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До и После: Стейджинг как бесплатный ремонт!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Кухня в классическом стиле
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Искусство стэйджинга предполагает максимальное улучшение вида минимальными средствами. Чаще всего это производится как один из этапов предпродажной подготовки, для фотографирования и даже создания видео-тура по данному объекту недвижимости. А мы рассмотрим этот вариант от студии Francesca Greco, чтобы обратить ваше внимание на элементы, что могут пригодиться и для места, в котором вы живете, даже если не планируете что-то кардинально менять.

Первое, что делает опытный стейджер – это правильно выставляет свет (и искусственный, и естественный). Затем выносит все слишком старое и сломанное, дополняет оставшееся белой мебелью и модными элементами в трендовых оттенках и приносит атмосферу свежести с комнатными растениями разного формата.

До: полумрак

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Кухня в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Попробуйте сфотографировать одно и то же помещение при разном освещении. Создать на снимках магический полумрак под силу только настоящим профессионалам фото-дела при наличии опыта и соответствующей аппаратуры. А всем остальным лучше делать снимки при хорошем освещении.

После: ретро-эстетика

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Кухня в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

При такой постановке небесных софитов картинка выглядит совсем иначе. Даже плитка на стенах с немодным орнаментом, дополненная соответствующим текстилем и постером, уже не кажется пережитком прошлого ремонта. С модными стульями это пространство выглядит как осознанный выбор любителя ретро-атмосферы.

До: неплохое начало

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Гостиная в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Французский кованый балкончик с узкими распашными дверьми в белых рамах и паркетная елочка. На этой основе можно создать красивый интерьер, который правильно подаст и эту маленькую комнату.

После: правильный выбор

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Столовая комната в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

При оформлении маленьких комнат в маленьких квартирах важно удержаться от излишней мебели и декора. Сосредоточьтесь на эстетике каждого предмета, чтобы не пришлось нести сюда что-то отдельно для функционала, а потом еще и для красоты. Это расточительно для бюджета. Обратите внимание на выбранные здесь оттенки, которые даже на основе рыжего паркета создали эффектный ансамбль.

До: убрать все старое

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Элемент интерьера в виде старого пузатого телевизора может испортить все впечатление. Если он вам особенно дорог, утащите его подальше хотя бы на время фото-сессии.

После: акцент на детали

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

И в гостиной и в этой комнате стейджер наполнил пространство модными деталями типа круглого коврика и вазы с металлическим блеском. Плюс почти все элементы корпусной мебели выбраны белыми. Последний штрих – растения, правильно подобранные с учетом их расположения.

После: романтичная спальня

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Спальня в классическом стиле
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Имея паркет такого оттенка почти по всей квартире, необходимо удерживаться от других ярких мазков на холсте вашего интерьера. Следуя правилу «белое плюс трендовое», стейджеры внесли в спальню лишь легкую серо-кофейную гамму.

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