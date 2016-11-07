10 домов в рустикальном стиле, которые заставят ваше сердце биться чаще

Дома в деревенском стиле пробуждают в нас особые чувства домашнего уюта и тепла, искреннего радушия и умиротворения. Природные материалы, из которых построены такие дома выглядят совершенно иначе, чем привычные городскому жителю строения из стекла и бетона. А элементы рустикального стиля в интерьере – это настоящий взрыв эмоций, неожиданное чудо природы посреди домашней обстановки.
Это один из тех домов, которые имеют уникальный дизайн и поэтому выглядит неповторимо. Дом, построенный из природного камня и дерева, привлекает внимание и сочетанием необработанных фактур, и формой архитектуры. С одной стороны, это жилище кажется неприхотливым, построенным наподобие деревенской хижины. Но, приглядевшись,мы конечно заметим виртуозные архитектурные решения и практичные планировки.
Этот дом соединил в себе современные простые формы архитектуры и красоту деталей в кантри-стиле. Выбеленный фасад с кирпичными вставками, деревянные жалюзи окошек и классическое оформление крыльца – все это выглядит очень мило и по-домашнему уютно.
Эта просторная кухня впечатляет и своей отделкой, и просторными столами с кучей полезных деревянных ящичков и подвесок. Деревенская стилистика этой кухни и столовой выглядят необыкновенно
вкусно и уместно в этом деревянном доме, радушном и респектабельном.
Возможно, лучшее место в деревенском доме – это терраса у крыльца, с прекрасным видом на окружающие пейзажи. Согласитесь, без такого дополнения дом не будет достаточно уютным! Великолепная широкая терраса под навесом крыши, рядом с окном в гостиную – обеденный стол для тихого отдыха летним вечером с семьей.
Несмотря на то, что проект это дома разработан мексиканскими архитекторами, здесь явно читаются и классический стиль, и американский характере дома. Высокая кирпичная колонна-дымоход служит оригинальным украшением фасада, выделяю зону широкого крыльца. Белая деревянная терраса и оконные рамы придают ту неповторимую нотку вальяжной колониальной аристократичности, столь характерную для домов европейцев в колонизированных землях.
Этот деревянный двухэтажный дом благодаря открытой архитектуре выглядит так, словно давно был построен на поляне леса и теперь зелень крон поднялась и окружила его со всех сторон, сделав частью леса.
Альянс массивной каменной отделки и деревянных балок потолка создает в этой комнате атмосферу уюта, солидной классической архитектуры. Большая чаша камина в стене, низкий деревянный столик у диванчиков – все это настраивает вас на спокойный вечерний отдых в компании близких друзей.
Этот проект столь изящно соединил в себе современные и традиционные формы и материалы, что кажется ожившим образом волшебных детских сказок – пряничный домик, хижина в заколдованном лесу. И в то же время, этот дом не просто реплика лубочных картинок, а ультрасовременный проект, что подчеркивает остекленный до самой крыши фасад и светлые интерьеры комнат.
Светлая и умиротворенная, тихая и уютная - такой наверное и должна быть идеальная спальня. Деревенский стиль этой комнаты как нельзя лучше подчеркивает атмосферу отдыха в тишине и покое, а теплая гамма натуральных материалов идеально сочетается с белизной текстиля.
Массивные бревенчатые ступени этой лестницы словно невесомые зависли в воздухе. Наверное страшно сделать первые шаги, но можно довериться задумке архитекторов – ступени надежно закреплены в пространстве стены.