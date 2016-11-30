До и После: Как строился деревянный дом мечты

При всем разнообразии современных материалов дома из натурального дерева не сдают своих позиций в рейтингах популярности. А раз присутствует спрос, архитекторы, строители и специалисты смежных профессий стремятся удовлетворить его, разрабатывая интересные проекты, тестируя разные материалы и их соответствие местности возведения. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект архитектора Дмитрия Кругляка, который построен из клееного бруса, что подходит практически для всей территории России
Все в детстве строили домики из кубиков, но представьте, что так можно построить настоящий дом. Нужно только подготовить все детали и строго следовать схеме сборки. Но не думайте, что с этим справится каждый. Профессионализм и опыт, безусловно, нужны и здесь. И хотя это может казаться значительно проще и интереснее(!!!), легким это выглядит только для стороннего наблюдателя. Нужно учесть кучу всяких нюансов, знание которых приходит со временем.
Клееный брус – вовсе не новинка. Это материал, проверенный временем. Технология обработки включает в себя не только склеивание экосоставом, но и специальную обработку, чтобы материал стал максимально устойчивым к гниению, насекомым и даже огню. Дома из клееного бруса практически не дают усадку, коттедж не «ведет» после возведения, в нем нет трещин, а заселиться в него вы можете почти сразу.
На фоне других домов из кирпича или блоков ваш дом из клееного бруса будет выглядеть невероятно эффектно, напоминая игрушечный домик из вашего детства. Но в нем можно жить, он не требует дополнительного утепления, потому что клееный брус не продувается, держит тепло и даже дышит. Уникальная комбинация для эко-жизни!
При отделке фасадов вы можете выбрать цвет покрытия, чтобы придать своему дому нужную атмосферу. Но что может быть красивее, чем подобный дом на фоне берез и елей? Краску придется обновлять каждые 5 лет, потому за годы жизни (а это достаточно долго – более 100 лет) дом может примерить на себя разные образы. Добавьте к его красоте соответствующий ландшафтный дизайн и вы получите Дом Мечты!
Прелесть такого строительства еще и в том, что вы можете оставить стены внутри почти «голыми», но даже если вы решите покрыть их лаком или покрасить, это не помешает вашему дому дышать. Технология строительства и обработки оставляет для этого торцы бруса и микрощели между венцами. Если для строительства вы выбрали самый качественно обработанный материал, то вы можете покрыть его лишь лессирующим составом, который проявит всю красоту натурального дерева. Если вам достался другой материал, вам придется использовать кроющие лако-красочные материалы, но тогда вы можете внутри создать более современный интерьер.
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