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Дом, который обольщает

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Гостиная в стиле минимализм
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Одним из признаков настоящего мастерства архитекторов является их умение рассмотреть скрытый потенциал в заброшенных зданиях, которые на первый взгляд уже ни на что не годятся, кроме разрушения. Именно так случилось под Берлином, где когда-то был старый магазин тканей. Архитекторы студии BRANDLHUBER+ EMDE, SCHNEIDER  принялись за его восстановление и  адаптацию к требованиям и реалиям современного жилья, создавая уникальный дом с неповторимым характером. Давайте посмотрим, что из этого получилось!

Внешний вид

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Дома в стиле минимализм
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

На этом фото отчетливо видно, насколько нетрадиционным является данное строение. Это больше похоже на неоконченное строительство, чем на готовый дом для проживания. Непривлекательный бетонный блок имеет форму куба, в котором имеются отверстия для окон и дверей различного размера. Это все согласуется с художественным видением архитекторов и владельцев дома. Последние представляют собой группу художников, имеющих студию на первом этаже. Такое здание отражает стиль и философию их жизни, демонстрируя идеи экологичности и совершенствования.

Стены

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Дома в стиле минимализм
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Внешние стены здания покрыты грубой штукатуркой, которая придает дому слегка суровый вид. Отделка бетонными смесями – это надежно и недорого. Обратите внимание на оригинальный элемент передней части плоской крыши – выступ. Благодаря ему дом выглядит очень футуристично!

Интерьер

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Гостиная в стиле минимализм
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Внутри дома было решено избавится от всех стен, создавая открытое пространство. Огромные окна позволяют максимально наполнить его естественным светом и наслаждаться прекрасным видом на сельскую местность. В интерьере доминирует бетон, который видим на стенах, потолке и полу. Элементы дизайна также имеют мягкие, в основном серые тона. Мебель здесь простая и функциональная, создана из природных материалов.  

Кухня и столовая

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Кухня в стиле минимализм
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Трудно поверить, что в подобных бетонных интерьерах может присутствовать тонкость и изящество. Тем не менее, этого удалось достигнуть благодаря интересному разделению кухни и столовой посредством воздушного белоснежного занавеса.  Мини-кухня, которая прячется за ним, находится прямо под лестницей. Элегантности придают необычные люстры из стекла и золотистых элементов, которые решают вопрос освещения на кухне

Спальня

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Спальня в стиле минимализм
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Площадь спальни по периметру окружена белыми занавесками, которые мы уже встречали на кухне. Такой нежный и красивый материал привносит в интерьер абсолютно новое восприятие, придавая ему легкость и воздушность. Здесь все строится на простоте и экологичности: минимум мебели, аксессуаров и декора. Особый уют создает мягкий ковер на полу из искусственного меха. 

Камин

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Гостиная в стиле минимализм
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Камин аскетичного характера эффектно дополняет декор спальни. Полностью окруженный бетоном, он гармонично вписываются в общую стилистику дома. 

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