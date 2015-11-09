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Небольшой дом для традиционной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в классическом стиле
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Мы на homify особенно любим традиционные семейные проекты, воплощающие идиллию о загородной жизни для детей и их родителей. На этот раз мы отправляемся с вами в польский городок Белосток, чтобы посмотреть на работу студии дизайна Biuro Projektowe Mtm Styl и убедиться, что ваша мечта может стать явью и на данной широте.

Шале, рустик или славянский?

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Красивый и очень аккуратный стиль, выбранный для отделки фасадов, сочетает в себе деревянное зодчество и практичный выбор блоков для основного строительства, а также использование такого классического европейского приема в частной архитектуре, как колонны и балкончик над крыльцом.

Оттенки кофе с молоком и шоколада вносят очарование альпийского шале, а стандартная современная планировка позволяет уместить все столь примечательные элементы в формат коттеджа на одну семью.

Вид с заднего дворика

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Второй фасад выглядит не менее парадно, чем главный. Он имеет такое же высокое крыльцо и колонны, увенчанные балконом для двух спален. Именно такой вид на собственный дом открывается хозяевам во время прогулок по своему участку. Отдельного внимания заслуживает черный вход в гараж, который мы можем видеть на верхней фотографии справа — он ведет на закрытую крышей анфиладу с деревянными колоннами.

Практичная гостиная

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Современная польская гостиная, которая нашла золотую середину между настоящим комфортом и благородной бережливостью, выглядит именно так. Удобная мебель, небольшой камин и отделка в теплых тонах делают интерьер очень подходящим для старта новой, на этот раз загородной, жизни.

Небольшая площадь гостиной дает возможность сделать проект дома весьма бюджетным и доступным более широким массам населения и в итоге получается отличной идеей для первого собственного дома.

Кухня

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Уютная кухня приютилась в комнате-нише и имеет гарнитур в виде буквы П, который очень удобен на ограниченном пространстве. Здесь есть и отдельная столовая группа для семейных завтраков, наравне с парадной столовой на переднем плане. В последней комнате мы видим декоративные и очень стильные полочки, изящно сохраняющие площадь столовой.

Оттенки древесины в кухне и столовой удачно сочетаются, благодаря тому, что их цвета достаточно далеки друг от друга. Дизайнер не пытался создать иллюзию «единого стиля», а сыграл на визуальном и декоративном зонировании с помощью разных стилей — модерна на кухне и минимализма в столовой.

Главная спальня

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Основная спальня, предназначенная для родителей, расположена в левой части здания и имеет очень неожиданное, горчичное цветовое решение. Это — самый любимый цвет хозяйки. Яркую окраску акцентной стены балансируют остальные белые стены, а для удобства использования мансарды модули для хранения были смещены в сторону входа в комнату.

Встроенные светильники под потолком в центре отлично комбинируются с прикроватными тумбочками и по сути заменяют люстру, которую использовать на мансарде нежелательно.

Светлая древесина делает небольшую комнату более светлой и привлекательной на вид, а большое количество окон — красивой в любое время года и при любом освещении, ведь в ней всегда достаточно света и можно найти приятный вид из окна.

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