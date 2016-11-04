11 правил для покрытия стен

Необходимо независимо от материала, выбранного для покрытия стен дома, проследить за тем, чтобы он смотрелся органично, гармонично. Иногда не нужно ничего лишнего, иногда стоит еще использовать что-то сверх того, что имеется. Хорошо об этом советоваться с дизайнерами.