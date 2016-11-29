Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Деревянный дом мечты!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
Loading admin actions …

Эксперты из компании Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21 века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи.

Автор проекта архитектор – Надежда Ширяева, она удивительным образом соединила две эпохи – традиционную, с легким налетом американского колониального стиля и современную, где комфортабельность, технологичность и удобство ставятся во главу угла.

Дизайн фасадов

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Лаконичные фасады этого дома напоминают люксовые канадские и северо-американские виллы. Там, где стиль Прерий объединяется с атмосферой горного озера и соснового леса, а любовь к труду – с возможностью построить дом мечты, случаются вот такие чудеса! 

Все поместье составлено из нескольких модулей и имеет площадь в 783 кв. метра. Пусть вас не пугает такая большая площадь, сегодня вы на реальном примере убедитесь, что большой деревянный дом – это настоящий подарок!

Дизайн интерьеров

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м.

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Стильная двусветная гостиная с балконом и камином смотрится очень современно и при этом – аутентично. Здесь бахрома на подушках легко уживается вместе с зеркальным кофейным столиком и культовой скульптурой ананаса, а хрустальная люстра добавляет этому поместью аристократичного шарма.

Планировка дома

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Дом состоит из основного объема в два этажа в центре, левого крыла с гаражом на два автомобиля и гостевой квартирой над ним и правого крыла с зоной сауны и комнатой отдыха, домашним кинотеатром и еще одной спальней с ванной комнатой.

Основной дом на первом этаже имеет шикарную открытую планировку, идеальную для большой семьи или компании друзей на отдыхе. Площадь гостиной – 65 кв. метров, бильярдной – ок. 59 кв. метров, столовой – 32 кв. метра, кухни – 15 кв. метров. Также здесь есть две террасы, лестница, одна спальня (для прислуги) с ванной комнатой, гардеробная при прихожей.

В гостевой квартире над гаражом мы найдем кухню-гостиную общей площадью около 30 кв. метров и ванную комнату. Второй этаж представлен тремя спальнями и двумя ванными комнатами с двумя гардеробными. Большое пространство здесь занимает второй свет гостиной.

Кухня и столовая

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Столовая комната в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Стильная кухня со столовой смотрятся очень эффектно в формате современного деревянного поместья. Кухня находится в нише и имеет барную стойку. В целом проект получился достаточно сложным, со множеством эксклюзивных решений. Дом построен из бруса с сечением 240x270 мм, а все три части здания соединены теплыми галереями, которые при желании можно превратить в сад. Украшает дом многоярусная медная крыша, которую архитектор проектировала с особенным вниманием к деталям.

Расположение

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Сам дом находится в парк-отеле Завидово, имеет два уровня, красивую мансарду, потрясающую веранду, стильный ландшафтный дизайн и весь выглядит, как благородный орех, слегка политый карамелью. Цвета стен и кровли способствуют такому впечатлению, а благородные рельефы на древесине на закате выглядят так, будто дерево до сих пор живет и создает атмосферу шикарного сказочного леса.

Гараж на два автомобиля

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Гараж на две машины дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Стильное оформление подъездной зоны для автомобиля не портит вид традиционного деревянного дома, но дополняет его, завершая облик люксового поместья 21 века.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Вечерняя подсветка

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

В свете вечерней подсветки дом выглядит еще более сказочным, почти нереально красивым. Нежные оттенки древесины дополнены современным серым камнем для отделки цоколя и красивыми осенними пейзажами на горизонте.

Зона отдыха

ДОМ GOOD WOOD клееный брус GOOD WOOD Балкон и терраса в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

ДОМ GOOD WOOD клееный брус

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Как мы уже говорили ранее, дом имеет отдельную зону отдыха с сауной и комнатами отдыха, а также верандой.

Вид издалека

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Иметь такой дом в своем владении – истинная удача, позволяющая еще больше ценить красоту этого мира!

Далее на homify:

Все о строительстве дома на homify;

Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

Идеи дизайна красивой кухни.

Дровяные печи: секреты, советы и особенности
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо