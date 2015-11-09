Небольшой дом для традиционной семьи

Красивый и очень аккуратный стиль, выбранный для отделки фасадов, сочетает в себе деревянное зодчество и практичный выбор блоков для основного строительства, а также использование такого классического европейского приема в частной архитектуре, как колонны и балкончик над крыльцом.

Оттенки кофе с молоком и шоколада вносят очарование альпийского шале, а стандартная современная планировка позволяет уместить все столь примечательные элементы в формат коттеджа на одну семью.