Фантастический коттедж под Киевом

Этот дом напоминает нам о лучших трендах в современной загородной архитектуре, показывает шикарный микс из модных материалов отделки и лишний раз доказывает, что ультра-современный стиль красиво смотрится и в формате обычного коттеджного поселка!

Мастерская Grynevich Dmitriy представляет нам свой новый проект, который призван показать нам, что футуристичный образ коттеджа может удивительным образом подойти для дизайна загородного дома современной семьи