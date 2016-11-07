10 домов в рустикальном стиле, которые заставят ваше сердце биться чаще

Этот проект столь изящно соединил в себе современные и традиционные формы и материалы, что кажется ожившим образом волшебных детских сказок – пряничный домик, хижина в заколдованном лесу. И в то же время, этот дом не просто реплика лубочных картинок, а ультрасовременный проект, что подчеркивает остекленный до самой крыши фасад и светлые интерьеры комнат.