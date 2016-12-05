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10 идей по увеличению площади дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu Tim IV G1 ECONOMIC (wersja A), Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Вам кажется, что ваш дом слишком мал? Это можно исправить! Специалисты homify знают, как можно увеличить полезную площадь. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию целых 10 идей увеличения пространства. Надеемся, что одна из них окажется той самой, что поможет вам жить лучше уже совсем скоро.

Кабинет в саду

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey

homify
homify
homify

Тем, кто работает дома, а живет не один, очень понравится уединенный кабинет в саду. А если к этой маленькой комнатке вы добавите еще одну, вы сможете хранить там садовый инвентарь. Этот кабинет очень маленький, что компенсируется стеклянной стеной с видом на сад.

Терраса на крыше

Exterior homify Дома в стиле модерн
homify

Exterior

homify
homify
homify

Если у вас есть плоская крыша, добавьте к ней перила по периметру и установите столовую группу. Красивый вид на окрестности и хорошее настроение обеспечены.

Гостевой домик

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если к вам часто приезжают гости, а места в вашем доме не так уж много, вы можете построить рядом с основным зданием домик для гостей. Эта идея пригодится и тогда, когда вы решаете съехаться с пожилыми родственниками, которые привыкли жить отдельно. Такой домик – удачное решение этой проблемы.

Стеклянная пристройка

Seaglass House, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers Балкон и терраса в стиле модерн
The Manser Practice Architects + Designers

Seaglass House

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

Эффектным вариантом будет пристройка такого типа, а для отопления можно использовать печь, расположив ее в центре для равномерного прогревания всего пространства.

Домик для взрослых детей

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Сад в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Ваши дети выросли и хотят самостоятельности, но вы уверены, что они к этому не готовы? Постройте для них такой домик, можно даже в формате мастер-сьюта – из одной спальни с ванной комнатой. Уверены, дети оценят вашу заботу!

Гостиная по типу оранжереи

Complex Conservatory on Victorian Rectory Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
Vale Garden Houses

Complex Conservatory on Victorian Rectory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Эта постройка кажется достаточно сложной, но как же она красива. Модная цветовая гамма, роскошный сад вокруг превращают квадратные метры просто в сказку!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Спальня на мансарде

The guest bedroom K-Tribe Studió Спальня в классическом стиле
K-Tribe Studió

The guest bedroom

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

Ваша мансарда все еще пустует? Самое время сделать там дополнительную спальню.

Расширение при реконструкции

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Дома в стиле модерн
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

При ремонте дома вы можете запланировать и его расширение, тогда легче будет оформить экстерьеры в одном стиле. Добавьте уютную террасу на плоской крыше гаража или новой гостиной. Вам точно понравится!

Терраса с бассейном

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы проживаете в достаточно теплом климате, такая идея покажется вам более чем уместной. Всем прочим при ее реализации придется озаботиться подогревом бассейна, что при наличии средств тоже не так уж сложно.

Правильное планирование

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Чтобы не пришлось пристраивать к дому что-то уже через 5 лет, сделайте его немного «на вырост» или сразу запланируйте его возможное расширение, правильно расположив объемы здания.

Спальня на антресолях

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Высокие потолки дают возможность расположить спальное место или кабинет под самым потолком. Обратите внимание, что в варианте на фото наверху есть даже вместительный шкаф!

Пленочное «остекление» террасы

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Натянуть такие экраны совсем не сложно, а ваша терраса окажется защищенной от непогоды, потому пользоваться ей вы сможете дольше, а снегом не засыплет обеденный стол.

Расширение внутрь

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если увеличение площади по каким-то причинам вам недоступно, стоит сфокусироваться на более рациональном использовании имеющейся площади. Система для хранения вдоль стены в виде комодов существенно облегчит жизнь в маленькой комнате.

Доверьтесь профессионалам

Projekt domu Tim IV G1 ECONOMIC (wersja A), Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Многие из фирм построили столько домов, что только посмотрев на состав вашей семью, уже точно знают, что вам подойдет лучше всего.

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