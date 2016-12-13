Квартира в футуристичном стиле в ЖК «Новый Оккервиль»

Как насчет того, чтобы начать жить по всем правилам 21-ого века? Что, если один ремонт может быстро перебросить вас из вашего времени – в стандартные 60-е годы этого века? С профессиональным дизайнером, который знает тренды и правильно прогнозирует изменения в дизайне интерьера будущего, это возможно.

Профессионалы подберут не только материалы и дизайнерские приемы, которые набирают популярность, но еще и добавят в интерьер инновационные стили (параметрику, футуристику и гео-дизайн) и не забудут про мощную технологичную начинку.