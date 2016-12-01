Дизайн квартиры для перфекциониста

Эффектный дизайн интерьера городской квартиры, на уровне модного журнала и его стильной обложки, на уровне голливудского фильма – это то, чем гордится в своем портфолио студия ROOMDESIGNBÜRO.
О том, как сделать квартиру местом для жизни вашего уровня, а не уровня вашего окружения, мы и расскажем в данной Книге Идей на примере проекта апартаментов в стиле минимализм. На вдохновении современными трендами в этом интерьере собраны самые эстетичные варианты дизайна и созданы их изысканные комбинации.
Апартаменты находятся на улице Барклая, Москва и имеют трехкомнатный формат. Правда, в процессе перепланировки две отдельные комнаты становятся спальней и кабинетом, а гостиная – частью открытой планировки в упрощенном формате.
Там, где эстетика современности объединяется с традиционными понятиями об уюте, теплыми оттенками и технологичной начинкой, рождается интерьер, идеальный для работы, отдыха, встреч с друзьями и романтики одновременно!
Мы назвали данный дизайн-проект «квартирой для перфекциониста», ведь именно такой человек захотел бы видеть в своем интерьере только самое лучшее из возможного, что и создали дизайнеры данной студии на весьма ограниченный бюджет.
Вопрос бюджета редко поднимается в разговорах об искусстве и дизайне интерьера, и все из-за неосведомленности о том, что профессиональный дизайн и квартира вашей мечты находятся гораздо ближе к вам, чем кажется на первый взгляд. При этом каждый проект данной студии имеет весьма четкие рамки по финансированию, но, как вы легко можете заметить, не уступает другим в эстетике!
Характер данного интерьера показывает нам разные грани современного человека – любителя комфорта, простой уборки, лаконичности и простоты и при этом – капельки эклектики и эффектных моментов в оформлении. Тем не менее, во главу угла всегда ставится практичность и возможность жить на должном уровне комфорта с минимальными затратами сил, средств и времени на уборку и поддержание порядка и аккуратного вида интерьера.
То, что современная квартира с профессиональным дизайном интерьера действительно определяет наш образ жизни, становится заметно лишь через пару месяцев после переезда в новое жилье, когда именно ваш интерьер начинает диктовать вам, какой вы человек и как действуете в той или иной ситуации. Таким образом, стиль минимализм идеально подойдет тем, кто хочет жить на высшей грани люкса и современности – тем, кто ценит как творчество, так и интеллектуальность, и тем, кто дорожит своим временем и не растрачивает впустую ни силы, ни средства.
Дизайн квартиры для перфекциониста (истинного, а не показного или идеологического) для любого дизайнера – настоящее удовольствие. Такой человек хочет видеть свой интерьер технологичным и модным в меру, оставляя в квартире множество возможностей для того, чтобы ощущать простор и спокойствие в каждом дюйме пространства.
Мы благодарим студию ROOMDESIGNBÜRO за возможность написать об их проекте и поделиться им с нашим сообществом. Мы любим идеи, которые происходят вовсе не из инертных убеждений, а таланта, опыта и большой доли истинного вдохновения!
Данные апартаменты наглядно показали нам, что дизайн городской квартиры – это прежде всего наша мечта о том, как мы хотим прожить свою жизнь, и лишь потом – конкретные приемы и декор.
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