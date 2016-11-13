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До и После: Пристройка к дому по-голландски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
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Несколько лет назад этот дом уже отвоевал себе несколько квадратных метров у природы и увеличил свою площадь за счет пристройки с легким навесом. Плюс рядом с ним уже есть небольшой домик в качестве летней кухни. Для следующего этапа расширения владельцы пригласили архитектурно-строительную компанию DDP-Architectuur.

До: старая пристройка

WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Несколько лет владельцы наслаждались возможностями пристройки со стеклянными стенами. Простор во второй гостиной, что был доступен благодаря такому остеклению, создает невероятное чувство свободы.

После: приватный лесной оазис

WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Но если есть деньги, то можно сделать еще больше. Превратить еще кусок газона в эстетичное пространство под крышей, расширив еще на пару-тройку десятков квадратных метров свои владения. С этого ракурса кажется, что дом расположен в полном уединении, а деревья, посаженные вместе с домом более 70 лет назад, выглядят настоящим лесом.

После: единый образ

WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Если раньше основной дом, пристройка к нему и летняя кухня выглядели достаточно обособленными частями, то сейчас, благодаря более профессиональной концепции расширения, все элементы плавно перетекают друг в друга, создавая единый образ пространства, построенного в одно время.

После: открытость окружающему миру

WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Не только кухня, столовая и гостиная, оказавшиеся под крышей новой пристройки, выглядят органичным продолжением друг друга. Деревянная терраса и мощеная площадка со столовой группой в зоне, образованной Г-образной новой конструкцией, тоже смотрятся соответствующе. Единая цветовая гамма пространства, основанная прежде всего на оттенке кирпича основной постройки, дополнена нежно-сливочным в отделке стен, изысканным синим в текстиле, пушистым зеленым газоном и нависающими ветвями роскошных исполинов.

После: внутри новой пристройки

WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Именно из дома раскрывается величие замысла дизайнеров и архитекторов. Видя из своих окон такой пейзаж, еще больше ценишь то, что находится у тебя под крышей, будь то плита из стеклокерамики или отдельный кран для чистейшей питьевой воды.

Пространство внутри оформлено в современном стиле. Сдержанная цветовая гамма соответствует общему правилу жизни на природе, где главным является вовсе не интерьер. Элементы обустройства жилья являются чрезвычайно важными для жизни со всеми удобствами и гаджетами, что может предложить современный мир. Но визуальная картинка строится все же вокруг природного окружения.

После: гостиная с камином

WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Эта часть находится уже внутри основного дома, но продолженная пристройкой, она стала еще более уютной. Только тот удивительный представьте момент, когда за стеклянными стенами вашего дома идет снег, а вы сидите с чашечкой кофе у камина!

После: сельская идиллия

WONING SBB TE BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Современный мир больше не требует от вас предельного аскетизма и самоотречения. Даже живя в сельской глубинке, вы можете окружить себя самыми современными, самыми модными и стильными предметами и материалами!

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