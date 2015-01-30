Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современная дизайнерская мебель

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
MESH, Bowles & Bowles Bowles & Bowles
Loading admin actions …

О чем вы думаете, когда слышите слова «современная дизайнерская мебель»? На ум приходят яркие, смелые расцветки столов и стульев, белые стены, модные аксессуары. Современный дизайн не может быть скучным и надоедливым, а красивая или даже необычная мебель, к тому же невероятно удобная и функциональная. Такие предметы интерьера создаются для тех, кто устал от массового сегмента обезличенности. Сегодняшняя книга идей специалистов homify посвящена современной мебели, которая сочетает в себе элегантность, стиль, комфорт и создает утонченную атмосферу в любом помещении.

Быть другим

Mollusque, Marc Fish Marc Fish ГостинаяДиваны и журнальные столики
Marc Fish

Mollusque

Marc Fish
Marc Fish
Marc Fish

Этот уникальный и невероятно красивый журнальный столик является произведением дизайнера мебели Марка Фиша (Marc Fish). Этот столик сделан из кованой меди и прочного стекла. Теплое медное сияние приятно контрастирует с великолепным черным стеклом и создает атмосферу мистической роскоши.

Золотое свечение

Collection , Sebastian Bergne Sebastian Bergne Балкон, веранда и террасаМебель
Sebastian Bergne

Collection

Sebastian Bergne
Sebastian Bergne
Sebastian Bergne

Садовая мебель также может быть современной и необычной. Отныне не нужно загромождать пространство свечами, так как такое сиденье-трансформер от дизайнера Себастьяна Берна (Sebastian Bergne) может служить не только по прямому назначению, но и украшать уютным светом ваш балкон, сад или террасу.

Современный антиквариат

«Ягодная» дача, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Спальная комната Аксессуары и декор
Braginskaya &amp; Architects

«Ягодная» дача

Braginskaya & Architects
Braginskaya &amp; Architects
Braginskaya & Architects

Авторы проекта решили сыграть на контрасте антиквариата и необычных предметов современного дизайна. Такой светильник идеально вписывается в традиционный дачный интерьер и подчеркивает уют, над созданием которого трудились российские специалисты из Atelier Interior.

Да будет свет!

Frederik Molenschot - CL Silverliner, Carpenters Workshop Gallery Carpenters Workshop Gallery
Carpenters Workshop Gallery

Frederik Molenschot – CL Silverliner

Carpenters Workshop Gallery
Carpenters Workshop Gallery
Carpenters Workshop Gallery

Наслаждайтесь светом и этим невероятно изысканным волнообразным светильником из литой бронзы. Размеры люстры впечатляют, поэтому пока мы пытаемся мыслить масштабно, стоит на секунду задуматься о том, нуждается ли ваша комната в такой величественности. Если вы хотите, чтобы светильник или люстра сосредоточили на себе общее внимание, мы рекомендуем присмотреться к предметам необычной формы, изготовленным из металла или промышленных материалов.

Расставить акценты цветом

Eames Molded Plastic Chairs, Herman Miller Herman Miller
Herman Miller

Eames Molded Plastic Chairs

Herman Miller
Herman Miller
Herman Miller

Акцентирование цветом – отличный способ обновить внешний вид вашего дома, но будьте осторожны. Если перестараться, есть все шансы превратить прекрасную гостиную в детскую комнату. Используйте яркие цвета с осторожностью и не увлекайтесь красной или желтой гаммами. Слишком много смелых однотонных аксессуаров могут создать настроение тревоги. Достаточно придерживаться простых правил, чтобы использование ярких цветов подчеркивало индивидуальность хозяев и дарило хорошее настроение. Мы нашли отличные примеры, которые демонстрируют прекрасный результат.

В этом стуле с замысловатыми ножками сохранен баланс использования металла и пластика. Обратите внимание, что несмотря на яркий цвет и необычную форму, основная идея конструкции заключается в простоте. Такой стул идеально впишется в любой современный интерьер.

Интерьер квартиры на ул. Кирочная, Санкт-Петербург, Архитектурное бюро Борщ Архитектурное бюро Борщ ГостинаяТабуреты и стулья
Архитектурное бюро Борщ

Интерьер квартиры на ул. Кирочная, Санкт-Петербург

Архитектурное бюро Борщ
Архитектурное бюро Борщ
Архитектурное бюро Борщ

Что касается цвета стен и пола, то здесь дизайнеры намеренно остановились на спокойных образцах – в любой момент вы сможете обновить свою  комнату, просто привнеся в нее новый эклектичный элемент. Нам нравится, как дизайнеры архитектурного бюро Борщ из Санкт-Петербурга дополнили интерьер гостиной ярким и неожиданным предметом мебели.

Проволочная сетка

MESH, Bowles & Bowles Bowles & Bowles
Bowles &amp; Bowles

MESH

Bowles & Bowles
Bowles &amp; Bowles
Bowles & Bowles

Этот журнальный столик изготовлен из согнутой стальной проволоки. Дизайнеров мебели из Bowles and Bowles вдохновила форма школьных шкафчиков, которые изготавливаются на том же заводе в Бирмингеме . Если вы любите минимализм и чистые линии, то это вариант мебели создан специально для вас. Также компания выпускает столики в том же дизайне для ванных комнат и рабочих кабинетов.

Винтажный фьюжн со старо-московским настроением

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо