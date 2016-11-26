До и После: Стейджинг как бесплатный ремонт!

Искусство стэйджинга предполагает максимальное улучшение вида минимальными средствами. Чаще всего это производится как один из этапов предпродажной подготовки, для фотографирования и даже создания видео-тура по данному объекту недвижимости. А мы рассмотрим этот вариант от студии Francesca Greco, чтобы обратить ваше внимание на элементы, что могут пригодиться и для места, в котором вы живете, даже если не планируете что-то кардинально менять.
Первое, что делает опытный стейджер – это правильно выставляет свет (и искусственный, и естественный). Затем выносит все слишком старое и сломанное, дополняет оставшееся белой мебелью и модными элементами в трендовых оттенках и приносит атмосферу свежести с комнатными растениями разного формата.
Попробуйте сфотографировать одно и то же помещение при разном освещении. Создать на снимках магический полумрак под силу только настоящим профессионалам фото-дела при наличии опыта и соответствующей аппаратуры. А всем остальным лучше делать снимки при хорошем освещении.
При такой постановке небесных софитов картинка выглядит совсем иначе. Даже плитка на стенах с немодным орнаментом, дополненная соответствующим текстилем и постером, уже не кажется пережитком прошлого ремонта. С модными стульями это пространство выглядит как осознанный выбор любителя ретро-атмосферы.
Французский кованый балкончик с узкими распашными дверьми в белых рамах и паркетная елочка. На этой основе можно создать красивый интерьер, который правильно подаст и эту маленькую комнату.
При оформлении маленьких комнат в маленьких квартирах важно удержаться от излишней мебели и декора. Сосредоточьтесь на эстетике каждого предмета, чтобы не пришлось нести сюда что-то отдельно для функционала, а потом еще и для красоты. Это расточительно для бюджета. Обратите внимание на выбранные здесь оттенки, которые даже на основе рыжего паркета создали эффектный ансамбль.
Элемент интерьера в виде старого пузатого телевизора может испортить все впечатление. Если он вам особенно дорог, утащите его подальше хотя бы на время фото-сессии.
И в гостиной и в этой комнате стейджер наполнил пространство модными деталями типа круглого коврика и вазы с металлическим блеском. Плюс почти все элементы корпусной мебели выбраны белыми. Последний штрих – растения, правильно подобранные с учетом их расположения.
Имея паркет такого оттенка почти по всей квартире, необходимо удерживаться от других ярких мазков на холсте вашего интерьера. Следуя правилу «белое плюс трендовое», стейджеры внесли в спальню лишь легкую серо-кофейную гамму.
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