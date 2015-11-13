Каждому из нас в жизни хочется перемен, и перемен к лучшему. Это касается и мебели, которая с годами становится немодной, да и внешний вид ее уже мало кого вдохновляет.

Конечно же, можно пройтись по мебельным магазинам и найти достойную замену старому шкафу или стульям. Однако не всегда на это хватает денег, да и новая мебель может по габаритам плохо вписываться в квартире.

В этом случае есть замечательный вариант – обновление мебели. И вовсе не обязательно обращаться к помощи дизайнеров. Все можно сделать абсолютно самостоятельно, потратив совсем немного средств и проявив определенную фантазию. А советы специалистов, как самому украсить мебель, будут как нельзя кстати. Самый первый совет: пробовать свои силы следует на небольшом объекте, например, на стульях. Если все получилось замечательно, то можно переходить к более массивным шкафам и сервантам.