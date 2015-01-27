До & После: переделка лофта площадью 37 м²

Рубрика До & После продолжает знакомить вас с уникальными проектами по капитальному ремонту заброшенных помещений и превращению их в настоящие жемчужины современного дизайна. На этот раз мы отправляемся на солнечную Корсику, чтобы посмотреть как группа талантливых архитекторов из Atelier RNB превратила непригодную для жизни квартиру в стильный и красочный лофт, интерьер которого идеально соответствует жизнерадостной и непринужденной атмосфере южной части Франции.
Настоящим вызовом для дизайнеров стала относительно небольшая площадь помещения – всего 37 м². Опытные специалисты решили не просто провести капитальный ремонт квартиры, но и осуществить небольшую перепланировку, чтобы оптимизировать жилое пространство. До начала ремонта почти половину жилой площади в квартире занимали кухня и туалет. Стена, связывающая кухню и гостиную была безжалостно удалена, что позволило значительно расширить помещение. Старая встроенная кухня была заменена на новую и современную кухню открытого типа, идеально подходящую для помещений в стиле лофт.
Во время переделки помещения, которое не может похвастаться большой площадью, необходимо предусмотреть свободное пространство, в котором, не в ущерб эстетической составляющей интерьера, спрячутся крупные предметы или множество мелких вещей, необходимых хозяевам в быту. Находчивые дизайнеры поставили рядом с кухней небольшую трибуну-кафедру, в пространстве которой поместились все жизненно важные электроприборы.
Ванная комната также подверглась основательной переделке. Туалет превратился в отдельную комнату, а пространство ванной сократилось до более пропорционального размера. На смену старой душевой кабине пришла система под названием Тропический душ, которая имитирует настоящий теплый дождь, характерный для тропиков, и оказывает терапевтическое воздействие на организм человека. В углу комнаты появилось прямоугольной окно, обеспечивающее непрерывный поток солнечного света в дневное время.
Несмотря на мягкий средиземноморский климат Корсики, ее жители – вовсе не праздные бездельники, а искусные импровизаторы, которые умеют мыслить и жить предельно рационально. Дизайнеры Atelier RNB превратили входную зону в многофункциональное помещение, в котором ящики из прессованной древесной стружки выполняют роль ступенек, стульев и даже… сундука, в котором поместится много полезных вещей. Рядом со ступеньками расположили диван, который в ночное время служит удобной гостевой кроватью.
Яркий цвет стен в спальне и большие окна заставляют нас задаться вопросом, а как вообще в этой комнате можно спать? Впрочем, в лофте наверняка живут молодые люди, которые предпочитают весело проводить время и не придают глубокому сну особого значения. Интересно, что входная дверь изготовлена из модного нынче среди поклонников эко-стиля материала СмартПлай, в структуре которого абсолютно отсутствуют вредные для здоровья формальдегидо-содержащие смолы.
Как уже упоминалось выше, диван, расположенный в коридоре, при необходимости легко превратится в двуспальную кровать для гостей. Вы думаете, что перед вами обычный раскладной диван? Вовсе нет! Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите соразмерное с шириной дивана отверстие в стене, благодаря которому длину спального места можно регулировать.
Проект перевоплощения типовой
однушки в креативный лофт – это ода безграничной фантазии и опыту дизайнеров, которым удалось буквально
из ничего создать роскошный и многофукнциональный интерьер.