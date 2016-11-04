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11 правил для покрытия стен

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Decoración Muros Verdes, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Конференц-центры в стиле модерн
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Покрытие стен – это наиболее важный элемент при процессе строительства. Существует большой выбор материалов и конструкций для этих целей. Важно подобрать только цвет и текстуру. Здесь вы найдете 11 правил относительно современных настенных покрытий!

Правило 1: Древесина должна быть в хорошем состоянии

Muros Verdes Exteriores, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Для покрытия стен древесина должна находиться в хорошем состоянии. Важно, чтобы она была опрятной и без дефектов. А так с ее помощью современный внешний вид гарантирован.

Правило 2: Не исключайте растительность

Decoración Muros Verdes, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ни один стиль интерьера не против впечатляющего разнообразия растений, это хорошее и органическое покрытие может создать зеленую стену, которая не является исключением.

Правило 3: Авангардные конструкции должны быть использованы

Muros Verdes Exteriores, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Одним из наиболее эффективных способов использующихся, чтобы выделить покрытие, это применение различных современных авангардных приемов. Они привлекают внимание к стене, например, можно использовать различные симметричные конструкции.

Правило 4: Не переусердствуйте

La Colina 17, Estudio Manuel Peredo Estudio Manuel Peredo Стены и пол в стиле модерн Камень
Estudio Manuel Peredo

Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo

Необходимо независимо от материала, выбранного для покрытия стен дома, проследить за тем, чтобы он смотрелся органично, гармонично. Иногда не нужно ничего лишнего, иногда стоит еще использовать что-то сверх того, что имеется. Хорошо об этом советоваться с дизайнерами.

Правило 5: Не должно быть никаких исключений

homify Стены и пол в стиле модерн ДСП Фиолетовый / Лиловый
homify

homify
homify
homify

Не ограничивайте себя в выборе материала, так как ни один современный материал не лишен защитного слоя, каждый элемент обрабатывается в соответствии с принципами декоративного тренда.

Правило 6: Не забывайте о текстуре

homify Стены и пол в стиле модерн ДСП Бежевый
homify

homify
homify
homify

Не забывайте, что при выборе материала для покрытия стен мы также  должны выбрать текстуру, этот элемент имеет важное значение, потому что именно это может стать главным акцентом в комнате.

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Правило 7: Приветствуются геометрические формы

Diseño & Papel Tapiz Paper Muse, Diseño Interior & Papel Tapiz Diseño Interior & Papel Tapiz Стены и пол в стиле модерн Полиэстер Бирюзовый
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz

Diseño Interior & Papel Tapiz
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz
Diseño Interior & Papel Tapiz

Геометрические формы выглядят весьма динамично и являются признаком современного стиля. Важно, чтобы было совершенство линий и цветов.

Правило 8: Игра линий

Blum showroom, Taller David Dana Taller David Dana Стены и пол в стиле модерн
Taller David Dana

Taller David Dana
Taller David Dana
Taller David Dana

Вы можете играть с  линиями и даже стремиться сделать их акцентными, так как линии являются основной частью в структуре и отделке, они могут выглядеть современными, простыми, элегантными.

Правило 9: Не заслонять покрытие

homify Стены и пол в стиле модерн ДСП Белый
homify

homify
homify
homify

Если на ваших стенах будет преизобиловать наличие декоративных элементов, то это не будет выглядеть стильно и современно. Именно такой авангард не приветствуется.

Правило 10: Ищите баланс

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos Стены и пол в стиле модерн
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

Ни один современный элемент не должен нарушать равновесие, гармонию. Именно тонкая изысканность считается более знаковой.

Правило 11: Вы не должны забывать об уровнях

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Стены и пол в стиле модерн
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Желательно, чтобы все было в одном измерении, поэтому лучше не нарушать традиционную точку зрения. Не забывайте о динамизме и утонченности, избегайте излишеств.

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