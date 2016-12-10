10 фантастических гостиных с каминами

Объединение несколько стилей в одном и формирование новой линейки – это то, что происходит прямо сейчас с такими стилями, как английский, лофт и индастриал. Вместе они в пентхаусах Лондона, Чикаго, Нью-Йорка, Берлина, Москвы и других мегаполисов рождают новый стиль на стыке классики и бетонного брутализма. Камины здесь, как правило, электрические или на этаноле.