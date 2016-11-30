До и После: Ремонт квартиры в старом доме

Преимущества этой квартиры складывались из весьма обычных вещей (достаточная площадь, нужное для владельцев расположение на карте города), но состояние внутри было столь ужасным, что без помощи специалистов было не обойтись. Квартира стоила своих денег, но работы для студии Happy Ideas At Home Arquitetura E Remodelacao De Interiores было предостаточно.
Паркетом был покрыт весь дом, кроме ванной комнаты и кухни. Поработать над ним пришлось существенно, но теперь его лаковое сияние является украшением и органичной частью интерьера этой квартиры в старом доме.
Снимок ДО дает правильное предствавление о том, как выглядела квартира. Страшно даже представить, что происходило с семьей, жившей здесь, ведь место, в котором мы живем по большинству параметров очень точно зеркалит все, что происходит с нами во внешней среде. Это бывает трудно признать, но и наши эмоции и чувства тоже находят отражение в интерьере нашего дома.
Новая кухня оформлена просто, но со вкусом. Оттенки мозаики на полу гармонируют с палитрой выбранной мебели.
Одним из важных факторов данного ремонта является типичная планировка с маленькими комнатами, без каких-либо изысков.
Вам не кажется, что у дизайнеров была волшебная палочка, взмахнув которой, они тут же изменили все вокруг? Если приглядываться к каждому элементу отделки, начинает казаться, что все просто помыто и заново покрашено. Но на самом деле все старое снято, а установлено невероятно похожее. Под старым ковролином оказался удивительно хорошо сохранившийся паркет.
Унитаз, биде и раковина, похоже, уже не первые в этой ванной комнате, а вот ванная чаша скорее всего находится здесь значительно дольше их. После полного ремонта этой зоны предметов стало меньше, биде исчезло, а унитаз дополнен гибким шлангом, который крепится на стене. Старая ванна уступила месте современной душевой со сливом в пол и прозрачными дверцами на маятниковом механизме. Это позволяет им открываться как внутрь, так и наружу, что очень удобно для столь компактного помещения.
Хотели бы обратить ваше внимание на зеркало над раковиной с подсветкой золотом по периметру. Вся отделка очень лаконична, потому такой стильный элемент смотрится невероятно эффектно.
Ремонт затронул не только внутренние помещения, но и балконы. Лоджия была присоединена к площади кухни (ее пол покрыт такой же мозаикой), дверной проем стал аркой, а сама она остеклена, как обычная лоджия в России. Этот же маленький балкончик для спальни оставлен открытым, металлическая надстройка сварена новая, а пол выложен из керамики, термодерева или ДПК (по этому снимку материалы различить достаточно сложно).
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