До и После: Как строился деревянный дом мечты

Прелесть такого строительства еще и в том, что вы можете оставить стены внутри почти «голыми», но даже если вы решите покрыть их лаком или покрасить, это не помешает вашему дому дышать. Технология строительства и обработки оставляет для этого торцы бруса и микрощели между венцами. Если для строительства вы выбрали самый качественно обработанный материал, то вы можете покрыть его лишь лессирующим составом, который проявит всю красоту натурального дерева. Если вам достался другой материал, вам придется использовать кроющие лако-красочные материалы, но тогда вы можете внутри создать более современный интерьер.

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