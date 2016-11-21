Фантастический коттедж под Киевом

Этот дом напоминает нам о лучших трендах в современной загородной архитектуре, показывает шикарный микс из модных материалов отделки и лишний раз доказывает, что ультра-современный стиль красиво смотрится и в формате обычного коттеджного поселка!
Мастерская Grynevich Dmitriy представляет нам свой новый проект, который призван показать нам, что футуристичный образ коттеджа может удивительным образом подойти для дизайна загородного дома современной семьи
Дизайн этого дома, как в экстерьере, так и в интерьере, составлен из лаконичности и контрастов. Здесь, как и в любом другом доме с футуристичными нотками, мы найдем любовью к текстилю и страсть к модному грифельному оттенку. Дизайн в данном случае не просто выполняет роль оформителя проекта, но и задает особенную динамику и тон, определяя образ жизни хозяев. В таком доме пейзаж за окном кажется кадром из фильма, а вы сами чувствуете себя хозяином приватного уникального мира.
Данный дом условно создан из трех объемов, объединенных в одну выразительную композицию, которая позволяет достичь образа жизни, популярного в передовых странах. На первом этаже большое пространство, которое состоит из гостиной, кухни и столовой, является единственным общественным местом для отдыха и имеет шикарную 40-метровую террасу.
В отличии от тематических идей, современный образ дома мечты продиктован функциональностью, комфортабельностью и условной универсальностью. В таком доме все всегда лежит на своих местах, его легко содержать в порядке и чистоте, не уделяя этому много времени, а внешний облик дома заставляет возвыситься над мелочными хлопотами и всегда ощущать прилив вдохновения и гордости за свою жизнь.
Общая площадь дома в 156 кв. метров распределена особенно рационально. На первом этаже мы найдем холл с гардеробной, гостевым санузлом и лестничным холлом, а также кухню-гостиную площадью почти в 40 кв. метров. Большая терраса обрамляет дом с двух сторон, с нее же есть выход в котельную, обособленную от общего здания.
На втором уровне есть две спальни со встроенными гардеробными, холл с гардеробом и две ванные комнаты. Над террасой на втором этаже – 20-метровый балкон, на который имеют выход обе спальни. Площадь спален достаточно велика (22 и 16 кв. метров), что позволяет с особым комфортом жить в столь современном доме.
На этой визуализации мы видим дом сбоку – террасу и балкон, частично расположенный над ней. Наверху два окна относятся к спальням, правое – к ванной комнате. Дверь справа внизу ведет в котельную. Дизайн террас может быть выполнен в любом формате – бетонном, деревянном, каменном.
Шикарный фасад, составленный из реечных панелей, штукатурки двух цветов и неокрашенного бетона, делает данный проект особенно выразительным в его простых и при этом динамичных линиях.
В данном случае мы показываем вам пример интерьера ванной комнаты, который может быть реализован и в формате этого коттеджа. Здесь мы тоже находим футуристичные акценты, любовь к нейтральной цветовой палитре и функциональному люксу.
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