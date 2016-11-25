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10 фантастически красивых коттеджей от 2 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Новые проекты современных коттеджей в нашей новой Книге Идей покажут, что именно вы можете позволить себе на скромный бюджет при строительстве коттеджа. Сейчас мы говорим, конечно же, не о 2-милионных бунгало самого бюджетного формата, но о современном загородном доме с бюджетом в 2-7 млн рублей с отделкой.

Традиционная мечта за 4,8 млн «под ключ»

homify
homify

homify
homify
homify

127 кв. метров + гараж + котельная выдерживают проверку на практичность, ведь имеют просто фантастически удобную планировку. Если сравнивать данный дом с другими польскими проектами, можно сразу говорить – этот имеет более продуманный внутренний интерфейс! Проект выполнен польской студией Archon с заявленной стоимостью на реализацию в 4,8 млн «под ключ». Планировка здесь.

Европейская сказка за 4,7 млн «под ключ»

PROJEKT DOMU AMIRA G1 - stylowa elegancja i maksimum wygody! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Этот дом имеет площадь в 153 кв. метра + гараж + котельная. Наверху есть три спальни, а внизу плюс к гостиной и кухне – кабинет. Еще один шикарный проект дома с асимметричной формой и интересными террасами с нескольких сторон выглядит вот так. Проект выполнен студией «Архипелаг» с заявленной стоимостью на реализацию в 4,7 млн «под ключ». Планировку можно найти на официальном сайте, введя в поиске Amira G1 (название проекта).

Немецкий формат за 5 млн «под ключ»

Ein Beispielhaus, ganz individuell, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн Изделия из древесины
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Этот дом имеет большую площадь (172 кв. метра), чем два предыдущих и выполнен в очень простой и современной манере. Его реализация «под ключ» со стильной и современной отделкой займет около 5 млн рублей, и это со всеми коммуникациями и таким же остеклением. Фотографии интерьеров можно посмотреть здесь. Дом построен по эксклюзивной энергоэффективной технологии и его отопление будет стоить вам в несколько раз меньше, чем обогрев обычного дома той же площади.

Современный дом за 3,6 млн «под ключ»

homify
homify

homify
homify
homify

Этот современный домик имеет четыре спальни, гараж, стильные гостиную, кухню и столовую, а каждая комната занимает отдельную нишу с панорамным остеклением. Проект дома называется Dom w tawułach (G2), а его планировку вы можете найти здесь. Общая площадь дома с гаражом и котельной – около 200 кв. метров.

Минимализм будущего за 4 млн рублей «под ключ»

Bagno di travertino nella casa di Michael Bay a Los Angeles, Pietre di Rapolano Pietre di Rapolano Вилла
Pietre di Rapolano

Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano

Такой маленькой (120-метровый) дом можно построить без панорамного остекления и люксовой отделки всего лишь за 2,5 млн рублей «под ключ». Увеличив стоимость дома до 4 млн рублей, вы получаете шикарный внешний облик, подсветку, окна от пола до потолка, стильную отделку и дизайнерский проект.

Славянская мечта за 4 млн рублей

Taras drewniany. Realizacja w Suchej., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Этот дом с полноценной мансардой, террасой и современной отделкой стоит около 4 млн рублей «под ключ». Его площадь – около 230 кв. метров с гаражом, он имеет окна в пол и красивый модуль дверей-слайдеров на террасу.

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Эко-минимализм за 2 млн рублей

homify Дома в стиле модерн Серый
homify

homify
homify
homify

Если сэкономить на отделке внутри и снаружи, сделать многие окна неоткрывающимися, сделать множество работ самостоятельно и использовать дешевые материалы, дом площадью в 100 кв. метров легко может уложиться в 2 млн рублей «под ключ».

Швейцарский люкс за 20 млн рублей

Objekt 340, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Такая вилла выделяется среди ранее просмотренных проектов, но зато вдохновляет на поиски более современных решений. Бюджетная вариация такого дома – на фотографии ниже.

Вилла нового поколения за 7,3 млн «под ключ»

homify
homify

homify
homify
homify

Этот дом уже стоит около 7,3 млн рублей «под ключ» (или 468 000 в польской валюте), хотя выглядит почти как швейцарский оригинал! Планировку с просторными спальнями и шикарной гостиной с камином можно найти на официальном сайте студии, выбрав в списке проект под номером 34.

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homify

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