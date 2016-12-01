12 видов раздвижных дверей для максимальной оптимизации пространства

Двери-слайдеры – практически незаменимая вещь в современном интерьере. В малогабаритках каждая из них экономит лишний квадратный метр, в больших домах двери-слайдеры обеспечивают ощущение непрерывности пространства и вносят атмосферу простора и свободы.

В этой Книге Идей мы рассмотрим данную технологию в различных стилях в дизайне. Вы увидите, что под любой интерьер можно подобрать нужную дверь-слайдер и при этом не поступиться своими эстетическими принципами