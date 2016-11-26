До и После: Стейджинг как бесплатный ремонт!

Искусство стэйджинга предполагает максимальное улучшение вида минимальными средствами. Чаще всего это производится как один из этапов предпродажной подготовки, для фотографирования и даже создания видео-тура по данному объекту недвижимости. А мы рассмотрим этот вариант от студии Francesca Greco, чтобы обратить ваше внимание на элементы, что могут пригодиться и для места, в котором вы живете, даже если не планируете что-то кардинально менять.

Первое, что делает опытный стейджер – это правильно выставляет свет (и искусственный, и естественный). Затем выносит все слишком старое и сломанное, дополняет оставшееся белой мебелью и модными элементами в трендовых оттенках и приносит атмосферу свежести с комнатными растениями разного формата.