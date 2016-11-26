Дом, который обольщает

Одним из признаков настоящего мастерства архитекторов является их умение рассмотреть скрытый потенциал в заброшенных зданиях, которые на первый взгляд уже ни на что не годятся, кроме разрушения. Именно так случилось под Берлином, где когда-то был старый магазин тканей. Архитекторы студии BRANDLHUBER+ EMDE, SCHNEIDER принялись за его восстановление и адаптацию к требованиям и реалиям современного жилья, создавая уникальный дом с неповторимым характером. Давайте посмотрим, что из этого получилось!
На этом фото отчетливо видно, насколько нетрадиционным является данное строение. Это больше похоже на неоконченное строительство, чем на готовый дом для проживания. Непривлекательный бетонный блок имеет форму куба, в котором имеются отверстия для окон и дверей различного размера. Это все согласуется с художественным видением архитекторов и владельцев дома. Последние представляют собой группу художников, имеющих студию на первом этаже. Такое здание отражает стиль и философию их жизни, демонстрируя идеи экологичности и совершенствования.
Внешние стены здания покрыты грубой штукатуркой, которая придает дому слегка суровый вид. Отделка бетонными смесями – это надежно и недорого. Обратите внимание на оригинальный элемент передней части плоской крыши – выступ. Благодаря ему дом выглядит очень футуристично!
Внутри дома было решено избавится от всех стен, создавая открытое пространство. Огромные окна позволяют максимально наполнить его естественным светом и наслаждаться прекрасным видом на сельскую местность. В интерьере доминирует бетон, который видим на стенах, потолке и полу. Элементы дизайна также имеют мягкие, в основном серые тона. Мебель здесь простая и функциональная, создана из природных материалов.
Трудно поверить, что в подобных бетонных интерьерах может присутствовать тонкость и изящество. Тем не менее, этого удалось достигнуть благодаря интересному разделению кухни и столовой посредством воздушного белоснежного занавеса. Мини-кухня, которая прячется за ним, находится прямо под лестницей. Элегантности придают необычные люстры из стекла и золотистых элементов, которые решают вопрос освещения на кухне.
Площадь спальни по периметру окружена белыми занавесками, которые мы уже встречали на кухне. Такой нежный и красивый материал привносит в интерьер абсолютно новое восприятие, придавая ему легкость и воздушность. Здесь все строится на простоте и экологичности: минимум мебели, аксессуаров и декора. Особый уют создает мягкий ковер на полу из искусственного меха.
Камин аскетичного характера эффектно дополняет декор спальни. Полностью окруженный бетоном, он гармонично вписываются в общую стилистику дома.