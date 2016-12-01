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12 видов раздвижных дверей для максимальной оптимизации пространства

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura
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Двери-слайдеры – практически незаменимая вещь в современном интерьере. В малогабаритках каждая из них экономит лишний квадратный метр, в больших домах двери-слайдеры обеспечивают ощущение непрерывности пространства и вносят атмосферу простора и свободы.

В этой Книге Идей мы рассмотрим данную технологию в различных стилях в дизайне. Вы увидите, что под любой интерьер можно подобрать нужную дверь-слайдер и при этом не поступиться своими эстетическими принципами

Легендарное ар-деко

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Двери-слайдеры в стиле ар-деко бывают обиты декоративными текстильными панелями и украшены стразами и зеркалами. Такие двери делаются лишь под заказ и могут стать главной фокусной точкой интерьера.

Стоимость: $$$+$$$.

Азиатский минимализм

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Двери в японском стиле – раздвижная конструкция

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Оттенок венге, расстекловка с помощью толстых деревянных панелей и лаконичный внешний вид, напоминающий японские арки в садах или даже пагоду – это силуэт двери-слайдера в азиатском стиле.

Данный стиль идеально подходит под интерьеры в стиле модерн, минимализм, под некоторые варианты шале или рустика.

Стоимость: $.

Тонированные двери

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данный вариант ультра-модных дверей-слайдеров очень часто используется в эклектичных стилях, позволяя объединить лаконичность и эффектность образа. Они отлично дополняют как более классические, так и минималистичные интерьеры в жанре эклектика.

Тонированные перегородки под шоколад или в кофейной гамме отлично подойдут под стили неоклассика, современный модерн, под бразильяно, «теплый» минимализм и другие стили.

Стоимость: $$$.

Минимализм в кубе

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

Самые современные двери-слайдеры не имеют выступающей части на уровне пола, направляющие оказываются встроенными в пол и потолок. Таким образом, в открытом формате переход на полу из террасы в спальню (или из гостиной в кухню) становится незаметным.

Такие двери-слайдеры применимы к абсолютно любому стилю в дизайне интерьера, у ведущих дизайнеров они с успехом используются даже в классике. Кроме того, они «теплые» и подходят для климата РФ.

Стоимость: $$.

Дверь-слайдер эконом

homify Окна и двериДекор для окон
homify

homify
homify
homify

Такие двери-слайдеры также являются теплыми и подходящими для расположения с одной из сторон террасы. Их стоимость ниже, а направляющие на полу формируют порожек между одной и другой комнатой.

Стоимость: $.

Яхтенный стиль

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Ванная комната в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

В яхтенном стиле двери обычно изготавливаются из дерева и имеют обрамление ценными породами дерева, иногда – зеркалами и орнаментами, составленными из разных деревянных вставок.

Стоимость: $$$+$$$.

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Французская дверь-слайдер

Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Раздвижные двери в Москве

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Такая дверь-слайдер может быть выполнена в черном, сером, белом и любом другом цвете, иметь стекла и расстекловку с орнаментом. Такая дверь идеально подойдет для классического и неоклассического интерьера, а также пространства, оформленного в американском стиле.

Стоимость: $-$$.

Стиль лофт

homify Окна и двериДвери
homify

homify
homify
homify

В стиле лофт двери-слайдеры имеют тонкое обрамление, каркас из железа или темного дерева, крупный формат. Подобные двери могут быть использованы в скандинавском или азиатском минимализме и даже во французском стиле.

Стоимость: $$$.

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