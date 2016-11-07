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10 домов в рустикальном стиле, которые заставят ваше сердце биться чаще

Перла Вереника Перла Вереника
Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
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Дома в деревенском стиле пробуждают в нас особые чувства домашнего уюта и тепла, искреннего радушия и умиротворения. Природные материалы, из которых построены такие дома выглядят совершенно иначе, чем привычные городскому жителю строения из стекла и бетона. А элементы рустикального стиля в интерьере – это настоящий взрыв эмоций, неожиданное чудо природы посреди домашней обстановки.

1. Очаровательный и оригинальный

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Это один из тех домов, которые имеют уникальный дизайн и поэтому выглядит неповторимо. Дом, построенный из природного камня и дерева, привлекает внимание и сочетанием необработанных фактур, и формой архитектуры. С одной стороны, это жилище кажется неприхотливым, построенным наподобие деревенской хижины. Но, приглядевшись,мы конечно заметим виртуозные архитектурные решения и практичные планировки. 

2. Деревенский шарм эко-стиля

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Дома в рустикальном стиле Кирпичи Белый
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Этот дом соединил в себе современные простые формы архитектуры и красоту деталей в кантри-стиле. Выбеленный фасад с кирпичными вставками, деревянные жалюзи окошек и классическое оформление крыльца – все это выглядит очень мило и по-домашнему уютно. 

3. Кухня в стиле альпийского шале

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Кухня в рустикальном стиле
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Эта просторная кухня впечатляет и своей отделкой, и просторными столами с кучей полезных деревянных ящичков и подвесок. Деревенская стилистика этой кухни и столовой выглядят необыкновенно вкусно и уместно в этом деревянном доме, радушном и респектабельном.

4. Терраса у дома

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Возможно, лучшее место в деревенском доме – это терраса у крыльца, с прекрасным видом на окружающие пейзажи. Согласитесь, без такого дополнения дом не будет достаточно уютным! Великолепная широкая терраса под навесом крыши, рядом с окном в гостиную – обеденный стол для тихого отдыха летним вечером с семьей.

5. Американский стиль мексиканского дома

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Дома в рустикальном стиле
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Несмотря на то, что проект это дома разработан мексиканскими архитекторами, здесь явно читаются и классический стиль, и американский характере дома. Высокая кирпичная колонна-дымоход служит оригинальным украшением фасада, выделяю зону широкого крыльца. Белая деревянная терраса и оконные рамы придают ту неповторимую нотку вальяжной колониальной аристократичности, столь характерную для домов европейцев в колонизированных землях. 

6. Затерянная в зелени лесов, хижина

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat Кантри
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Этот деревянный двухэтажный дом благодаря открытой архитектуре выглядит так, словно давно был построен на поляне леса и теперь зелень крон поднялась и окружила его со всех сторон, сделав частью леса.

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Обратитесь к нам!

7. Роскошь природных материалов

Casa Laje de Pedra, Finkelstein Arquitetos Finkelstein Arquitetos Гостиная в рустикальном стиле
Finkelstein Arquitetos

Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos

Альянс массивной каменной отделки и  деревянных балок потолка создает в этой комнате атмосферу уюта, солидной классической архитектуры.  Большая чаша камина в стене, низкий деревянный столик у диванчиков – все это настраивает вас на спокойный вечерний отдых в компании близких друзей.

8. Словно из сказки

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Этот проект столь изящно соединил в себе современные и традиционные формы и материалы, что кажется ожившим образом волшебных детских сказок – пряничный домик, хижина в заколдованном лесу. И в то же время, этот дом не просто реплика лубочных картинок, а ультрасовременный проект, что подчеркивает остекленный до самой крыши фасад и светлые интерьеры комнат. 

9. Спальня в загородном доме

CASA PIADENA - CREMONA, Laura Sardano Laura Sardano Спальня в рустикальном стиле
Laura Sardano

Laura Sardano
Laura Sardano
Laura Sardano

Светлая и умиротворенная, тихая и уютная  - такой наверное и должна быть идеальная спальня. Деревенский стиль этой комнаты как нельзя лучше подчеркивает атмосферу отдыха в тишине и покое, а теплая гамма натуральных материалов идеально сочетается с белизной текстиля.

10. Плавающие в воздухе детали

Casa de campo - Cunha - São Paulo - Brasil, Carmen Saraiva Arquitetura Carmen Saraiva Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Carmen Saraiva Arquitetura

Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura

Массивные бревенчатые ступени этой лестницы словно невесомые зависли в воздухе. Наверное страшно сделать первые шаги, но можно довериться задумке архитекторов – ступени надежно закреплены в пространстве стены. 

До и После: Из домика в деревне – в коттедж!

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