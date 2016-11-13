До и После: Пристройка к дому по-голландски

Именно из дома раскрывается величие замысла дизайнеров и архитекторов. Видя из своих окон такой пейзаж, еще больше ценишь то, что находится у тебя под крышей, будь то плита из стеклокерамики или отдельный кран для чистейшей питьевой воды.

Пространство внутри оформлено в современном стиле. Сдержанная цветовая гамма соответствует общему правилу жизни на природе, где главным является вовсе не интерьер. Элементы обустройства жилья являются чрезвычайно важными для жизни со всеми удобствами и гаджетами, что может предложить современный мир. Но визуальная картинка строится все же вокруг природного окружения.