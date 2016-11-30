Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Ремонт квартиры в старом доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Loading admin actions …

Преимущества этой квартиры складывались из весьма обычных вещей (достаточная площадь, нужное для владельцев расположение на карте города), но состояние внутри было столь ужасным, что без помощи специалистов было не обойтись. Квартира стоила своих денег, но работы для студии Happy Ideas At Home Arquitetura E Remodelacao De Interiores было предостаточно.

До и после: коридор

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Паркетом был покрыт весь дом, кроме ванной комнаты и кухни. Поработать над ним пришлось существенно, но теперь его лаковое сияние является украшением и органичной частью интерьера этой квартиры в старом доме.

До и после: кухня

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Кухня в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Снимок ДО дает правильное предствавление о том, как выглядела квартира. Страшно даже представить, что происходило с семьей, жившей здесь, ведь место, в котором мы живем по большинству параметров очень точно зеркалит все, что происходит с нами во внешней среде. Это бывает трудно признать, но и наши эмоции и чувства тоже находят отражение в интерьере нашего дома.

Новая кухня оформлена просто, но со вкусом. Оттенки мозаики на полу гармонируют с палитрой выбранной мебели.

Типичная планировка

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Одним из важных факторов данного ремонта является типичная планировка с маленькими комнатами, без каких-либо изысков.

До и после: заметные изменения

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Спальня в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Вам не кажется, что у дизайнеров была волшебная палочка, взмахнув которой, они тут же изменили все вокруг? Если приглядываться к каждому элементу отделки, начинает казаться, что все просто помыто и заново покрашено. Но на самом деле все старое снято, а установлено невероятно похожее. Под старым ковролином оказался удивительно хорошо сохранившийся паркет.

До и после: ванная

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Унитаз, биде и раковина, похоже, уже не первые в этой ванной комнате, а вот ванная чаша скорее всего находится здесь значительно дольше их. После полного ремонта этой зоны предметов стало меньше, биде исчезло, а унитаз дополнен гибким шлангом, который крепится на стене. Старая ванна уступила месте современной душевой со сливом в пол и прозрачными дверцами на маятниковом механизме. Это позволяет им открываться как внутрь, так и наружу, что очень удобно для столь компактного помещения.

После: стильное зеркало

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Хотели бы обратить ваше внимание на зеркало над раковиной с подсветкой золотом по периметру. Вся отделка очень лаконична, потому такой стильный элемент смотрится невероятно эффектно.

До и после: балкон

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Балкон и терраса в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Ремонт затронул не только внутренние помещения, но и балконы. Лоджия была присоединена к площади кухни (ее пол покрыт такой же мозаикой), дверной проем стал аркой, а сама она остеклена, как обычная лоджия в России. Этот же маленький балкончик для спальни оставлен открытым, металлическая надстройка сварена новая, а пол выложен из керамики, термодерева или ДПК (по этому снимку материалы различить достаточно сложно).

Далее на homify:

Дачные дома от профессионалов homify!;

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

Идеи дизайна красивой кухни.

Уютные апартаменты в Санкт-Петербурге
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо