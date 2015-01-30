Современная дизайнерская мебель

Акцентирование цветом – отличный способ обновить внешний вид вашего дома, но будьте осторожны. Если перестараться, есть все шансы превратить прекрасную гостиную в детскую комнату. Используйте яркие цвета с осторожностью и не увлекайтесь красной или желтой гаммами. Слишком много смелых однотонных аксессуаров могут создать настроение тревоги. Достаточно придерживаться простых правил, чтобы использование ярких цветов подчеркивало индивидуальность хозяев и дарило хорошее настроение. Мы нашли отличные примеры, которые демонстрируют прекрасный результат.

В этом стуле с замысловатыми ножками сохранен баланс использования металла и пластика. Обратите внимание, что несмотря на яркий цвет и необычную форму, основная идея конструкции заключается в простоте. Такой стул идеально впишется в любой современный интерьер.