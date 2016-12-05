10 идей по увеличению площади дома

Вам кажется, что ваш дом слишком мал? Это можно исправить! Специалисты homify знают, как можно увеличить полезную площадь. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию целых 10 идей увеличения пространства. Надеемся, что одна из них окажется той самой, что поможет вам жить лучше уже совсем скоро.
Тем, кто работает дома, а живет не один, очень понравится уединенный кабинет в саду. А если к этой маленькой комнатке вы добавите еще одну, вы сможете хранить там садовый инвентарь. Этот кабинет очень маленький, что компенсируется стеклянной стеной с видом на сад.
Если у вас есть плоская крыша, добавьте к ней перила по периметру и установите столовую группу. Красивый вид на окрестности и хорошее настроение обеспечены.
Если к вам часто приезжают гости, а места в вашем доме не так уж много, вы можете построить рядом с основным зданием домик для гостей. Эта идея пригодится и тогда, когда вы решаете съехаться с пожилыми родственниками, которые привыкли жить отдельно. Такой домик – удачное решение этой проблемы.
Эффектным вариантом будет пристройка такого типа, а для отопления можно использовать печь, расположив ее в центре для равномерного прогревания всего пространства.
Ваши дети выросли и хотят самостоятельности, но вы уверены, что они к этому не готовы? Постройте для них такой домик, можно даже в формате мастер-сьюта – из одной спальни с ванной комнатой. Уверены, дети оценят вашу заботу!
Эта постройка кажется достаточно сложной, но как же она красива. Модная цветовая гамма, роскошный сад вокруг превращают квадратные метры просто в сказку!
Ваша мансарда все еще пустует? Самое время сделать там дополнительную спальню.
При ремонте дома вы можете запланировать и его расширение, тогда легче будет оформить экстерьеры в одном стиле. Добавьте уютную террасу на плоской крыше гаража или новой гостиной. Вам точно понравится!
Если вы проживаете в достаточно теплом климате, такая идея покажется вам более чем уместной. Всем прочим при ее реализации придется озаботиться подогревом бассейна, что при наличии средств тоже не так уж сложно.
Чтобы не пришлось пристраивать к дому что-то уже через 5 лет, сделайте его немного «на вырост» или сразу запланируйте его возможное расширение, правильно расположив объемы здания.
Высокие потолки дают возможность расположить спальное место или кабинет под самым потолком. Обратите внимание, что в варианте на фото наверху есть даже вместительный шкаф!
Натянуть такие экраны совсем не сложно, а ваша терраса окажется защищенной от непогоды, потому пользоваться ей вы сможете дольше, а снегом не засыплет обеденный стол.
Если увеличение площади по каким-то причинам вам недоступно, стоит сфокусироваться на более рациональном использовании имеющейся площади. Система для хранения вдоль стены в виде комодов существенно облегчит жизнь в маленькой комнате.
Многие из фирм построили столько домов, что только посмотрев на состав вашей семью, уже точно знают, что вам подойдет лучше всего.
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