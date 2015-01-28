Двухуровневая квартира в Париже

Двухуровневая квартира обладает множеством преимуществ – большая площадь, легкость зонирования и достаточное количество места для дизайнерских экспериментов. Впрочем, есть у нее и свои негативные стороны, например, двойная оплата за коммунальные услуги или необходимость постоянно передвигаться вверх-вниз по лестнице. У многих людей так называемые
мазонетт ассоциируются с престижем и статусностью. Чтобы развеять этот стереотип, давайте посмотрим на скромный, незамысловатый, но очень уютный интерьер одной из двухуровневых квартир в спальном районе Парижа.
Создать иллюзию минималистичного интерьера в небольшой и слегка загруженной мебелью кухне помогло большое прямоугольное окно, белый цвет потолка и многочисленных кухонных шкафов.
Лестница является камнем преткновения для многих владельцев двухуровневых квартир. Сначала жильцы мечтают поселиться в дуплексе, этажи которого связаны лестницей, но очень скоро хождение вверх-вниз начинает их утомлять. Поэтому в двухуровневой квартире важно установить удобную лестницу – широкую и с небольшим расстоянием между ступеньками. Пространство под лестницей дизайнер решила использовать с максимальной эффективностью, разместив там встроенный шкаф, в котором может поместиться много полезных вещей.
На втором этаже расположен рабочий кабинет, который ярко освещают два больших мансардных окна. Модное в Западной Европе напольное покрытие из досок, минимум мебели и множество книг. Судя по обстановке, житель этой мазонетт – представитель творческой профессии.
Как вы уже догадались, рабочий кабинет и спальная комната находятся в одной большой комнате, что лишь подтверждает наши догадки о том, что жильцы этой двухуровненой квартиры представляют так называемый креативный класс. Вдохновение может посетить творческого человека в любое время, даже среди ночи.
Возможность отдохнуть и расслабиться после напряженного трудового дня в ванне-джакузи, любуясь на ночное звездное небо из мансардного окна, с лихвой компенсирует все недостатки квартиры.
Принять контрастный душ и зарядиться энергией на весь день можно в ванной комнате, которая находится на первом этаже. Здесь установлен популярный нынче
тропический душ, имитирующий настоящий теплый дождь, характерный для тропиков. Такой душ также оказывает терапевтическое воздействие на организм человека.
Какие впечатления оставила у вас эта двухуровневая парижская квартира?
Новые жильцы квартиры оказались не совсем довольны ее состоянием и для проведения внутренних работ наняли дизайнера Солен Бружиро (Solenne Brugiroux). Дизайнер осуществила небольшую перепланировку, благодаря которой свет из второго этажа квартиры частично попадает на первый, что решило проблему нехватки естественного освещения. Пространство квартиры было также расширено за счет совмещения гостиной комнаты и кухни.