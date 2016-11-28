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12 способов увеличить стоимость дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Гостиная в стиле минимализм
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Продажа домов – настоящее искусство. Оно требует аккуратного обращения, большого пласта подготовки и подкованности в психологии. В отличие от российских риэлтеров, американские уже давно не берутся за продажу домов без отделки, интерьера, презентабельного внешнего вида. Так американские риэлтеры и даже государство заставляют на общем уровнем ремонтировать дома (иногда даже капитально) перед продажей, чтобы дом соответствовал всем современным нормам.

Риэлтеры же дают нам крайне полезные советы о том, как подготовить дом к продаже. Большинство из них включают вложения, которые при этом еще и поднимают стоимость дома. Но, как показывает практика, дорогой и обустроенный дом действительно купят быстрее

Обустроенная зона отдыха

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Дома в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Чаще всего даже дорогие дома на плохо обустроенных участках продаются очень медленно. При этом, если дом новый, а участок пустой – потенциальные владельцы не видят в этом минуса, а скорее возможности для инноваций. А вот плохо обустроенная зона, старая мебель, старый сарай и т.п. отпугивают покупателей.

Пристройка к дому

Zinc Extension, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

Zinc Extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Если в вашем доме маленькая кухня, узкая столовая, ужасный коридор, превратите эти детали в плюсы при перепланировке. Обычно пристройка дает одну или две комнаты, туда легче всего вынести новую кухню-столовую, которая будет иметь площадь около 30 кв. метров и сразу поднимет ваш дом на новый уровень. В старой кухне организуйте прачечную, котельную или кладовую, а гостиную расширьте за счет столовой.

Добавьте комнату с террасой

Family Living homify Гостиная в стиле модерн
homify

Family Living

homify
homify
homify

Эта шикарная идея стоит недорого, а позволяет решить проблему современного облика вашего дома. Если вы добавите к ней пристройку с террасой даже общей площадью всего лишь в 30 кв. метров, вы получите двери-слайдеры с выходом на нее и на порядок более современный внешний вид дома.

Новый кухонный гарнитур

Totaalrenovatie studio, studio k interieur en landschapsarchitecten studio k interieur en landschapsarchitecten Кухня в стиле модерн
studio k interieur en landschapsarchitecten

studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten

Современный новый гарнитур для кухни – отличное решение для предпродажной подготовки дома.

Отсутствие чердачных перекрытий

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Высокие потолки позволяют сделать дом более просторным, не расширяя его, отчего он кажется больше.

Люксовые уголки для отдыха

Interieur en tuin doorzonwoning, studio k interieur en landschapsarchitecten studio k interieur en landschapsarchitecten Рабочий кабинет в стиле модерн
studio k interieur en landschapsarchitecten

studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten

Добавив будуарный столик в спальне, изящное кресло – в ванной, уголок с библиотекой – в гостиной, а на кухне – барную стойку, вы увеличите комфортабельность и стоимость дома. Особенно, если это делается за счет веранды, террасы, балкона, лоджии и т.п.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ровные мощеные площадки в саду

Terrace with furniture Gardenplan Design Сад в стиле модерн
Gardenplan Design

Terrace with furniture

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

Ровные подъездные пути и площадки для отдыха в саду не требуют больших вложений, но существенно изменяют облик вашего дома для покупателя.

Новая лестница

Interieur en tuin doorzonwoning, studio k interieur en landschapsarchitecten studio k interieur en landschapsarchitecten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
studio k interieur en landschapsarchitecten

studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten

Старая лестница может отпугнуть потенциальных покупателей почти так же сильно, как и старый санузел или кухня.

Свежий ремонт

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Гостиная в стиле минимализм
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Ни для кого не секрет, что ремонт позволяет продать дом быстрее. Но если вы сделаете его с профессиональным дизайнером, он поможет еще и продать его гораздо дороже! Используя все плюсы вашего дома, дизайнер сгладит минусы!

Освоение мансарды

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey Спальня в стиле модерн
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

Даже «летнее» освоение мансарды без отопления повысит стоимость вашего дома. Но лучше все же сделать полноценный этаж, с утеплением кровли, окнами и системой «теплого пола» для обогрева.

Гараж

Ince Road, Burwood Park, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Гараж в стиле модерн
Concept Eight Architects

Ince Road, Burwood Park

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Отсутствие гаража для многих покупателей будет проблемой, так как в климате РФ не принято оставлять машину на улице в холодное время года, и уж тем более не хочется в первый же год после покупки строить гараж своими руками.

Бассейн с террасой

Interieur en tuin voor nieuwbouwwoning, studio k interieur en landschapsarchitecten studio k interieur en landschapsarchitecten Сад в стиле модерн
studio k interieur en landschapsarchitecten

studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten
studio k interieur en landschapsarchitecten

Каркасный бассейн, обрамленный террасой, будет стоить около 600 тысяч рублей (для маленького формата), но визуально превратит ваш дом в настоящую виллу.

Новая ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если у вас нет достаточных средств для редизайна, а что-то переделать нужно для более быстрой или выгодной продажи – всегда начинаете с ванных комнат!

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