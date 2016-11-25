До и После: Ремонт старой квартиры

Ремонт совместно с перепланировкой встречается все чаще, потому что старые варианты расположения комнат уже не соответствуют тому, как хочет жить современный человек. Потому и жилое пространство трансформируется, предлагая больший простор и большую свободу передвижений. Сегодня мы рассмотрим перепланировку, в ходе которой снесли стену между кухней и комнатой, и ремонт, который подарил вполне обычной квартире атмосферу стильной и модной эстетики. Все работы были проведены студией Juma Arhitects.