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10 фантастических гостиных с каминами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Гостиная в стиле модерн
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Каминные комнаты могут быть разными и притягивать нас совершенно разной атмосферой. Тем не менее, они так или иначе связаны с холодным временем года. Так, английская каминная комната напоминает нам о благородной осени, скандинавская – о пушистой, снежной зиме, а стиль шале особенным образом передает антураж горного образа жизни

Английский рустик

Cosy living room Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
Hart Design and Construction

Cosy living room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Старые английские поместья построены из камня и имеют по 3-4 камина в доме, они успешно реставрируются тысячами прямо сейчас на территории страны. В итоге получаются аутентичные каминные комнаты с особенной атмосферой. Удивительно, но отреставрированные турецкие дома имеют точно такую же.

Шале

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Стиль шале в первую очередь ассоциируется нашими мечтами об идеальном отпуске на горнолыжном курорте! Но подобную атмосферу можно передать и в формате дома из клееного бруса. Каминная комната в данном случае будет выдержана в люксовом стиле с элементми минимализма.

Англосаксонская эклектика

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Такую каминную комнату вы легко найдете в Лондоне, Нью-Йорке и даже Амстердаме. Узкая гостиная с эркером и камином – традиция, которая никому не кажется люксовой! А вот современный дизайн с элементами богемного шика – новинка, которая уже стала очень популярной!

Британский люкс

​Sitting room Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd Гостиная в стиле модерн Серый
Nash Baker Architects Ltd

​Sitting room Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Стиль современного Джеймса Бонда из 21 века (т.е. как минимум Пирса Броснана и Дэниеля Крэйга, а не Тимоти Далтона) – это люксовый английский стиль, который вы найдете во многих викторианских и эдвардианских домах в центре Лондона, например, в Ноттинг-Хилле. Здесь утонченные линии, монохромные цветовые гаммы и капелька ар-деко соревнуются с темным деревом и черными акцентами за право считаться основой интерьера.

Английский прибрежный

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Гостиная в стиле модерн
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Еще один интересный английский вариант каминной комнаты – прибрежный, из старого амбара или поместья, которое реконструировано на основе фундамента и здания, построенного еще в  1790-1860 гг! Здесь, как правило, демонтированы чердачные перекрытия, увеличены окна, сохранены части каменных стен и балки кровли.

Голливудский

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Гостиная в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Голливудская каминная комната – это особое сочетание минимализма и глянца, простора и комфортабельности, футуризма и современности 21 века. В межсезонье камин здесь выполняет больше декоративную роль, но вот зимой прекрасно справляется и с основной функцией обогрева.

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Брутальность мегаполиса

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Объединение несколько стилей в одном и формирование новой линейки – это то, что происходит прямо сейчас с такими стилями, как английский, лофт и индастриал. Вместе они в пентхаусах Лондона, Чикаго, Нью-Йорка, Берлина, Москвы и других мегаполисов рождают новый стиль на стыке классики и бетонного брутализма. Камины здесь, как правило, электрические или на этаноле.

Традиционное шале

Skyfall Living Room Architectural Interiors + Superyacht Photographer Гостиная в скандинавском стиле
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Living Room

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Традиционное итальянское шале с бархатом, деревянной отделкой стен и потолков, библиотекой и в более скромном формате представляет нам этот интерьер.

Современный пригородный

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Гостиная в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Такую каминую комнату вы можете найти в тысячах загородных домов в Великобритании, Австралии и США. Все они основаны на том, что окна от пола до потолка – это необходимость, а не роскошь, кабинет при гостиной с библиотекой – традиция, а темный оттенок преппи блю – правило, от которого нельзя отступать.

Средневековый шарм

Solid House, North Berwick, Chris Humphreys Photography Ltd Chris Humphreys Photography Ltd Гостиная в стиле модерн
Chris Humphreys Photography Ltd

Solid House, North Berwick

Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd
Chris Humphreys Photography Ltd

За счет реконструированного старого камина и диванчиков в готичном стиле в этом доме в стиле модерн воцарилась почти средневековая атмосфера!

Яхтенный стиль

Duke Street, Mayfair, Perfect Integration Perfect Integration Гостиная в классическом стиле
Perfect Integration

Duke Street, Mayfair

Perfect Integration
Perfect Integration
Perfect Integration

Удивительный яхтенный стиль популярен не только на яхтах, но и в пентхаусах, старых таунхаусах и на голливудских виллах. Здесь люкс дорогих тканей, ценных пород дерева, подсветки и эксклюзивного ковролина сочетается с лаконичным порталом камина в английском стиле.

Шале для отдыха

Chalet Les Chantéls: Un chalet neuf de luxe qui combine l'architecture traditionnelle savoyarde avec un intérieur contemporain, shep&kyles design shep&kyles design Столовая комната в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Еще одно шале имеет традиционный для данного стиля архитектуры камин, поставленный в центре комната в формате квадрата с навесным дымоходом.

Компактное шале

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Гостиная в стиле кантри
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

Последняя каминная комната в нашей Книге Идей также выполнена в стиле шале.

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