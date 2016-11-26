Деревянный дом под Москвой

Вы когда-нибудь видели деревянный дом, оформленный в современном эклектичном формате? Именно такой уникальный проект мы представляем вам на рассмотрение сегодня!

Студия Good Wood является автором данного проекта и, без сомнения, заслуживает особенной похвалы. Объединить архитектуру и особенности строения дома из клееного бруса с современным интерьером – это совершенно уникальное мастерство.

Этот дом покажется вам еще более интересным, когда вы внимательно рассмотрите интерьеры и удивитесь, настолько лаконично и многогранно оформлена здесь каждая комната и какую эклектичную энергетику она несет. Итак, приступим?