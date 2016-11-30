Сказочные европейские домики

В нашей новой фото-подборке вас ждут удивительные дома в стиле Джейн Остин. Данная идея может быть интересна не только женскому полу, но и мужскому, так как в первую очередь здесь говорится о реконструкциях зданий того или иного периода. И это более, чем возможно!

Сохраняя сказочный европейский вид, внутри эти домики уже технологичны и очень комфортабельны!