Деревянный дом под Москвой

Вы когда-нибудь видели деревянный дом, оформленный в современном эклектичном формате? Именно такой уникальный проект мы представляем вам на рассмотрение сегодня!
Студия Good Wood является автором данного проекта и, без сомнения, заслуживает особенной похвалы. Объединить архитектуру и особенности строения дома из клееного бруса с современным интерьером – это совершенно уникальное мастерство.
Этот дом покажется вам еще более интересным, когда вы внимательно рассмотрите интерьеры и удивитесь, настолько лаконично и многогранно оформлена здесь каждая комната и какую эклектичную энергетику она несет. Итак, приступим?
Общая площадь дома данной модели – 327 кв. метров. Планировка строится вокруг лестничного холла, который соединяет сразу несколько уровней дома, находящиеся на разной высоте, хотя с виду кажется, что в доме всего два этажа. Каждый этаж делится, таким образом, на «низкую» часть и «высокую».
На первом этаже мы найдем гостиную (24 кв. метра), кухню (14,5 кв. метров), гостевую спальню с ванной комнатой (12,5 и 10 кв. метров), бойлерную, прихожую и гардеробную. С трех сторон дома есть три крыльца с лестницами.
На втором этаже расположены шикарный главный мастер-сьют с гостиной и балконом (15,5 + 30 + 9,5 кв. метров), две детские (14 и 16 кв. метров), просторный холл, ванная (13 метров) и гардеробная (9 метров).
Эта удивительная гостиная при главном мастер-сьюте имеет некоторый скос потолка, что добавляет ей динамичности. Кофейные оттенки здесь сливаются с кремовыми, что создает нежную, очень атмосферную палитру, идеальную для отдыха.
В главной гостиной мы найдем любовь к более современной и яркой эстетике, бархатную мягкую мебель цвета бирюзы и легкий оттенок ретро 60-х.
Легкий индастриал, бирюзовый оттенок, белые глянцевые фасады и теплое шоколадное дерево – то, что делает эту кухню уникальным вариантом оформления интерьера!
Необычный вытянутый формат главного мастер-сьюта включает в себя зону для сна (на фотографии выше) и зону гостиной (на второй фотографии в статье).
Небольшая гостевая спальня оформлена с налетом прованса и может стать комнатой дочери владельцев.
Более «мужской» интерьер мы встретим в детской для двух сыновей. Здесь есть контрастная по цвету главная акцентная стена с окном, которая красиво сочетается с выбеленными стенами остальной части комнаты.
Проект дома под номером Д-192-327 вы видите на снимке выше. Это и есть тот дом, реализованный с точностью до мелочей. Данная модель самого дома продается вместе с доставкой, фундаментом, стеновым комплектом, кровлей и окнами. В работу также включен монтаж, организация проживания рабочих, технический надзор.
Что же входит в комплектацию?
Брус клееный профилированный стеновой, клей ММФ (клеевая система марки 1255/7555), толщина бруса 175 мм, 200 мм, 220 мм, немецкий профиль бруса с тройным уплотнением, металлические стержни (шпильки), гайки, шайбы, уплотнительная лента для герметизации чашек, балки — сухие, строганные, фундамент свайный с ростверком, геодезические работы: разбивка осей, нивелировка, буронабивные сваи на глубину промерзания (диаметр: 0,25 м), ростверк (лента) 0,300×0,400, арматура 12 мм, бетон М-350 (Б25) сертифицированный, виброусадка, загиб арматуры по углам, использование технологии вязки, гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху, подсыпка 200 мм под ростверком.
Кроме того, в нее также включены лестница, кровля, металлочерепица с полимерным покрытием, стропильная система, утепление кровли, двойная обрешетка вентилируемой кровли, пароизоляция мембранного типа, водосточная система, подшивка свесов кровли доской (вентилируемая), обработка стропильной системы огнебиозащитным составом.
А также: пластиковые окна, двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (формула 4-14-4-14-4), балконные двери, наличники и гребенки, москитные сетки и входная дверь (металлическая с двумя контурами уплотнения и сейфовым замком).
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