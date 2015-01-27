До & После: переделка лофта площадью 37 м²

Как уже упоминалось выше, диван, расположенный в коридоре, при необходимости легко превратится в двуспальную кровать для гостей. Вы думаете, что перед вами обычный раскладной диван? Вовсе нет! Присмотритесь повнимательнее, и вы увидите соразмерное с шириной дивана отверстие в стене, благодаря которому длину спального места можно регулировать.

Проект перевоплощения типовой однушки в креативный лофт – это ода безграничной фантазии и опыту дизайнеров, которым удалось буквально из ничего создать роскошный и многофукнциональный интерьер.