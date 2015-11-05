Советы, как сделать спа в ванной комнате

Где же городской житель может получить подобную релаксацию? Многие ответят: спа-салон. Но для некоторых понятие спа до сих пор непонятно. Что же это такое и для чего нужны спа-процедуры?

Само слово спа имеет корни от названия бельгийского городка спа, который издавна славится своими термальными источниками, целебными грязями. Чуть позже это слово стали использовать, как аббревиатуру с латинского «Sаnitas pro Aqua» – здоровье через воду.

В любом случае понятие спа можно расценивать как благоприятное воздействие воды и тепла на тело человека, расслабляющие и успокаивающие процедуры, которые запускают процессы самооздоровления организма, омолаживают кожу и нормализуют эмоциональное состояние. Это очень обширное понятие. Сюда можно включить ароматерапию, талассотерапию, бальнеотерапию, массаж, обертывания, гидромассажные ванны и т.д.

Однако, не стоит забывать, что все эти заманчивые процедуры недешевы, и не каждый может себе позволить посещать подобные салоны. Но выход есть. Необходимо только продумать, как сделать спа в ванной комнате у себя дома.