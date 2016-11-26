Дом, который обольщает

Одним из признаков настоящего мастерства архитекторов является их умение рассмотреть скрытый потенциал в заброшенных зданиях, которые на первый взгляд уже ни на что не годятся, кроме разрушения. Именно так случилось под Берлином, где когда-то был старый магазин тканей. Архитекторы студии BRANDLHUBER+ EMDE, SCHNEIDER принялись за его восстановление и адаптацию к требованиям и реалиям современного жилья, создавая уникальный дом с неповторимым характером. Давайте посмотрим, что из этого получилось!