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До и После: Из сельского дома в потрясающую виллу

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
VILLA MOERGESTEL, OTTENVANECK architecten & vormgevers OTTENVANECK architecten & vormgevers
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Реконструкция домов подразумевает под собой внесение изменений в устаревшие объекты с целью модернизации их внутренней и внешней оболочек. Архитекторы, взявшиеся за осуществление подобного проекта, должны не только разбираться в технических аспектах строительства, но и непрерывно держать руку на пульсе архитектурной моды. Ребята из голландского бюро Ottenvaneck Architecten обладают всеми вышеперечисленными знаниями и активно доказывают это на практике. Давайте посмотрим на одну из интереснейших работ этой студии.

До: Модник из прошлого века

VILLA MOERGESTEL, OTTENVANECK architecten & vormgevers OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers

OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers
OTTENVANECK architecten & vormgevers

Представленный в этом проекте дом был построен в 60-х годах. Судя по выбору строительных материалов и цветовой гаммы, в свое время он был настоящим модником, однако сегодня его сложно назвать завидным объектом загородной недвижимости. Совсем неудивительно, что как только дом приобрела молодая семья, с ним постепенно начали происходить удивительные изменения.

До: Куда исчезли кирпич и черепица?

VILLA MOERGESTEL, OTTENVANECK architecten & vormgevers OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers

OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers
OTTENVANECK architecten & vormgevers

На первом этапе реконструкции скучные кирпичные стены были заменены панорамными стеклами. Совсем недавно мы опубликовали статью, в которой постарались развенчать мифы о том, что в доме с панорамным остеклением жить неудобно и опасно. Близость к природе, обилие естественного освещения и возможность любоваться замечательным видом из любой точки квартиры – вот, почему все больше людей меняют глухие стены на прозрачные.

А что касается надежности стеклянных фасадов, то благодря использованию современных технологий, панорамные окна нового поколения стали намного прочнее, улучшились и их теплоизоляционные показатели (при выключенном отоплении они обеспечивают сохранение до 50% тепла).

До: Вид сзади

VILLA MOERGESTEL, OTTENVANECK architecten & vormgevers OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers

OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers
OTTENVANECK architecten & vormgevers

Сзади дом также выглядит довольно старомодно. Однако опытные архитекторы уже давно придумали как выгодно использовать его преимущества и в два счета устранить недостатки. На месте ухоженного участка было решено организовать уютную террасу, а заросшую мхом черепичную крышу заменить на кровлю из надежной и долговечной листовой стали.

После: Роскошная терраса

VILLA MOERGESTEL, OTTENVANECK architecten & vormgevers OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers

OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers
OTTENVANECK architecten & vormgevers

Вот как преобразился фасад дома сзади! Вид на светлую, просторную и ультрасовременную террасу просто радует глаз. Глядя на преобразившийся вид здания, начинаешь понимать стремление все большего числа европейцев покинуть неуютные и шумные города, чтобы на своем опыте испытать всепоглощающую гармонию загородной жизни.

После: Взгляд за кулисы

VILLA MOERGESTEL, OTTENVANECK architecten & vormgevers OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers

OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers
OTTENVANECK architecten & vormgevers

Архитекторам удалось не только до неузнаваемости изменить экстерьер дома, но и целиком и полностью преобразить его интерьер. На этом фото представлено очень необычное дизайнерское решение – небольшая кухня спрятана в каменном кубе, что гаратированно воспрепятствует проникновению в гостиную нежелательных запахов.

После: У камина

VILLA MOERGESTEL, OTTENVANECK architecten & vormgevers OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers

OTTENVANECK architecten & vormgevers
OTTENVANECK architecten &amp; vormgevers
OTTENVANECK architecten & vormgevers

Казалось бы, у новых хозяев есть все для того, чтобы наслаждаться жизнью – прекрасная вилла с изящным и современным дизайном, просторная терраса, стильная кухня со всем необходимым оборудованием, теплая и уютная гостиная…  но разве счастье может быть полным без согревающего в холода камина? Конечно же, нет. Предусмотрительные жильцы заранее спланировали в гостиной тот самый особенный уголок, в котором можно в уединении насладиться потрескивающим огнем и подумать о чем-то очень сокровенном.

Два в одном
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