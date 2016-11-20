35 фото барбекю и мангалов в стиле рустик

С того давнего времени, как человек добыл огонь, он всеми силами старался с его помощью улучшить вкусовые качества пищи. Но правда в том, что правильно приготовленный шашлычок и овощи на гриле в топах еще с тех незапамятных времен.

Нет, причина кроется не в человеческой инертности (ведь рыбное мороженое с шоколадом все же кто-то ест) или лени (ведь даже способ засолки банальнейших огурцов у каждой хозяйки свой, выверенный за годы до миллиграмма каждого ингредиента).

Нет, дело здесь в другом. Это действительно вкусно, хотя и едим мы это не одну тысячу лет. Потому мысль человеческая пошла немного в другом направлении, изобретая все новые и новые варианты условного «костра», но котором будут готовиться то самое мясо с овощами.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию варианты его обустройства в наиболее первобытном стиле. Рустик, используя камень, металлы, дерево и современные смежные с ними материалы, одаривает нас удивительной атмосферой. Он предлагает пространство, наполненное природной силой, магией и красотой, расцвечивает трапезу брутальным очарованием и уютом. Идеи идеальны для дачи или летней кухни!

И хотя мы уже не едим мясо мамонта или лося, а больше склоняемся к стейкам, куриным крылышкам и даже сосискам-сарделькам и прочим шпикачкам, чувство единения с окружающим миром по-прежнему приводит нас в восторг и позволяет еще больше ценить все блага современной цивилизации.