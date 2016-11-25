До и После: Ремонт старой квартиры

Ремонт совместно с перепланировкой встречается все чаще, потому что старые варианты расположения комнат уже не соответствуют тому, как хочет жить современный человек. Потому и жилое пространство трансформируется, предлагая больший простор и большую свободу передвижений. Сегодня мы рассмотрим перепланировку, в ходе которой снесли стену между кухней и комнатой, и ремонт, который подарил вполне обычной квартире атмосферу стильной и модной эстетики. Все работы были проведены студией Juma Arhitects.
Простоватая цветовая гамма и уже давно не модный гарнитур с алюминиевыми вставками. Когда-то и она была радостью хозяйки. Теперь же можно порадоваться разве что расположению раковины у большого окна.
Вход в кухню есть с двух сторон – напротив окна и напротив гарнитура. Достаточно странная и неудобная планировка. Есть что исправлять.
После сноса стены между кухней и комнатой и ликвидацией дверного проема напротив окна получилось вот такая кухня с гарнитуром вдоль стены и более просторной кладовкой. Правильное зонирование по полу (материалами отделки) и потолку (подсветкой) выделяет кухню из открытого теперь пространства квартиры кухни и гостиной.
Заметно, что интерьер гостиной создавался постепенно, прирастая предметами мебели, совершенно не подходящими к тому, что уже было в этой комнате. Эта гостиная похожа на многие другие, созданные в то время, когда яркие краски уже стали не модными, а серо-бежевая палитра еще не стала стильной, а представляла собой бледную какофонию неправильно подобранных оттенков.
Каждый предмет мебели в этой гостиной несет атмосферу стиля и изысканности, создавая картинку гармоничного и невероятно модного дизайна.
Любовь дизайнеров и владельцев квартиры к городу и его широчайшим возможностям определяет максимальную открытость интерьера окружающему миру. Человек чувствует себя органичной частью урбанистичного пейзажа за окном, не желая спрятаться ни за плотными шторами, ни за толстыми стенами с редкими маленькими окнами.
Любовь дизайнеров и владельцев квартиры к городу и его широчайшим возможностям определяет максимальную открытость интерьера окружающему миру. Человек чувствует себя органичной частью урбанистичного пейзажа за окном, не желая спрятаться ни за плотными шторами, ни за толстыми стенами с редкими маленькими окнами.
Минималистичный люкс этого пространства просто восхищает. Ванная комната не стала больше, но сколь изысканно она теперь выглядит. Огромное зеркало, потолочные споты и изумительный кофейный оттенок!
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