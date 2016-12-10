10 фантастических гостиных с каминами

Каминные комнаты могут быть разными и притягивать нас совершенно разной атмосферой. Тем не менее, они так или иначе связаны с холодным временем года. Так, английская каминная комната напоминает нам о благородной осени, скандинавская – о пушистой, снежной зиме, а стиль шале особенным образом передает антураж горного образа жизни
Старые английские поместья построены из камня и имеют по 3-4 камина в доме, они успешно реставрируются тысячами прямо сейчас на территории страны. В итоге получаются аутентичные каминные комнаты с особенной атмосферой. Удивительно, но отреставрированные турецкие дома имеют точно такую же.
Стиль шале в первую очередь ассоциируется нашими мечтами об идеальном отпуске на горнолыжном курорте! Но подобную атмосферу можно передать и в формате дома из клееного бруса. Каминная комната в данном случае будет выдержана в люксовом стиле с элементми минимализма.
Такую каминную комнату вы легко найдете в Лондоне, Нью-Йорке и даже Амстердаме. Узкая гостиная с эркером и камином – традиция, которая никому не кажется люксовой! А вот современный дизайн с элементами богемного шика – новинка, которая уже стала очень популярной!
Стиль современного Джеймса Бонда из 21 века (т.е. как минимум Пирса Броснана и Дэниеля Крэйга, а не Тимоти Далтона) – это люксовый английский стиль, который вы найдете во многих викторианских и эдвардианских домах в центре Лондона, например, в Ноттинг-Хилле. Здесь утонченные линии, монохромные цветовые гаммы и капелька ар-деко соревнуются с темным деревом и черными акцентами за право считаться основой интерьера.
Еще один интересный английский вариант каминной комнаты – прибрежный, из старого амбара или поместья, которое реконструировано на основе фундамента и здания, построенного еще в 1790-1860 гг! Здесь, как правило, демонтированы чердачные перекрытия, увеличены окна, сохранены части каменных стен и балки кровли.
Голливудская каминная комната – это особое сочетание минимализма и глянца, простора и комфортабельности, футуризма и современности 21 века. В межсезонье камин здесь выполняет больше декоративную роль, но вот зимой прекрасно справляется и с основной функцией обогрева.
Объединение несколько стилей в одном и формирование новой линейки – это то, что происходит прямо сейчас с такими стилями, как английский, лофт и индастриал. Вместе они в пентхаусах Лондона, Чикаго, Нью-Йорка, Берлина, Москвы и других мегаполисов рождают новый стиль на стыке классики и бетонного брутализма. Камины здесь, как правило, электрические или на этаноле.
Традиционное итальянское шале с бархатом, деревянной отделкой стен и потолков, библиотекой и в более скромном формате представляет нам этот интерьер.
Такую каминую комнату вы можете найти в тысячах загородных домов в Великобритании, Австралии и США. Все они основаны на том, что окна от пола до потолка – это необходимость, а не роскошь, кабинет при гостиной с библиотекой – традиция, а темный оттенок преппи блю – правило, от которого нельзя отступать.
За счет реконструированного старого камина и диванчиков в готичном стиле в этом доме в стиле модерн воцарилась почти средневековая атмосфера!
Удивительный яхтенный стиль популярен не только на яхтах, но и в пентхаусах, старых таунхаусах и на голливудских виллах. Здесь люкс дорогих тканей, ценных пород дерева, подсветки и эксклюзивного ковролина сочетается с лаконичным порталом камина в английском стиле.
Еще одно шале имеет традиционный для данного стиля архитектуры камин, поставленный в центре комната в формате квадрата с навесным дымоходом.
Последняя каминная комната в нашей Книге Идей также выполнена в стиле шале.
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