Деревянный дом мечты!

Эксперты из компании Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21 века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи.

Автор проекта архитектор – Надежда Ширяева, она удивительным образом соединила две эпохи – традиционную, с легким налетом американского колониального стиля и современную, где комфортабельность, технологичность и удобство ставятся во главу угла.