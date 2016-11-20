Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

35 фото барбекю и мангалов в стиле рустик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
Loading admin actions …

С того давнего времени, как человек добыл огонь, он всеми силами старался с его помощью улучшить вкусовые качества пищи. Но правда в том, что правильно приготовленный шашлычок и овощи на гриле в топах еще с тех незапамятных времен.

Нет, причина кроется не в человеческой инертности (ведь рыбное мороженое с шоколадом все же кто-то ест) или лени (ведь даже способ засолки банальнейших огурцов у каждой хозяйки свой, выверенный за годы до миллиграмма каждого ингредиента).

Нет, дело здесь в другом. Это действительно вкусно, хотя и едим мы это не одну тысячу лет. Потому мысль человеческая пошла немного в другом направлении, изобретая все новые и новые варианты условного «костра», но котором будут готовиться то самое мясо с овощами.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию варианты его обустройства в наиболее первобытном стиле. Рустик, используя камень, металлы, дерево и современные смежные с ними материалы, одаривает нас удивительной атмосферой. Он предлагает пространство, наполненное природной силой,  магией и красотой, расцвечивает трапезу брутальным очарованием и уютом. Идеи идеальны для дачи или летней кухни!

И хотя мы уже не едим мясо мамонта или лося, а больше склоняемся к стейкам, куриным крылышкам и даже сосискам-сарделькам и прочим шпикачкам, чувство единения с окружающим миром по-прежнему приводит нас в восторг и позволяет еще больше ценить все блага современной цивилизации.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Сад в средиземноморском стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Барбекю печь Moko barbecue КухняКухонная мебель Кирпичи Красный мангал,гриль,печь,камин,тандыр,духовка,коптильня,казан,вертел,решетка гриль,барбекю,мойка
Moko barbecue

Барбекю печь

Moko barbecue
Moko barbecue
Moko barbecue

Stile & Warm Design - Outdoor by DIM'ORA, Dim-ora Caminetti su misura a gas, elettrici e a bioetanolo Dim-ora Caminetti su misura a gas, elettrici e a bioetanolo Балкон, веранда и террасаОсвещение
Dim-ora Caminetti su misura a gas, elettrici e a bioetanolo

Dim-ora Caminetti su misura a gas, elettrici e a bioetanolo
Dim-ora Caminetti su misura a gas, elettrici e a bioetanolo
Dim-ora Caminetti su misura a gas, elettrici e a bioetanolo

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Терраса в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Toscane, dmesure dmesure Терраса в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L Сад в средиземноморском стиле
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Полноценный барбекю комплекс, Moko barbecue Moko barbecue КухняКухонная мебель Железо / Сталь Коричневый мангал,гриль,печь,камин,тандыр,духовка,коптильня,казан,вертел,решетка гриль,барбекю,мойка
Moko barbecue

Полноценный барбекю комплекс

Moko barbecue
Moko barbecue
Moko barbecue

Камин-мангал Moko barbecue КухняКухонная мебель Бежевый Мангал,камин,барбекю,печь,печь под казан,тандыр,гриль,духовка,русская печь,решетка гриль
Moko barbecue

Камин-мангал

Moko barbecue
Moko barbecue
Moko barbecue

Барбекю угловой homify Балкон, веранда и террасаМебель
homify

Барбекю угловой

homify
homify
homify

Тандыр+Казан Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 КухняКухонная мебель
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Тандыр+Казан

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

L'insert-ouvert dans une demeure en Ile de France, Finoptim Finoptim ГостинаяКамины и аксессуары
Finoptim

Finoptim
Finoptim
Finoptim

печи Кузнецова Хлебная печь Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 КухняКухонная мебель
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

печи Кузнецова Хлебная печь

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи , Печи Кузнецова +7 912 283 89 78 Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Печи

Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78
Печи Кузнецова +7 912 283 89 78

Mas en Provence, STEPHANIE MESSAGER STEPHANIE MESSAGER Гостиная в стиле кантри
STEPHANIE MESSAGER

STEPHANIE MESSAGER
STEPHANIE MESSAGER
STEPHANIE MESSAGER

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Современный дом высокого уровня за 6,5 млн
А вам понравилась подборка?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо