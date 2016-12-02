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Проекты бань из клееного бруса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
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Редкий владелец загородного дома откажется от постройки бани на своем участке. Мы скорее поставим под сомнение необходимость чистить зубы 2 раза в день, чем еженедельные банно-саунные процедуры. Архитектор Дмитрий Кругляк знает толк не только во внутреннем обустройстве бани, он справедливо полагает, что баню необходимо дополнить и другими зонами типа комнаты отдыха с телевизором, террасы на улице и красивого ландшафта вокруг.

Современный мир знает множество способов привести себя в форму. Но для многих из нас по-прежнему основным является русская баня с парной, печкой-каменкой да березовым веничком. И даже если веничком вы машете лишь вокруг, не касаясь тела, а лишь нагоняя к нему жар (что не менее полезно для организма), аромат, распространяющийся от него вокруг, сразу переносит нас в место, где «все тихо да правильно».

Красота в миниатюре

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Дмитрий Кругляк

Баня из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Бани уже давно перестали быть маленькой комнаткой с низкими потолками и крохотным оконцем. При строительстве из самого современного эко-материала – клееного бруса – они превращаются в аккуратные домики модных, приятных глазу оттенков.

Правильное окружение

Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле house,log,wood,деревянная баня,брусовая баня,баня,брус,клееный брус
Дмитрий Кругляк

Баня из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

С дополнением в виде речки и елей, уютных террас с деревянными креслами, переносным или стационарным мангалом они становятся местом для проведения самого лучшего выходного дня. Разделить с вами блаженство отдыха могут лишь самые близкие люди, кому вы доверяете и перед сможете показать себя самого настоящего, потому что именно это и сделает баня с каждым, кто войдет в ее сакральное пространство.

С учетом ландшафта

Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле house,log,wood,деревянная баня,брусовая баня,баня,брус,клееный брус
Дмитрий Кругляк

Баня из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Даже при строительстве на склоне баньки и дома из клееного бруса чувствуют себя очень хорошо. Так как брус не дает сильную нагрузку на фундамент, строительство на рельефном участке не намного сложнее, чем на ровной площадке. А какие виды могут открываться из окон и с балконов, если дом правильно сориентировать на местности!

Семейный формат

Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле house,log,wood,деревянная баня,брусовая баня,баня,брус,клееный брус
Дмитрий Кругляк

Баня из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Планируя строительство бани, не забудьте про друзей и родственников, которые наверняка захотят воспользоваться услугами вашего нового СПА-комплекса. Даже если у них уже есть при коттедже или даже на даче такое чудо, совместный отдых все же даст больше радости вашей семье и близким.

Современная баня в интерьере

Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле house,log,wood,деревянная баня,брусовая баня,баня,брус,клееный брус
Дмитрий Кругляк

Баня из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

А вот внутри банька не так изменилась со временем. Лучше дерева пока материала для интерьера парной не придумано. Многие делают пол и некоторые элементы из керамической плитки, но этот материал все же больше подходит для турецкого хамама, где главное – максимальная влажность воздуха, а температура не так высока, как в русской бане или финской сауне.

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