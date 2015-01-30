О чем вы думаете, когда слышите слова «современная дизайнерская мебель»? На ум приходят яркие, смелые расцветки столов и стульев, белые стены, модные аксессуары. Современный дизайн не может быть скучным и надоедливым, а красивая или даже необычная мебель, к тому же невероятно удобная и функциональная. Такие предметы интерьера создаются для тех, кто устал от массового сегмента обезличенности. Сегодняшняя книга идей специалистов homify посвящена современной мебели, которая сочетает в себе элегантность, стиль, комфорт и создает утонченную атмосферу в любом помещении.
Этот уникальный и невероятно красивый журнальный столик является произведением дизайнера мебели Марка Фиша (Marc Fish). Этот столик сделан из кованой меди и прочного стекла. Теплое медное сияние приятно контрастирует с великолепным черным стеклом и создает атмосферу мистической роскоши.
Садовая мебель также может быть современной и необычной. Отныне не нужно загромождать пространство свечами, так как такое сиденье-трансформер от дизайнера Себастьяна Берна (Sebastian Bergne) может служить не только по прямому назначению, но и украшать уютным светом ваш балкон, сад или террасу.
Авторы проекта решили сыграть на контрасте антиквариата и необычных предметов современного дизайна. Такой светильник идеально вписывается в традиционный дачный интерьер и подчеркивает уют, над созданием которого трудились российские специалисты из Atelier Interior.
Наслаждайтесь светом и этим невероятно изысканным волнообразным светильником из литой бронзы. Размеры люстры впечатляют, поэтому пока мы пытаемся мыслить масштабно, стоит на секунду задуматься о том, нуждается ли ваша комната в такой величественности. Если вы хотите, чтобы светильник или люстра сосредоточили на себе общее внимание, мы рекомендуем присмотреться к предметам необычной формы, изготовленным из металла или промышленных материалов.
Акцентирование цветом – отличный способ обновить внешний вид вашего дома, но будьте осторожны. Если перестараться, есть все шансы превратить прекрасную гостиную в детскую комнату. Используйте яркие цвета с осторожностью и не увлекайтесь красной или желтой гаммами. Слишком много смелых однотонных аксессуаров могут создать настроение тревоги. Достаточно придерживаться простых правил, чтобы использование ярких цветов подчеркивало индивидуальность хозяев и дарило хорошее настроение. Мы нашли отличные примеры, которые демонстрируют прекрасный результат.
В этом стуле с замысловатыми ножками сохранен баланс использования металла и пластика. Обратите внимание, что несмотря на яркий цвет и необычную форму, основная идея конструкции заключается в простоте. Такой стул идеально впишется в любой современный интерьер.
Что касается цвета стен и пола, то здесь дизайнеры намеренно остановились на спокойных образцах – в любой момент вы сможете обновить свою комнату, просто привнеся в нее новый эклектичный элемент. Нам нравится, как дизайнеры архитектурного бюро Борщ из Санкт-Петербурга дополнили интерьер гостиной ярким и неожиданным предметом мебели.
Этот журнальный столик изготовлен из согнутой стальной проволоки. Дизайнеров мебели из Bowles and Bowles вдохновила форма школьных шкафчиков, которые изготавливаются на том же заводе в Бирмингеме . Если вы любите минимализм и чистые линии, то это вариант мебели создан специально для вас. Также компания выпускает столики в том же дизайне для ванных комнат и рабочих кабинетов.