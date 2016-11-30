Сказочные европейские домики

В нашей новой фото-подборке вас ждут удивительные дома в стиле Джейн Остин. Данная идея может быть интересна не только женскому полу, но и мужскому, так как в первую очередь здесь говорится о реконструкциях зданий того или иного периода. И это более, чем возможно!
Сохраняя сказочный европейский вид, внутри эти домики уже технологичны и очень комфортабельны!
Этот дом из кирпича был построен примерно в 1890 году. Ранее он был частью большой фермы, имел достаточно приличный для того времени вид и мог принадлежать достаточно состоятельному человеку. Сейчас же амбициозная пенсионерка решила перебраться в него из квартиры в городе, предварительно реконструировав по своему вкусу. Теперь наверху вместо трех спален спальня, гостевая и художественная мастерская, а в гостиной будет библиотека из любимых книг!
Огромное количество старых домов реконструируется и в Голландии. Некоторые имеют новые пристройки с панорамным остеклением, но большинство ограничивается имеющейся площадью. Тем не менее, средний дом здесь имеет площадь в 250-300 кв. метров, красивые эркеры, выступающие из общего объема комнаты, башни и красивые навесы.
Удивительный георгианский стиль считается очень презентабельным в Великобритании и в США, куда он попал с помощью английских колонистов. Такие дома обычно имеют строго симметричную форму, прямоугольные окна с расстекловкой, что открываются с помощью вертикального слайдера, колонны у крыльца и кровлю с низким скатом.
Копирование георгианского стиля в интерьере проходит очень сложно – некоторые элементы все равно приходится заменять современными. Правда, оригинальные цветовые гаммы, которые, особенно в США, почти всегда основаны на каком-нибудь пастельном оттенке (небесно-голубом, например), остаются идентичными оригиналу.
Фотограф Оливер Полманн сделал для нас снимки этого прекрасного поместья, которое было реконструировано совсем недавно. Находится оно в графстве Сюррей, в Великобритании, и в интерьерах может дать фору многим современным коттеджам.
Английский кантри славится потрясающими тонами для оформления фасадов кухни – здесь оливковый цвет стоит рядом с пепельно-голубым, марсала и желтым сорбетом! Данная кухня находится в доме на фотографии выше.
Этот дом расположен в нескольких часах езды от Лондона, недалеко от городка Хенли-он-Темз (на реке Темза). Реконструирован он был совсем недавно и сохранил оригинальные фасады и форму мансардного этажа.
Еще одно люксовое поместье в георгианском стиле выглядит очень волшебно за счет подсветки и интересной асимметричной формы, где справа находится основное здание, а слева – дополнительные, бывшие ранее помещениями для слуг и т.п.
В этом доме новые интерьеры выглядят особенно аутентично за счет приглушенной цветовой гаммы, любви к отделке стен декором и гобеленом.
Еще один дом в стиле Джейн Остин имеет большую новую пристройку с панорамным остеклением справа, которая органично вписалась в общий образ.
Из-за своего размера и большого количества дымоходов это поместье уже выглядит как настоящий замок. Данный дом построен до 1890 года, может быть, даже в начале 19-ого века и или в конце 18-ого.
Еще один интересный стиль в архитектуре можно назвать стилем шато (французский замок-поместье) либо стилем Второй Империи (именно под этим названием стиль обрел популярность в США для строительства простых коттеджей). Особенный тип мансарды здесь определяется очень крутым скатом серой кровли, которая позволяет сделать потолки на верхнем этаже максимально высокими.
Если вам нравятся каменные и старые дома, обратите внимание и на греко-турецкий стиль в постройках, которые популярны на Эгейском побережье (Бодрум, Мармарис, греческие острова).
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