Футуристичный дом со вкусом к жизни

Современный дом может быть не только комфортабельным местом для жизни, но и в своем роде произведением искусства. А еще дом определяет наш образ жизни, заставляет следовать своим правилам и, при профессиональном современном исполнении, расширяет наши горизонты во всех смыслах, включая буквальный, предоставляя нам шикарные пейзажи из окон.

Дом в футуристичном эксклюзивном стиле становится самим собой – таким, в который въезжает счастливая семья. Архитектор Александр Жидков с помощью данного проекта покажет нам, как авторские задумки и визуализации становятся реальными интерьерами. Другой материал о том, как проходит стройка такого дома, вы можете найти в статье «Как строился современной дом мечты».