10 фантастически красивых коттеджей от 2 млн

Новые проекты современных коттеджей в нашей новой Книге Идей покажут, что именно вы можете позволить себе на скромный бюджет при строительстве коттеджа. Сейчас мы говорим, конечно же, не о 2-милионных бунгало самого бюджетного формата, но о современном загородном доме с бюджетом в 2-7 млн рублей с отделкой.
127 кв. метров + гараж + котельная выдерживают проверку на практичность, ведь имеют просто фантастически удобную планировку. Если сравнивать данный дом с другими польскими проектами, можно сразу говорить – этот имеет более продуманный внутренний интерфейс! Проект выполнен польской студией Archon с заявленной стоимостью на реализацию в 4,8 млн «под ключ». Планировка здесь.
Этот дом имеет площадь в 153 кв. метра + гараж + котельная. Наверху есть три спальни, а внизу плюс к гостиной и кухне – кабинет. Еще один шикарный проект дома с асимметричной формой и интересными террасами с нескольких сторон выглядит вот так. Проект выполнен студией «Архипелаг» с заявленной стоимостью на реализацию в 4,7 млн «под ключ». Планировку можно найти на официальном сайте, введя в поиске Amira G1 (название проекта).
Этот дом имеет большую площадь (172 кв. метра), чем два предыдущих и выполнен в очень простой и современной манере. Его реализация «под ключ» со стильной и современной отделкой займет около 5 млн рублей, и это со всеми коммуникациями и таким же остеклением. Фотографии интерьеров можно посмотреть здесь. Дом построен по эксклюзивной энергоэффективной технологии и его отопление будет стоить вам в несколько раз меньше, чем обогрев обычного дома той же площади.
Этот современный домик имеет четыре спальни, гараж, стильные гостиную, кухню и столовую, а каждая комната занимает отдельную нишу с панорамным остеклением. Проект дома называется Dom w tawułach (G2), а его планировку вы можете найти здесь. Общая площадь дома с гаражом и котельной – около 200 кв. метров.
Такой маленькой (120-метровый) дом можно построить без панорамного остекления и люксовой отделки всего лишь за 2,5 млн рублей «под ключ». Увеличив стоимость дома до 4 млн рублей, вы получаете шикарный внешний облик, подсветку, окна от пола до потолка, стильную отделку и дизайнерский проект.
Этот дом с полноценной мансардой, террасой и современной отделкой стоит около 4 млн рублей «под ключ». Его площадь – около 230 кв. метров с гаражом, он имеет окна в пол и красивый модуль дверей-слайдеров на террасу.
Если сэкономить на отделке внутри и снаружи, сделать многие окна неоткрывающимися, сделать множество работ самостоятельно и использовать дешевые материалы, дом площадью в 100 кв. метров легко может уложиться в 2 млн рублей «под ключ».
Такая вилла выделяется среди ранее просмотренных проектов, но зато вдохновляет на поиски более современных решений. Бюджетная вариация такого дома – на фотографии ниже.
Этот дом уже стоит около 7,3 млн рублей «под ключ» (или 468 000 в польской валюте), хотя выглядит почти как швейцарский оригинал! Планировку с просторными спальнями и шикарной гостиной с камином можно найти на официальном сайте студии, выбрав в списке проект под номером 34.
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