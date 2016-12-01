Дизайн квартиры для перфекциониста

Эффектный дизайн интерьера городской квартиры, на уровне модного журнала и его стильной обложки, на уровне голливудского фильма – это то, чем гордится в своем портфолио студия ROOMDESIGNBÜRO.

О том, как сделать квартиру местом для жизни вашего уровня, а не уровня вашего окружения, мы и расскажем в данной Книге Идей на примере проекта апартаментов в стиле минимализм. На вдохновении современными трендами в этом интерьере собраны самые эстетичные варианты дизайна и созданы их изысканные комбинации.