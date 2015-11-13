Каждому из нас в жизни хочется перемен, и перемен к лучшему. Это касается и мебели, которая с годами становится немодной, да и внешний вид ее уже мало кого вдохновляет.
Конечно же, можно пройтись по мебельным магазинам и найти достойную замену старому шкафу или стульям. Однако не всегда на это хватает денег, да и новая мебель может по габаритам плохо вписываться в квартире.
В этом случае есть замечательный вариант – обновление мебели. И вовсе не обязательно обращаться к помощи дизайнеров. Все можно сделать абсолютно самостоятельно, потратив совсем немного средств и проявив определенную фантазию. А советы специалистов, как самому украсить мебель, будут как нельзя кстати. Самый первый совет: пробовать свои силы следует на небольшом объекте, например, на стульях. Если все получилось замечательно, то можно переходить к более массивным шкафам и сервантам.
Прежде чем определиться, как самому украсить мебель обязательно следует провести подготовительные работы.
Снять детали. Все навесные элементы (дверцы), ручки, крючки и т.д. снимаются. У стульев – это седушки.
Ошкурить поверхность. Для снятия старого лакированного или крашеного покрытия с помощью крупнозернистой «наждачки» следует ошкурить всю площадь, а затем обработать ее наждачной бумагой мелкой фактуры.
Шпаклевка. Если на поверхности есть сколы и трещины, их нужно тщательно зашпаклевать с помощью резинового шпателя.
Зачистка от шпаклевки. После полного высыхания поверхности ее снова надо зачистить наждачной бумагой, а затем собрать всю пыль.
Обезжиривание. Подготовленную поверхность надо обработать спиртосодержащими составами или мыльной водой. Обезжиривание обеспечивает последующее хорошее сцепление грунтовки.
Грунтовка. Последним этапом подготовительных работ является покрытие всей площади акриловой грунтовкой с помощью валика.
Еще один совет от специалистов при решении вопроса, как самому украсить мебель: кисти, валики и другие инструменты должны быть хорошего качества, иначе конечный результат не оправдает ожиданий.
Дизайнеры предлагают огромное количество вариантов, как самому украсить мебель. Самый элементарный способ переделки мебели – декор акриловыми красками. Акриловые краски на водной основе – нетоксичны, без запаха, быстро сохнут. У них широкая цветовая гамма. В процессе работы они легко смываются водой, что позволяет подправить неудачные мазки или поменять оттенок. Отвечая на вопрос, как самому украсить мебель акриловыми красками, следует обозначить следующие этапы и правила.
Выбор цвета. Краску нужного тона можно выбрать в магазине, используя каталог оттенков, или самому создать путем смешения разных цветов.
Инструменты для нанесения краски. Пульверизатор или краскопульт используют для больших площадей. Для мелких деталей лучше применять кисти и валики.
Порядок нанесения краски. Стоит запомнить, что вначале наносится более светлый тон. После того как он высохнет, границы оклеиваются малярным скотчем, и поверхность красится темным тоном.
Многослойная покраска. Как правило, нанесение одного слоя краски на мебель не дает ожидаемого эффекта – просвечивает основа, и цвет не особо насыщен. Поэтому приходится наносить краску в 2-3 слоя. Стоит знать, что каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
Нанесение лака. На высохшую краску для придания блеска наносится акриловый лак в 2-3 слоя.
Если хочется видеть в интерьере мебель с неким шармом старины, то вопрос как самому украсить мебель, следует решать с помощью лака кракле. Лак кракле (кракелюрный лак) – это средство, с помощью которого на поверхности образуется узор из тонких трещинок, появляется эффектная старина.
Есть два вида лака кракле: однофазный и двухфазный. Декорирование однофазным кракелюрным лаком. Мебель окрашивается темной акриловой краской. Полностью высыхает. Следующий слой – кракелюрный лак. Для получения мелких трещинок его слой должен быть тонким, для крупных – толстым. После высыхания лак должен слегка прилипать. Поверх подсохшего кракле наносится светлый слой акриловой краски. На ней и проявятся благородные трещины. Краска должна полностью высохнуть.
Последний этап – нанесение акрилового лака.
Использование двухфазного лака кракле. Поверхность мебели покрывается первой фазой лака. Высыхает до состояния прилипания. Далее, наносится 2-я фаза кракле. Также сохнет до прилипания. С помощью губки в образовавшиеся трещины затирают золотой или серебряный порошок, масляную краску или битум. Завершающая стадия – нанесение акрилового матового лака.
Техника «Декупаж» - одна из самых любимых среди домашних мастеров при декоре мебели, ведь она не очень сложна в исполнении и дает огромные горизонты для фантазии. Если объяснить на пальцах, то декупаж – это наклеивание картинок из тонкой бумаги на мебель. Очень часто для такого декорирования используются верхний слой многослойной красочной салфетки или истонченную бумагу с выбранным изображением. Подсказки, как самому украсить мебель декупажем:
Окрасить мебель акриловой краской нужного оттенка. Дать краске полностью высохнуть.
Выложить салфетку на мебель в нужном месте.
С помощью кисти прямо по изображению нанести клей ПВА. Т.к. бумага очень тонкая, клей ее пропитывает насквозь и контактирует с поверхностью мебели. Аккуратно разгладить все складочки и выгнать пузырьки воздуха. Оставить до полного высыхания.
Нанести акриловый лак в 2-3 слоя. Каждый слой должен полностью просохнуть.
Применяя технику декупаж, можно создать удивительные мебельные шедевры.
Гармония в душе человека во многом зависит от гармоничного сочетания цветов в интерьере его дома. Поэтому, когда возникает вопрос, как самому украсить мебель, параллельно с ним появляется и другой вопрос – какой выбрать цвет для ее декорирования.
Всегда выигрышно и отлично сочетаются темные и светлые оттенки одного и того же цвета. Поэтому если в комнате преобладают бежевые оттенки, обновленная мебель может быть шоколадного или коньячного цвета.
Игра на контрасте. Если есть желание сделать акцент непосредственно на мебели, то цвет, в который она будет окрашена, может быть ярким или в корне отличаться от основного оттенка в комнате. При этом, главное, соблюсти пропорции цветов: если базовый тон интерьера составляет 60%, дополнительные цвета – 30%, то контрастный только 10%.
Существуют таблицы сочетания цветов, по которым можно подобрать оттенок для мебели. Но больше следует ориентироваться на личные ощущения и предпочтения.
Самую заурядную мебель в детской комнате можно превратить в сказочную. Для этого легко используются все вышеописанные техники. Цвет детской кроватки или шкафчика без проблем можно изменить. Как правило, для детской используются солнечные, светлые краски. Необязательно они должны быть очень яркими.
Малышу будет очень интересно, если на мебели разместятся сказочные герои. С помощью техники декупаж – это вполне достижимо. Даже на внутренней поверхности дверцы шкафа его могут приветствовать Лунтик или Чебурашка. Все зависит от фантазии родителей. Главное, при ответе на вопрос, как самому украсить мебель в детской, надо помнить, что все используемые материалы (краски, клеи, лаки, аэрозоли) не должны:
- быть токсичны,
- долго сохнуть,
- иметь резкий запах.
Используя все предложенные техники декора, не стоит забывать, что для создания законченного образа, следует обратить внимание на фурнитуру и при необходимости заменить ее.
Также вы можете подсмотреть в Книге идей от специалистов homify о том, как сделать мебель из палетт самостоятельно.