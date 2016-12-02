Проекты бань из клееного бруса

Редкий владелец загородного дома откажется от постройки бани на своем участке. Мы скорее поставим под сомнение необходимость чистить зубы 2 раза в день, чем еженедельные банно-саунные процедуры. Архитектор Дмитрий Кругляк знает толк не только во внутреннем обустройстве бани, он справедливо полагает, что баню необходимо дополнить и другими зонами типа комнаты отдыха с телевизором, террасы на улице и красивого ландшафта вокруг.

Современный мир знает множество способов привести себя в форму. Но для многих из нас по-прежнему основным является русская баня с парной, печкой-каменкой да березовым веничком. И даже если веничком вы машете лишь вокруг, не касаясь тела, а лишь нагоняя к нему жар (что не менее полезно для организма), аромат, распространяющийся от него вокруг, сразу переносит нас в место, где «все тихо да правильно».