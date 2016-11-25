Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Ремонт старой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
419, JUMA architects JUMA architects Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Ремонт совместно с перепланировкой встречается все чаще, потому что старые варианты расположения комнат уже не соответствуют тому, как хочет жить современный человек. Потому и жилое пространство трансформируется, предлагая больший простор и большую свободу передвижений. Сегодня мы рассмотрим перепланировку, в ходе которой снесли стену между кухней и комнатой, и ремонт, который подарил вполне обычной квартире атмосферу стильной и модной эстетики. Все работы были проведены студией Juma Arhitects.

До: обычная кухня

419, JUMA architects JUMA architects
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Простоватая цветовая гамма и уже давно не модный гарнитур с алюминиевыми вставками. Когда-то и она была радостью хозяйки. Теперь же можно порадоваться разве что расположению раковины у большого окна.

До: сложная планировка

419, JUMA architects JUMA architects
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Вход в кухню есть с двух сторон – напротив окна и напротив гарнитура. Достаточно странная и  неудобная планировка. Есть что исправлять.

После: белоснежный минимализм

419, JUMA architects JUMA architects Кухня в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

После сноса стены между кухней и комнатой и ликвидацией дверного проема напротив окна получилось вот такая кухня с гарнитуром вдоль стены и более просторной кладовкой. Правильное зонирование по полу (материалами отделки) и потолку (подсветкой) выделяет кухню из открытого теперь пространства квартиры кухни и гостиной.

До: гостиная с камином

419, JUMA architects JUMA architects
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Заметно, что интерьер гостиной создавался постепенно, прирастая предметами мебели, совершенно не подходящими к тому, что уже было в этой комнате. Эта гостиная похожа на многие другие, созданные в то время, когда яркие краски уже стали не модными, а серо-бежевая палитра еще не стала стильной, а представляла собой бледную какофонию неправильно подобранных оттенков.

После: модная гостиная

419, JUMA architects JUMA architects Гостиная в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Каждый предмет мебели в этой гостиной несет атмосферу стиля и изысканности, создавая картинку гармоничного и невероятно модного дизайна.

После: урбанистичный люкс

419, JUMA architects JUMA architects Гостиная в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Любовь дизайнеров  и владельцев квартиры к городу и его широчайшим возможностям определяет максимальную открытость интерьера окружающему миру. Человек чувствует себя органичной частью урбанистичного пейзажа за окном, не желая спрятаться ни за плотными шторами, ни за толстыми стенами с редкими маленькими окнами.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: урбанистичный люкс

419, JUMA architects JUMA architects
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Любовь дизайнеров  и владельцев квартиры к городу и его широчайшим возможностям определяет максимальную открытость интерьера окружающему миру. Человек чувствует себя органичной частью урбанистичного пейзажа за окном, не желая спрятаться ни за плотными шторами, ни за толстыми стенами с редкими маленькими окнами.

После: кофейный минимализм

419, JUMA architects JUMA architects Ванная комната в стиле модерн
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Минималистичный люкс этого пространства просто восхищает. Ванная комната не стала больше, но сколь изысканно она теперь выглядит. Огромное зеркало, потолочные споты и изумительный кофейный оттенок!

Далее на homify:

Все о строительстве дома на homify;

10 фантастичных современных домов ;

Идеи дизайна красивой кухни.

2,6 млн за новый дом + смета
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо