До и После: Из сельского дома в потрясающую виллу

На первом этапе реконструкции скучные кирпичные стены были заменены панорамными стеклами. Совсем недавно мы опубликовали статью, в которой постарались развенчать мифы о том, что в доме с панорамным остеклением жить неудобно и опасно. Близость к природе, обилие естественного освещения и возможность любоваться замечательным видом из любой точки квартиры – вот, почему все больше людей меняют глухие стены на прозрачные.

А что касается надежности стеклянных фасадов, то благодря использованию современных технологий, панорамные окна нового поколения стали намного прочнее, улучшились и их теплоизоляционные показатели (при выключенном отоплении они обеспечивают сохранение до 50% тепла).