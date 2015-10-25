Как выбрать шпаклевку для стен?

Правильно выбрать шпаклевку среди различных ее видов — первостепенная задача при отделке стен. Ведь шпаклевка является связующим звеном, позволяющим обеспечить качественную и надежную последующую отделку. Шпаклевка — обязательный материал, присутствующий в процессе отделки.

Шпаклевка (шпатлевка) — это пастообразный материал, наносимый на основания (бетон, кирпич и другие) перед нанесением отделочных (декоративных) материалов. Шпатлевки обеспечивают подготовку основания к последующему использованию и главной задачей шпаклевки является выравнивание поверхностей.

Давайте разберемся, какие бывают виды шпаклёвок для стен, как и в какой ситуации их применяют.