Пространство Армине – квартира в стиле ар-деко с современными элементами

Проект дизайна квартиры, о котором мы собираемся рассказать, был выполнен высококвалифицированными специалистами из студии Павел Белый и дизайнеры. Большая и дружная армянская семья, выступившая в роли заказчиков, пожелала, чтобы в интерьере квартиры доминировал стиль ар-деко, при этом был также отражен национальный армянский характер с его теплотой, жизнелюбием и гостеприимством. Проект неслучайно назвали Пространство Армине, именно так зовут ту, которая будет хранить семейный очаг этого дома.
Ар-деко – гибкий и универсальный стиль, впитавший в себя веяния множества эпох. Его эклектичную природу сформировали такие стили как неоклассика, модерн и конструктивизм, в нем присутствуют элементы культуры древних государств Вавилон, Ассиирия и Древний Египет, а также цивилизаций доколумбовой Америки. В ар-деко органично соседствуют броский и контрастный декор модерна, строгая геометричность и функциональность конструктивизма и любовь к симметрии, характерная для приверженцев неоклассического стиля. Ар-деко не только берет все самое лучшее от стилей-предшественников, его гибкость проявляется и в том, насколько легко он уживается с современными направлениями в дизайне интерьера.
На фото гостиной отчетливо видно, как контрастные линии на потолке, повторяющие контуры поверхности, зигзагообразные узоры и паркетный пол органично сочетаются с современными лампами на длинных тонких ножках, шинными светильниками и огромным телевизором с плоским экраном.
Мебель в стиле ар-деко чаще всего имеет кожаную обивку. Принадлежность предметов мягкой мебели к ар-деко легко распознать по дугообразной или трапециевидной форме их спинок. Важным элементом декора являются зеркала, поэтому присутствие огромного зеркала необычной формы прямо в гостиной не должно вас смутить. Благодаря зеркалам, и без того просторная комната визуально становится еще больше.
Рожденный в 20-е годы прошлого века, ар-деко тяготеет к роскоши и элитарности. Этот стиль отрицает аскетизм и прижимистость. Подчеркнутая дороговизна ар-деко выражает стремление его приверженцев не стоять на месте, много работать и быть достойно вознагражденным за упорный труд.
Меблировка в стиле ар-деко предполагает присутствие в интерьере вместительных шкафов-буфетов, комодов и тумб. Несмотря на открытость, ар-деко не очень хорошо уживается с элементами декора из других стилей, поэтому желательно спрятать всевозможные
безделушки поглубже в шкаф, чтобы не нарушать гармонию.
Дизайн входной зоны квартиры сразу же погружает нас в атмосферу 20-х годов. В то время смесь белого, бежевого и темно-коричневого воплощала традиционное представление европейцев о шике. Ровные линии, геометричность и угловатость – характерные элементы ар-деко, созданные под влиянием многоступенчатых сооружений шумерской и вавилонской архитектуры.
Напомним, что в этом проекте дизайнеры должны были не просто создать интерьер в стиле ар-деко, а гармонично связать его с современными элементами и добавить в пространство квартиры немного армянской теплоты и колорита. Плотные темно-розовые шторы, возвышающаяся над кроватью декоративная панель из блестящего сатина и широкие окна, которые щедро одаряют спальную комнату естественным дневным светом, свидетельствуют о темпераментном характере владельцев квартиры, их стремлению к изысканности и торжественности.
Главная задача проектировщиков при оформлении детской комнаты – не позволить ее дизайну
выпасть из общей концепции, сохранив при этом элементы интерьера, обязательные для комнаты ребенка. В этой квартире дизайнеры позаботились о том, чтобы у детей было все необходимое – письменный стол, музыкальный уголок и достаточное количество свободного пространства для игр и веселья.
Судя по ширине рабочего стола и количеству книг на полках, маленьким жителям этой комнаты нравится получать новые знания. Современное, минималистичное оформление этой комнаты украсили созвучные с общей концепцией дизайна декоративные панели из множества из геометрических фигур.
Мы завершаем путешествие по квартире, которой было дано жизнеутверждающее название Пространство Армине. Нашей последней остановкой станет роскошная ванная комната, стены которой покрыты крупным мрамором. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах, не лишенных пафоса. Узоры на мраморе обладают необычной структурой, ведь они были нарисованы рукой самой природы. В сочетании с темной мебелью из массива дерева интерьер ванной выглядит строго и аристократично.