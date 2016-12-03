Футуристичный дом со вкусом к жизни

Современный дом может быть не только комфортабельным местом для жизни, но и в своем роде произведением искусства. А еще дом определяет наш образ жизни, заставляет следовать своим правилам и, при профессиональном современном исполнении, расширяет наши горизонты во всех смыслах, включая буквальный, предоставляя нам шикарные пейзажи из окон.
Дом в футуристичном эксклюзивном стиле становится самим собой – таким, в который въезжает счастливая семья. Архитектор Александр Жидков с помощью данного проекта покажет нам, как авторские задумки и визуализации становятся реальными интерьерами. Другой материал о том, как проходит стройка такого дома, вы можете найти в статье «Как строился современной дом мечты».
Реализация проекта и его доводка до полного соответствия замысла проходит множество поворотных моментов. Как оказывается, некоторые материалы бывают недоступны, конкретные оттенки выкуплены, а пара идей на практике смотрится немного иначе. От профессионализма авторского надзора зависит то, сохранит ли проект свою атмосферу, особенный стиль и настроение, при этом, как правило, конкретные детали не настолько важны, как кажется на первый взгляд
О том, как идеи собираются в одну общую картину, можно говорить и с точки зрения функциональности, и с точки зрения вкуса и эстетики. В типовых или серийных проектах мы видим некоторые основы (из определенного материала или стандарта планировки), тогда как в эксклюзивных основа создается именно личным авторским почерком архитектора, как в данном случае.
В дизайне интерьера кухни мы видим соответствие первоначального плана оформления и реализации – в данном проекте конкретная атмосфера в реальности была передана будто рукой художника.
Сохраняя общие черты и грани, формат и планировку, эта кухня наилучшим образом реализует задуманное – атмосферу скандинавской лаконичности и безмятежности, заложенную архитектором в нее с самого начала.
Если в проекте реализация вышла не совсем похожей на визуализацию, это плохо или хорошо? Что важнее – общая стратегия или цвет/стиль? Ответ на этот вопрос однозначный и предельно практичный – доверяя реализацию и авторский надзор вашему изначальному архитектору, вы получите лучший результат из возможных.
В процессе реализации может измениться планировка, цветовая гамма, конкретные предметы, марки, аксессуары, но очень редко – все вместе. Чаще всего, дизайнер с владельцем во время декорирования в реальных условиях вносят некоторые изменения.
Так выглядела одна из спален на стадии дизайн-проекта.
Так выглядела она же после сдачи проекта.
Эта интересная ванная комната была реализована в том же формате.
Так выглядит она уже после окончания всех отделочных работ.
Планировка первого этажа дома вызывает восторг у любого ценителя рационализма – большая терраса пристроена к кухне-гостиной с отдельной зоной столовой, а кабинет, спальня и прихожая находятся в задней части дома.
На втором этаже мы найдем три спальни, две ванные комнаты и две гардеробные. Главный мастер-сьют имеет полный набор помещений + балкон с видом на террасу и сад.
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