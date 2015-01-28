Двухуровневая квартира в Париже

Принять контрастный душ и зарядиться энергией на весь день можно в ванной комнате, которая находится на первом этаже. Здесь установлен популярный нынче тропический душ, имитирующий настоящий теплый дождь, характерный для тропиков. Такой душ также оказывает терапевтическое воздействие на организм человека.

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