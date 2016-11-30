До и После: Ремонт квартиры в старом доме

Снимок ДО дает правильное предствавление о том, как выглядела квартира. Страшно даже представить, что происходило с семьей, жившей здесь, ведь место, в котором мы живем по большинству параметров очень точно зеркалит все, что происходит с нами во внешней среде. Это бывает трудно признать, но и наши эмоции и чувства тоже находят отражение в интерьере нашего дома.

Новая кухня оформлена просто, но со вкусом. Оттенки мозаики на полу гармонируют с палитрой выбранной мебели.