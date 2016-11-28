12 способов увеличить стоимость дома

Продажа домов – настоящее искусство. Оно требует аккуратного обращения, большого пласта подготовки и подкованности в психологии. В отличие от российских риэлтеров, американские уже давно не берутся за продажу домов без отделки, интерьера, презентабельного внешнего вида. Так американские риэлтеры и даже государство заставляют на общем уровнем ремонтировать дома (иногда даже капитально) перед продажей, чтобы дом соответствовал всем современным нормам.

Риэлтеры же дают нам крайне полезные советы о том, как подготовить дом к продаже. Большинство из них включают вложения, которые при этом еще и поднимают стоимость дома. Но, как показывает практика, дорогой и обустроенный дом действительно купят быстрее