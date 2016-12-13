Квартира в футуристичном стиле в ЖК «Новый Оккервиль»

Как насчет того, чтобы начать жить по всем правилам 21-ого века? Что, если один ремонт может быстро перебросить вас из вашего времени – в стандартные 60-е годы этого века? С профессиональным дизайнером, который знает тренды и правильно прогнозирует изменения в дизайне интерьера будущего, это возможно.
Профессионалы подберут не только материалы и дизайнерские приемы, которые набирают популярность, но еще и добавят в интерьер инновационные стили (параметрику, футуристику и гео-дизайн) и не забудут про мощную технологичную начинку.
Перепланировка позволила сделать из универсального жилья инновационное. Теперь вход на кухню осуществляется через присоединенную лоджию в гостиной, а часть прохода из коридора занята вместительной гардеробной. Так, стандартные планировки в новостройках легко доводятся до идеала каждой конкретной семьи с помощью дизайн-проекта.
Новый проект от студии DEMARKA во всем великолепии раскрывает возможности практически любой 90-метровой квартиры. Здесь легкие оттенки морского бриза, зеркальная отделка, оптические иллюзии, динамика параметрики и качественная брендовая мебель соединяются в особенный мир посреди мегаполиса – тот, который, казалось, нам будет недоступен, минимум, до 22-ого века.
А как вы представляете себе будущее? Современный футуристичный стиль, который становится уже стандартом? Для многих оно будет именно таким – сочетание имитации ценных пород дерева палисандра, мрамора, легкие и воздушные цветные акценты и удивительные аксессуары в виде люстр с формой чаек или асимметричных комодов. Такой вариант дизайна интерьера городской квартиры удивляет, заставляет чувствовать себя частью самой современной прослойки мира и при этом – качественно дополняет ваш, уже существующий, образ жизни
Нет более технологичного места в городской квартире, чем кухня. Из нее можно сделать настоящее произведение искусства, полное технических новинок и ультра-комфотабельных гаджетов! Современные гарнитуры позволяют сделать все это в лаконичной манере.
Стильная лоджия использует нью-йоркский люксовый стиль с элементами марокканского дизайна для создания удивительной атмосферы для отдыха в оттенках латте.
Дизайн спальни способствует максимальному расслаблению и отдыху на все 100%.
Данные апартаменты находятся в ЖК Новый Оккервиль в Санкт-Петербурге. Примерные цены на недвижимость здесь начинаются от 2 млн рублей и доходят до 13 млн. Жилой комплекс представлен высотными кирпичными домами с лоджиями в черном тонированном стекле. Данный образ отлично подходит под дизайн-проект этой квартиры, а сам жилой комплекс позволяет вывести апартаменты в пригороде на новый уровень. Здесь есть и парк, и пляж у реки, и детский сад с бассейном, и идеальные условия для утренних пробежек и вело-прогулок.
Таким образом, комбинация из дизайна-проекта квартиры и жилого комплекса позволяет не только образно или визуально обеспечить новый уровень жизни, но и в действительности обладать всеми возможностями будущего.
Далее на homify:
— Дачные дома от профессионалов homify!;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра ;
— Идеи дизайна красивой кухни.