Деревянный дом мечты!

Эксперты из компании Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21 века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи.
Автор проекта архитектор – Надежда Ширяева, она удивительным образом соединила две эпохи – традиционную, с легким налетом американского колониального стиля и современную, где комфортабельность, технологичность и удобство ставятся во главу угла.
Лаконичные фасады этого дома напоминают люксовые канадские и северо-американские виллы. Там, где стиль Прерий объединяется с атмосферой горного озера и соснового леса, а любовь к труду – с возможностью построить дом мечты, случаются вот такие чудеса!
Все поместье составлено из нескольких модулей и имеет площадь в 783 кв. метра. Пусть вас не пугает такая большая площадь, сегодня вы на реальном примере убедитесь, что большой деревянный дом – это настоящий подарок!
Стильная двусветная гостиная с балконом и камином смотрится очень современно и при этом – аутентично. Здесь бахрома на подушках легко уживается вместе с зеркальным кофейным столиком и культовой скульптурой ананаса, а хрустальная люстра добавляет этому поместью аристократичного шарма.
Дом состоит из основного объема в два этажа в центре, левого крыла с гаражом на два автомобиля и гостевой квартирой над ним и правого крыла с зоной сауны и комнатой отдыха, домашним кинотеатром и еще одной спальней с ванной комнатой.
Основной дом на первом этаже имеет шикарную открытую планировку, идеальную для большой семьи или компании друзей на отдыхе. Площадь гостиной – 65 кв. метров, бильярдной – ок. 59 кв. метров, столовой – 32 кв. метра, кухни – 15 кв. метров. Также здесь есть две террасы, лестница, одна спальня (для прислуги) с ванной комнатой, гардеробная при прихожей.
В гостевой квартире над гаражом мы найдем кухню-гостиную общей площадью около 30 кв. метров и ванную комнату. Второй этаж представлен тремя спальнями и двумя ванными комнатами с двумя гардеробными. Большое пространство здесь занимает второй свет гостиной.
Стильная кухня со столовой смотрятся очень эффектно в формате современного деревянного поместья. Кухня находится в нише и имеет барную стойку. В целом проект получился достаточно сложным, со множеством эксклюзивных решений. Дом построен из бруса с сечением 240x270 мм, а все три части здания соединены теплыми галереями, которые при желании можно превратить в сад. Украшает дом многоярусная медная крыша, которую архитектор проектировала с особенным вниманием к деталям.
Сам дом находится в парк-отеле Завидово, имеет два уровня, красивую мансарду, потрясающую веранду, стильный ландшафтный дизайн и весь выглядит, как благородный орех, слегка политый карамелью. Цвета стен и кровли способствуют такому впечатлению, а благородные рельефы на древесине на закате выглядят так, будто дерево до сих пор живет и создает атмосферу шикарного сказочного леса.
Стильное оформление подъездной зоны для автомобиля не портит вид традиционного деревянного дома, но дополняет его, завершая облик люксового поместья 21 века.
В свете вечерней подсветки дом выглядит еще более сказочным, почти нереально красивым. Нежные оттенки древесины дополнены современным серым камнем для отделки цоколя и красивыми осенними пейзажами на горизонте.
Как мы уже говорили ранее, дом имеет отдельную зону отдыха с сауной и комнатами отдыха, а также верандой.
Иметь такой дом в своем владении – истинная удача, позволяющая еще больше ценить красоту этого мира!
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