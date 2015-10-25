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Как выбрать шпаклевку для стен?

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Правильно выбрать шпаклевку среди различных ее видов — первостепенная задача при отделке стен. Ведь шпаклевка является связующим звеном, позволяющим обеспечить качественную и надежную последующую отделку. Шпаклевка — обязательный материал, присутствующий в процессе отделки.

Шпаклевка (шпатлевка) — это пастообразный материал, наносимый на основания (бетон, кирпич и другие) перед нанесением отделочных (декоративных) материалов. Шпатлевки обеспечивают подготовку основания к последующему использованию и главной задачей шпаклевки является выравнивание поверхностей.

Давайте разберемся, какие бывают виды шпаклёвок для стен, как и в какой ситуации их применяют.

Универсальные шпаклевки

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von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Обычно это многокомпонентные – сложные составы. Для этого виды шпатлевки характерно объединение свойств выравнивающего и финишного составов. Отличный вариант, для непрофессионалов в области ремонтных работ. Очень удобно наносить первый выравнивающий слой и финишную обработку одним материалом. Кроме этого, подобным раствором, можно скреплять гипсовые блоки, замазывать трещины в стенах, устранять сколы. Также применяется универсальный состав, для декоративных работ.

Как уже можно было догадаться, такие смеси, достаточно дороги, и кроме этого, на строительном рынке не так много производителей, которые могут предложить подобный товар, хорошего качества.

Виды шпаклевок по составу и их применение

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Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Лофт-Апартаменты в ж.к. TriBeCa

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Все строительные растворы, включая шпатлевку, имеют в своем составе три основных компонента, вяжущее вещество, наполнитель и растворитель. Если делить шпаклевку по составу, то во внимание принимается только тип вяжущего вещества, так как в качестве наполнителя почти во всех случаях используется песок, а растворителем служит обычная вода.

Итак, по составу шпатлевки бывают:

- цементные;

- гипсовые;

- полимерные.

Шпаклевка на основе цемента

Бассейн Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Бассейн в классическом стиле
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Бассейн

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Этот состав, имеет несколько весомых преимуществ. Первое – это очень высокая прочность, прочнее состава просто нет. Повредить цементно-песчаную штукатурку, можно только целенаправленно ударив по ней чем-то тяжелым. Вторым преимуществом можно назвать, хорошую водостойкость, поэтому шпатлевку на основе цемента, применят в ванных комнатах, бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влажности.

Ее так же используют при выполнении наружных работ. Наноситься штукатурка на основе цемента только при положительных температурах как окружающей среды, так и самой поверхности нанесения – такое ограничение существует по причине присутствия воды в шпаклевочной массе. С помощью цементной шпаклевки можно не только выравнивать стены, но и, наоборот, создавать на фасаде или цоколе рельеф, который впоследствии будет покрываться краской или иным декоративным покрытием.

Гипсовые шпатлевки

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле минимализм Белый
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Шпаклевка на основе гипса выделяется своей белизной и пластичностью. Она очень удобна в работе, легко наносится (подходит для гипсокартонных листов) и шлифуется. Ни для кого не секрет, что гипс обладает способностью  поглощать лишнюю влагу из воздуха,  а при нехватке отдавать ее обратно. Именно поэтому шпаклевка на основе гипса способность создавать благоприятный микроклимат в любом помещении.

На заметку: время жизнеспособности затворенного водой раствора – около 20-30 минут, по истечении этого времени гипсовый компонент шпаклевки начинает схватываться, и остаток готового состава уже нельзя наносить на поверхность – он подлежит утилизации. Как гипсовую, так и цементную шпаклевку необходимо готовить в том объеме, который может быть нанесен в течении максимум 30 минут.

Полимерные шпатлевки

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Если бы нужно было назвать идеальную шпатлевку исходя из ее характеристик и области применения, то строители бы скорее всего назвали полимерный состав. В роли связующего элемента выступают полимерные составляющие.

Она соединила в себе все главные плюсы двух предыдущих смесей и практически не имеет недостатков, если быть точнее, то он всего один – цена. Да, такие растворы стоят очень дорого, но в остальном полимерная штукатурка универсальна.

Применяется для выравнивания наружных и внутренних поверхностей из кирпича, бетона. Обладает высокой прочностью и пластичностью. Устойчива к перепадам температуры и влаги, по этому её часто используют для отделки фасадов зданий. На нее отлично ложится краска.

​Виды шпаклевок по назначению и их применение

Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Гостиная в стиле модерн
NK design studio

Загородный дом в Краснодаре

NK design studio
NK design studio
NK design studio

Все перечисленные виды шпаклевочных составов делаться также по назначению. В зависимости от сферы применения, они могут иметь в своем составе компоненты разной фракции и содержать в себе пластификаторы и другие дополнительные составляющие. Есть три основных вида шпаклевок по их назначению:

- стартовые (выравнивающие);

- финишные (декоративные);

- универсальные.

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Стартовая шпаклевка

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justyna smolec architektura &amp; design

justyna smolec architektura & design
justyna smolec architektura &amp; design
justyna smolec architektura & design

Или как ее еще называют шпатлевка первого слоя. Применяют для выравнивания стен после оштукатуривания. Для шпатлевки этого вида характерно крупная фракция составляющих компонентов, а значит, высокая прочность. Обладают высокой адгезией, в зависимости от того на какую основу наносится состав. Обычно в качестве стартовой, используют цементные составы.

При выборе шпатлевки для первичного слоя, обратите внимание на максимально допустимую толщину слоя. Это значение должно попадать в промежуток от 0 до 25 мм.

Финишная или декоративная шпатлевка

Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Спальня в классическом стиле
KASHUBA DESIGN

Дом космополит

KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN
KASHUBA DESIGN

Финишная же шпаклевка используется на завершающем этапе для устранения более мелких трещин и царапин. Наносится на поверхность очень тонким слоем, около одного миллиметра. Материал обычно накладывается в несколько слоев, при этом необходимо хорошо просушить каждый ранее нанесенный слой. Очень важно, чтобы толщина слоя не превышала норму, иначе поверхность может потрескаться.  Материал не требует шлифование. После высыхания образуется плотная шелковистая поверхность белого цвета. 

Обычно финишной шпаклевкой обрабатывают стену, если планируется ее декорирование прихотливыми материалами. Например, краской, флоковым покрытием или текстильными обоями, для этих материалов, архи важно, чтобы стена была идеально ровной, иначе, при ее декоре, будут видны все недостатки поверхности.

Советы по выбору шпаклевки

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Выбирать шпаклевку нужно исходя из того на какую поверхность она будет наноситься. Обычно связующим веществом для шпатлевки должен выступать тот же материал, из которого сделана стена.

Если вы планируете обрабатывать кирпичную, бетонную или облицованную цементной штукатуркой стену, то и шпатлевка должна быть на основе цемента. То же касается и гипсовых смесей, конечно, их можно применять и на бетоне, и на кирпиче, но наилучший показатель адгезии она демонстрирует при шпаклевке гипсокартона. Полимерные составы, как уже было сказано выше, обладают самыми лучшими показателями среди всех видов шпатлевок. Конечно, можно рекомендовать использовать, только этот состав, но ввиду его высокой стоимости и отличной пластичности он годится только для устранения повреждений на обрабатываемой поверхности, замазывание трещин, обработка поврежденных участков, а также скрепление стыков. Благо справляется он с этим отлично.

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