12 видов раздвижных дверей для максимальной оптимизации пространства

Двери-слайдеры – практически незаменимая вещь в современном интерьере. В малогабаритках каждая из них экономит лишний квадратный метр, в больших домах двери-слайдеры обеспечивают ощущение непрерывности пространства и вносят атмосферу простора и свободы.
В этой Книге Идей мы рассмотрим данную технологию в различных стилях в дизайне. Вы увидите, что под любой интерьер можно подобрать нужную дверь-слайдер и при этом не поступиться своими эстетическими принципами
Двери-слайдеры в стиле ар-деко бывают обиты декоративными текстильными панелями и украшены стразами и зеркалами. Такие двери делаются лишь под заказ и могут стать главной фокусной точкой интерьера.
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Оттенок венге, расстекловка с помощью толстых деревянных панелей и лаконичный внешний вид, напоминающий японские арки в садах или даже пагоду – это силуэт двери-слайдера в азиатском стиле.
Данный стиль идеально подходит под интерьеры в стиле модерн, минимализм, под некоторые варианты шале или рустика.
Стоимость: $.
Данный вариант ультра-модных дверей-слайдеров очень часто используется в эклектичных стилях, позволяя объединить лаконичность и эффектность образа. Они отлично дополняют как более классические, так и минималистичные интерьеры в жанре эклектика.
Тонированные перегородки под шоколад или в кофейной гамме отлично подойдут под стили неоклассика, современный модерн, под бразильяно, «теплый» минимализм и другие стили.
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Самые современные двери-слайдеры не имеют выступающей части на уровне пола, направляющие оказываются встроенными в пол и потолок. Таким образом, в открытом формате переход на полу из террасы в спальню (или из гостиной в кухню) становится незаметным.
Такие двери-слайдеры применимы к абсолютно любому стилю в дизайне интерьера, у ведущих дизайнеров они с успехом используются даже в классике. Кроме того, они «теплые» и подходят для климата РФ.
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Такие двери-слайдеры также являются теплыми и подходящими для расположения с одной из сторон террасы. Их стоимость ниже, а направляющие на полу формируют порожек между одной и другой комнатой.
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В яхтенном стиле двери обычно изготавливаются из дерева и имеют обрамление ценными породами дерева, иногда – зеркалами и орнаментами, составленными из разных деревянных вставок.
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Такая дверь-слайдер может быть выполнена в черном, сером, белом и любом другом цвете, иметь стекла и расстекловку с орнаментом. Такая дверь идеально подойдет для классического и неоклассического интерьера, а также пространства, оформленного в американском стиле.
Стоимость: $-$$.
В стиле лофт двери-слайдеры имеют тонкое обрамление, каркас из железа или темного дерева, крупный формат. Подобные двери могут быть использованы в скандинавском или азиатском минимализме и даже во французском стиле.
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