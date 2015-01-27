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Пространство Армине – квартира в стиле ар-деко с современными элементами

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
ARMINE AREA, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
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Проект дизайна квартиры, о котором мы собираемся рассказать, был выполнен высококвалифицированными специалистами из студии Павел Белый и дизайнеры. Большая и дружная армянская семья, выступившая в роли заказчиков, пожелала, чтобы в интерьере квартиры доминировал стиль ар-деко, при этом был также отражен национальный армянский характер с его теплотой, жизнелюбием и гостеприимством. Проект неслучайно назвали Пространство Армине, именно так зовут ту, которая будет хранить семейный очаг этого дома.

Стиль ар-деко и современность

Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
Павел Белый и дизайнеры

Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Ар-деко – гибкий и универсальный стиль, впитавший в себя веяния множества эпох. Его эклектичную природу сформировали такие стили как неоклассика, модерн и конструктивизм, в нем присутствуют элементы культуры древних государств Вавилон, Ассиирия и Древний Египет, а также цивилизаций доколумбовой Америки. В ар-деко органично соседствуют броский и контрастный декор модерна, строгая геометричность и функциональность конструктивизма и любовь к симметрии, характерная для приверженцев неоклассического стиля. Ар-деко не только берет все самое лучшее от стилей-предшественников, его гибкость проявляется и в том, насколько легко он уживается с современными направлениями в дизайне интерьера. 

На фото гостиной отчетливо видно, как контрастные линии на потолке, повторяющие контуры поверхности, зигзагообразные узоры и паркетный пол органично сочетаются с современными лампами на длинных тонких ножках, шинными светильниками и огромным телевизором с плоским экраном.

Мебель ар-деко

Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
Павел Белый и дизайнеры

Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Мебель в стиле ар-деко чаще всего имеет кожаную обивку. Принадлежность предметов мягкой мебели к ар-деко легко распознать по дугообразной или трапециевидной форме их спинок. Важным элементом декора являются зеркала, поэтому присутствие огромного зеркала необычной формы прямо в гостиной не должно вас смутить. Благодаря зеркалам, и без того просторная комната визуально становится еще больше. 

Рожденный в 20-е годы прошлого века, ар-деко тяготеет к роскоши и элитарности. Этот стиль отрицает аскетизм и прижимистость.  Подчеркнутая дороговизна ар-деко выражает стремление его приверженцев не стоять на месте, много работать и быть достойно вознагражденным за упорный труд.

Кухня совмещенная с гостиной

Кухня - Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
Павел Белый и дизайнеры

Кухня – Гостиная в стиле Ар деко с современными элементами

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Меблировка в стиле ар-деко предполагает присутствие в интерьере вместительных шкафов-буфетов, комодов и тумб. Несмотря на открытость, ар-деко не очень хорошо уживается с элементами декора из других стилей, поэтому желательно спрятать всевозможные безделушки поглубже в шкаф, чтобы не нарушать гармонию.

Входная зона квартиры

Входня зона квартиры в стиле Ар деко Павел Белый и дизайнеры Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Павел Белый и дизайнеры

Входня зона квартиры в стиле Ар деко

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Дизайн входной зоны квартиры сразу же погружает нас в атмосферу 20-х годов. В то время смесь белого, бежевого и  темно-коричневого воплощала традиционное представление европейцев о шике. Ровные линии, геометричность и угловатость – характерные элементы ар-деко, созданные под влиянием многоступенчатых сооружений шумерской и вавилонской архитектуры.

Роскошная спальня

Спальня в стиле Ар деко Павел Белый и дизайнеры Спальня в классическом стиле
Павел Белый и дизайнеры

Спальня в стиле Ар деко

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Напомним, что в этом проекте дизайнеры должны были не просто создать интерьер в стиле ар-деко, а гармонично связать его с современными элементами и добавить в пространство квартиры немного армянской теплоты и колорита. Плотные темно-розовые шторы, возвышающаяся над кроватью декоративная панель из блестящего сатина и широкие окна, которые щедро одаряют спальную комнату естественным дневным светом, свидетельствуют о темпераментном характере владельцев квартиры, их стремлению к изысканности и торжественности.

Детская комната – смешение классического и современного стиля

Детская комната : смешение классического и современного стиля Павел Белый и дизайнеры Детская комнатa в классическом стиле
Павел Белый и дизайнеры

Детская комната : смешение классического и современного стиля

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Главная задача проектировщиков при оформлении детской комнаты – не позволить ее дизайну выпасть из общей концепции, сохранив при этом элементы интерьера, обязательные для комнаты ребенка.  В этой квартире дизайнеры позаботились о том, чтобы у детей было все необходимое – письменный стол, музыкальный уголок и достаточное количество свободного пространства для игр и веселья.

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Детская комната, в которой любят учить уроки

Детская комнатав современном стиле Павел Белый и дизайнеры Детская комнатa в стиле минимализм
Павел Белый и дизайнеры

Детская комнатав современном стиле

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Судя по ширине рабочего стола и количеству книг на полках, маленьким жителям этой комнаты нравится получать новые знания. Современное, минималистичное оформление этой комнаты украсили созвучные с общей концепцией дизайна декоративные панели из множества из геометрических фигур.

Ванная комната

Ванная комната в современном стиле Павел Белый и дизайнеры Ванная комната в стиле минимализм
Павел Белый и дизайнеры

Ванная комната в современном стиле

Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры
Павел Белый и дизайнеры

Мы завершаем путешествие по квартире, которой было дано жизнеутверждающее название Пространство Армине. Нашей последней остановкой станет роскошная ванная комната, стены которой покрыты крупным мрамором. Мрамор – дорогой материал, присутствие которого наиболее уместно выглядит в просторных интерьерах, не лишенных пафоса. Узоры на мраморе обладают необычной структурой, ведь они были нарисованы рукой самой природы. В сочетании с темной мебелью из массива дерева интерьер ванной выглядит строго и аристократично. 

Идеи декора для самых маленьких
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