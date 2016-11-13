До и После: Пристройка к дому по-голландски

Несколько лет назад этот дом уже отвоевал себе несколько квадратных метров у природы и увеличил свою площадь за счет пристройки с легким навесом. Плюс рядом с ним уже есть небольшой домик в качестве летней кухни. Для следующего этапа расширения владельцы пригласили архитектурно-строительную компанию DDP-Architectuur.
Несколько лет владельцы наслаждались возможностями пристройки со стеклянными стенами. Простор во второй гостиной, что был доступен благодаря такому остеклению, создает невероятное чувство свободы.
Но если есть деньги, то можно сделать еще больше. Превратить еще кусок газона в эстетичное пространство под крышей, расширив еще на пару-тройку десятков квадратных метров свои владения. С этого ракурса кажется, что дом расположен в полном уединении, а деревья, посаженные вместе с домом более 70 лет назад, выглядят настоящим лесом.
Если раньше основной дом, пристройка к нему и летняя кухня выглядели достаточно обособленными частями, то сейчас, благодаря более профессиональной концепции расширения, все элементы плавно перетекают друг в друга, создавая единый образ пространства, построенного в одно время.
Не только кухня, столовая и гостиная, оказавшиеся под крышей новой пристройки, выглядят органичным продолжением друг друга. Деревянная терраса и мощеная площадка со столовой группой в зоне, образованной Г-образной новой конструкцией, тоже смотрятся соответствующе. Единая цветовая гамма пространства, основанная прежде всего на оттенке кирпича основной постройки, дополнена нежно-сливочным в отделке стен, изысканным синим в текстиле, пушистым зеленым газоном и нависающими ветвями роскошных исполинов.
Именно из дома раскрывается величие замысла дизайнеров и архитекторов. Видя из своих окон такой пейзаж, еще больше ценишь то, что находится у тебя под крышей, будь то плита из стеклокерамики или отдельный кран для чистейшей питьевой воды.
Пространство внутри оформлено в современном стиле. Сдержанная цветовая гамма соответствует общему правилу жизни на природе, где главным является вовсе не интерьер. Элементы обустройства жилья являются чрезвычайно важными для жизни со всеми удобствами и гаджетами, что может предложить современный мир. Но визуальная картинка строится все же вокруг природного окружения.
Эта часть находится уже внутри основного дома, но продолженная пристройкой, она стала еще более уютной. Только тот удивительный представьте момент, когда за стеклянными стенами вашего дома идет снег, а вы сидите с чашечкой кофе у камина!
Современный мир больше не требует от вас предельного аскетизма и самоотречения. Даже живя в сельской глубинке, вы можете окружить себя самыми современными, самыми модными и стильными предметами и материалами!
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