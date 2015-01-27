Пространство Армине – квартира в стиле ар-деко с современными элементами

Ар-деко – гибкий и универсальный стиль, впитавший в себя веяния множества эпох. Его эклектичную природу сформировали такие стили как неоклассика, модерн и конструктивизм, в нем присутствуют элементы культуры древних государств Вавилон, Ассиирия и Древний Египет, а также цивилизаций доколумбовой Америки. В ар-деко органично соседствуют броский и контрастный декор модерна, строгая геометричность и функциональность конструктивизма и любовь к симметрии, характерная для приверженцев неоклассического стиля. Ар-деко не только берет все самое лучшее от стилей-предшественников, его гибкость проявляется и в том, насколько легко он уживается с современными направлениями в дизайне интерьера.

На фото гостиной отчетливо видно, как контрастные линии на потолке, повторяющие контуры поверхности, зигзагообразные узоры и паркетный пол органично сочетаются с современными лампами на длинных тонких ножках, шинными светильниками и огромным телевизором с плоским экраном.