10 идей по увеличению площади дома

Если к вам часто приезжают гости, а места в вашем доме не так уж много, вы можете построить рядом с основным зданием домик для гостей. Эта идея пригодится и тогда, когда вы решаете съехаться с пожилыми родственниками, которые привыкли жить отдельно. Такой домик – удачное решение этой проблемы.