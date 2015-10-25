Как выбрать шпаклевку для стен?

Правильно выбрать шпаклевку среди различных ее видов — первостепенная задача при отделке стен. Ведь шпаклевка является связующим звеном, позволяющим обеспечить качественную и надежную последующую отделку. Шпаклевка — обязательный материал, присутствующий в процессе отделки.
Шпаклевка (шпатлевка) — это пастообразный материал, наносимый на основания (бетон, кирпич и другие) перед нанесением отделочных (декоративных) материалов. Шпатлевки обеспечивают подготовку основания к последующему использованию и главной задачей шпаклевки является выравнивание поверхностей.
Давайте разберемся, какие бывают виды шпаклёвок для стен, как и в какой ситуации их применяют.
Обычно это многокомпонентные – сложные составы. Для этого виды шпатлевки характерно объединение свойств выравнивающего и финишного составов. Отличный вариант, для непрофессионалов в области ремонтных работ. Очень удобно наносить первый выравнивающий слой и финишную обработку одним материалом. Кроме этого, подобным раствором, можно скреплять гипсовые блоки, замазывать трещины в стенах, устранять сколы. Также применяется универсальный состав, для декоративных работ.
Как уже можно было догадаться, такие смеси, достаточно дороги, и кроме этого, на строительном рынке не так много производителей, которые могут предложить подобный товар, хорошего качества.
Все строительные растворы, включая шпатлевку, имеют в своем составе три основных компонента, вяжущее вещество, наполнитель и растворитель. Если делить шпаклевку по составу, то во внимание принимается только тип вяжущего вещества, так как в качестве наполнителя почти во всех случаях используется песок, а растворителем служит обычная вода.
Итак, по составу шпатлевки бывают:
- цементные;
- гипсовые;
- полимерные.
Этот состав, имеет несколько весомых преимуществ. Первое – это очень высокая прочность, прочнее состава просто нет. Повредить цементно-песчаную штукатурку, можно только целенаправленно ударив по ней чем-то тяжелым. Вторым преимуществом можно назвать, хорошую водостойкость, поэтому шпатлевку на основе цемента, применят в ванных комнатах, бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влажности.
Ее так же используют при выполнении наружных работ. Наноситься штукатурка на основе цемента только при положительных температурах как окружающей среды, так и самой поверхности нанесения – такое ограничение существует по причине присутствия воды в шпаклевочной массе. С помощью цементной шпаклевки можно не только выравнивать стены, но и, наоборот, создавать на фасаде или цоколе рельеф, который впоследствии будет покрываться краской или иным декоративным покрытием.
Квартирный вопрос
Шпаклевка на основе гипса выделяется своей белизной и пластичностью. Она очень удобна в работе, легко наносится (подходит для гипсокартонных листов) и шлифуется. Ни для кого не секрет, что гипс обладает способностью поглощать лишнюю влагу из воздуха, а при нехватке отдавать ее обратно. Именно поэтому шпаклевка на основе гипса способность создавать благоприятный микроклимат в любом помещении.
На заметку: время жизнеспособности затворенного водой раствора – около 20-30 минут, по истечении этого времени гипсовый компонент шпаклевки начинает схватываться, и остаток готового состава уже нельзя наносить на поверхность – он подлежит утилизации. Как гипсовую, так и цементную шпаклевку необходимо готовить в том объеме, который может быть нанесен в течении максимум 30 минут.
Если бы нужно было назвать идеальную шпатлевку исходя из ее характеристик и области применения, то строители бы скорее всего назвали полимерный состав. В роли связующего элемента выступают полимерные составляющие.
Она соединила в себе все главные плюсы двух предыдущих смесей и практически не имеет недостатков, если быть точнее, то он всего один – цена. Да, такие растворы стоят очень дорого, но в остальном полимерная штукатурка универсальна.
Применяется для выравнивания наружных и внутренних поверхностей из кирпича, бетона. Обладает высокой прочностью и пластичностью. Устойчива к перепадам температуры и влаги, по этому её часто используют для отделки фасадов зданий. На нее отлично ложится краска.
Все перечисленные виды шпаклевочных составов делаться также по назначению. В зависимости от сферы применения, они могут иметь в своем составе компоненты разной фракции и содержать в себе пластификаторы и другие дополнительные составляющие. Есть три основных вида шпаклевок по их назначению:
- стартовые (выравнивающие);
- финишные (декоративные);
- универсальные.
Или как ее еще называют шпатлевка первого слоя. Применяют для выравнивания стен после оштукатуривания. Для шпатлевки этого вида характерно крупная фракция составляющих компонентов, а значит, высокая прочность. Обладают высокой адгезией, в зависимости от того на какую основу наносится состав. Обычно в качестве стартовой, используют цементные составы.
При выборе шпатлевки для первичного слоя, обратите внимание на максимально допустимую толщину слоя. Это значение должно попадать в промежуток от 0 до 25 мм.
Финишная же шпаклевка используется на завершающем этапе для устранения более мелких трещин и царапин. Наносится на поверхность очень тонким слоем, около одного миллиметра. Материал обычно накладывается в несколько слоев, при этом необходимо хорошо просушить каждый ранее нанесенный слой. Очень важно, чтобы толщина слоя не превышала норму, иначе поверхность может потрескаться. Материал не требует шлифование. После высыхания образуется плотная шелковистая поверхность белого цвета.
Обычно финишной шпаклевкой обрабатывают стену, если планируется ее декорирование прихотливыми материалами. Например, краской, флоковым покрытием или текстильными обоями, для этих материалов, архи важно, чтобы стена была идеально ровной, иначе, при ее декоре, будут видны все недостатки поверхности.
Выбирать шпаклевку нужно исходя из того на какую поверхность она будет наноситься. Обычно связующим веществом для шпатлевки должен выступать тот же материал, из которого сделана стена.
Если вы планируете обрабатывать кирпичную, бетонную или облицованную цементной штукатуркой стену, то и шпатлевка должна быть на основе цемента. То же касается и гипсовых смесей, конечно, их можно применять и на бетоне, и на кирпиче, но наилучший показатель адгезии она демонстрирует при шпаклевке гипсокартона. Полимерные составы, как уже было сказано выше, обладают самыми лучшими показателями среди всех видов шпатлевок. Конечно, можно рекомендовать использовать, только этот состав, но ввиду его высокой стоимости и отличной пластичности он годится только для устранения повреждений на обрабатываемой поверхности, замазывание трещин, обработка поврежденных участков, а также скрепление стыков. Благо справляется он с этим отлично.