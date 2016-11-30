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Сказочные европейские домики

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле кантри
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В нашей новой фото-подборке вас ждут удивительные дома в стиле Джейн Остин. Данная идея может быть интересна не только женскому полу, но и мужскому, так как в первую очередь здесь говорится о реконструкциях зданий того или иного периода. И это более, чем возможно!

Сохраняя сказочный европейский вид, внутри эти домики уже технологичны и очень комфортабельны!

Реконструкция дома 19-ого века

Vrijstaande woning in Belgische sfeer te Heerde, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Этот дом из кирпича был построен примерно в 1890 году. Ранее он был частью большой фермы, имел достаточно приличный для того времени вид и мог принадлежать достаточно состоятельному человеку. Сейчас же амбициозная пенсионерка решила перебраться в него из квартиры в городе, предварительно реконструировав по своему вкусу. Теперь наверху вместо трех спален спальня, гостевая и художественная мастерская, а в гостиной будет библиотека из любимых книг!

Голландская сказка

Nieuwbouw witte rietgedekte villa te Apeldoorn, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Огромное количество старых домов реконструируется и в Голландии. Некоторые имеют новые пристройки с панорамным остеклением, но большинство ограничивается имеющейся площадью. Тем не менее, средний дом здесь имеет площадь в 250-300 кв. метров, красивые эркеры, выступающие из общего объема комнаты, башни и красивые навесы.

Георгианский стиль

The Downes homify Дома в стиле кантри
homify

The Downes

homify
homify
homify

Удивительный георгианский стиль считается очень презентабельным в Великобритании и в США, куда он попал с помощью английских колонистов. Такие дома обычно имеют строго симметричную форму, прямоугольные окна с расстекловкой, что открываются с помощью вертикального слайдера, колонны у крыльца и кровлю с низким скатом.

Интерьер в георгианском стиле

homify Гостиная в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Копирование георгианского стиля в интерьере проходит очень сложно – некоторые элементы все равно приходится заменять современными. Правда, оригинальные цветовые гаммы, которые, особенно в США, почти всегда основаны на каком-нибудь пастельном оттенке (небесно-голубом, например), остаются идентичными оригиналу.

Поместье в графстве Сюррей

Historic Surrey Mansion Exterior homify Дома в стиле кантри Кирпичи Многоцветный historic,exterior,fascade,garden,mansion,luxury,brick
homify

Historic Surrey Mansion Exterior

homify
homify
homify

Фотограф Оливер Полманн сделал для нас снимки этого прекрасного поместья, которое было реконструировано совсем недавно. Находится оно в графстве Сюррей, в Великобритании, и в интерьерах может дать фору многим современным коттеджам.

Кухня в стиле английский кантри

Modern Country Farmhouse Kitchen homify Кухня в рустикальном стиле Зеленый kitchen,farmhouse,farmhouse kitchen,kitchen island,wood,wood surfaces,green
homify

Modern Country Farmhouse Kitchen

homify
homify
homify

Английский кантри славится потрясающими тонами для оформления фасадов кухни – здесь оливковый цвет стоит рядом с пепельно-голубым, марсала и желтым сорбетом! Данная кухня находится в доме на фотографии выше.

Нужна помощь с проектом дома?
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Потрясающая реконструкция

The Old Museum, Garrett McKee Architects Garrett McKee Architects
Garrett McKee Architects

The Old Museum

Garrett McKee Architects
Garrett McKee Architects
Garrett McKee Architects

Этот дом расположен в нескольких часах езды от Лондона, недалеко от городка Хенли-он-Темз (на реке Темза). Реконструирован он был совсем недавно и сохранил оригинальные фасады и форму мансардного этажа.

Поместье аристократа

Georgian Manor House, Oxfordshire Concept Interior Design & Decoration Ltd Дома в стиле кантри
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Georgian Manor House, Oxfordshire

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

Еще одно люксовое поместье в георгианском стиле выглядит очень волшебно за счет подсветки и интересной асимметричной формы, где справа находится основное здание, а слева – дополнительные, бывшие ранее помещениями для слуг и т.п.

Аутентичный интерьер

Dining room, Manor Farm, Oxfordshire Concept Interior Design & Decoration Ltd Столовая комната в классическом стиле
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Dining room, Manor Farm, Oxfordshire

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

В этом доме новые интерьеры выглядят особенно аутентично за счет приглушенной цветовой гаммы, любви к отделке стен декором и гобеленом.

С современной пристройкой

Guildford, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Дома в классическом стиле
Gregory Phillips Architects

Guildford

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Еще один дом в стиле Джейн Остин имеет большую новую пристройку с панорамным остеклением справа, которая органично вписалась в общий образ.

Настоящий замок

Exterior with grounds Nutshell Construction Дома в стиле кантри
Nutshell Construction

Exterior with grounds

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

Из-за своего размера и большого количества дымоходов это поместье уже выглядит как настоящий замок. Данный дом построен до 1890 года, может быть, даже в начале 19-ого века и или в конце 18-ого.

Французская сказка

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Еще один интересный стиль в архитектуре можно назвать стилем шато (французский замок-поместье) либо стилем Второй Империи (именно под этим названием стиль обрел популярность в США для строительства простых коттеджей). Особенный тип мансарды здесь определяется очень крутым скатом серой кровли, которая позволяет сделать потолки на верхнем этаже максимально высокими.

Турецкая ривьера

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Дома в стиле кантри
Gülercan Mimarlık

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Если вам нравятся каменные и старые дома, обратите внимание и на греко-турецкий стиль в постройках, которые популярны на Эгейском побережье (Бодрум, Мармарис, греческие острова).

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