5 интересных исторических стилей в архитектуре, знания о которых расширят ваш кругозор и помогут легче воспринимать ранее непонятные стили и элементы в дизайне фасадов.

Современная архитектура часто имеет заимствования из того или иного стиля, реже – реализует всю историческую идею целиком. Как раз ко второй группе проектов относятся дома из портфолио архитектурного бюро Карлсон и К., которые сегодня помогут нам проиллюстрировать полезную информацию.

С шиком и блеском архитекторы из данного бюро делают так, что исторический стиль, который иногда уже даже потерял свое влияние на архитектуру современного периода, эффектно возрождается в отдельно взятом проекте. Атмосферность получившегося образа получается настолько сильной, что кажется, что этот стиль не заслуживает забвения!