12 способов увеличить стоимость дома

Продажа домов – настоящее искусство. Оно требует аккуратного обращения, большого пласта подготовки и подкованности в психологии. В отличие от российских риэлтеров, американские уже давно не берутся за продажу домов без отделки, интерьера, презентабельного внешнего вида. Так американские риэлтеры и даже государство заставляют на общем уровнем ремонтировать дома (иногда даже капитально) перед продажей, чтобы дом соответствовал всем современным нормам.
Риэлтеры же дают нам крайне полезные советы о том, как подготовить дом к продаже. Большинство из них включают вложения, которые при этом еще и поднимают стоимость дома. Но, как показывает практика, дорогой и обустроенный дом действительно купят быстрее
Чаще всего даже дорогие дома на плохо обустроенных участках продаются очень медленно. При этом, если дом новый, а участок пустой – потенциальные владельцы не видят в этом минуса, а скорее возможности для инноваций. А вот плохо обустроенная зона, старая мебель, старый сарай и т.п. отпугивают покупателей.
Если в вашем доме маленькая кухня, узкая столовая, ужасный коридор, превратите эти детали в плюсы при перепланировке. Обычно пристройка дает одну или две комнаты, туда легче всего вынести новую кухню-столовую, которая будет иметь площадь около 30 кв. метров и сразу поднимет ваш дом на новый уровень. В старой кухне организуйте прачечную, котельную или кладовую, а гостиную расширьте за счет столовой.
Эта шикарная идея стоит недорого, а позволяет решить проблему современного облика вашего дома. Если вы добавите к ней пристройку с террасой даже общей площадью всего лишь в 30 кв. метров, вы получите двери-слайдеры с выходом на нее и на порядок более современный внешний вид дома.
Современный новый гарнитур для кухни – отличное решение для предпродажной подготовки дома.
Высокие потолки позволяют сделать дом более просторным, не расширяя его, отчего он кажется больше.
Добавив будуарный столик в спальне, изящное кресло – в ванной, уголок с библиотекой – в гостиной, а на кухне – барную стойку, вы увеличите комфортабельность и стоимость дома. Особенно, если это делается за счет веранды, террасы, балкона, лоджии и т.п.
Ровные подъездные пути и площадки для отдыха в саду не требуют больших вложений, но существенно изменяют облик вашего дома для покупателя.
Старая лестница может отпугнуть потенциальных покупателей почти так же сильно, как и старый санузел или кухня.
Ни для кого не секрет, что ремонт позволяет продать дом быстрее. Но если вы сделаете его с профессиональным дизайнером, он поможет еще и продать его гораздо дороже! Используя все плюсы вашего дома, дизайнер сгладит минусы!
Даже «летнее» освоение мансарды без отопления повысит стоимость вашего дома. Но лучше все же сделать полноценный этаж, с утеплением кровли, окнами и системой «теплого пола» для обогрева.
Отсутствие гаража для многих покупателей будет проблемой, так как в климате РФ не принято оставлять машину на улице в холодное время года, и уж тем более не хочется в первый же год после покупки строить гараж своими руками.
Каркасный бассейн, обрамленный террасой, будет стоить около 600 тысяч рублей (для маленького формата), но визуально превратит ваш дом в настоящую виллу.
Если у вас нет достаточных средств для редизайна, а что-то переделать нужно для более быстрой или выгодной продажи – всегда начинаете с ванных комнат!
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