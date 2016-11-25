10 фантастически красивых коттеджей от 2 млн

Этот дом имеет большую площадь (172 кв. метра), чем два предыдущих и выполнен в очень простой и современной манере. Его реализация «под ключ» со стильной и современной отделкой займет около 5 млн рублей, и это со всеми коммуникациями и таким же остеклением. Фотографии интерьеров можно посмотреть здесь. Дом построен по эксклюзивной энергоэффективной технологии и его отопление будет стоить вам в несколько раз меньше, чем обогрев обычного дома той же площади.