Советы, как сделать спа в ванной комнате

Где же городской житель может получить подобную релаксацию? Многие ответят: спа-салон. Но для некоторых понятие спа до сих пор непонятно. Что же это такое и для чего нужны спа-процедуры?
Само слово спа имеет корни от названия бельгийского городка спа, который издавна славится своими термальными источниками, целебными грязями. Чуть позже это слово стали использовать, как аббревиатуру с латинского «Sаnitas pro Aqua» – здоровье через воду.
В любом случае понятие спа можно расценивать как благоприятное воздействие воды и тепла на тело человека, расслабляющие и успокаивающие процедуры, которые запускают процессы самооздоровления организма, омолаживают кожу и нормализуют эмоциональное состояние. Это очень обширное понятие. Сюда можно включить ароматерапию, талассотерапию, бальнеотерапию, массаж, обертывания, гидромассажные ванны и т.д.
Однако, не стоит забывать, что все эти заманчивые процедуры недешевы, и не каждый может себе позволить посещать подобные салоны. Но выход есть. Необходимо только продумать, как сделать спа в ванной комнате у себя дома.
Поскольку речь идет о создании собственного спа, то конечно же, лучше приобрести гидромассажную ванную, принимая которую можно насладиться и теплом воды, и получить удовольствие от массажа. Многие люди теряются и не знают, как правильно ее подобрать, и как сделать спа в ванной комнате. Специалисты по этому поводу дают очень полезные советы.
Форму и размеры гидромассажной ванной следует выбирать в зависимости от размеров ванных комнат. Самый лучший материал ванной – акрил. Он достаточно легок, устойчив к повреждениям, неприхотлив в уходе. Но, главное, такая ванная очень хорошо сохраняет тепло, что имеет огромное значение для спа-процедур. Оптимальная глубина ванной должна быть 45 см. Количество форсунок определяет качество массажа. Они могут быть микроструйные, вихревые, пульсирующие и т.д. Чем больше форсунок с разными функциями, тем более ощутим массаж. В области спины их число может достигать 60 шт. Форсунки с подачей озона обеспечивают еще и обезболивающий эффект. Для полной релаксации следует выбирать ванные с мягкими подголовниками и желательно с музыкой.
И вот уже становится более-менее ясно, как сделать спа в ванной комнате.
Как таковой специальной мебели для спа-процедур в домашних условиях не требуется. Конечно, если есть массажное кресло или кушетка, то это просто замечательно. Но вообще, для массажа или стоунтерапии (прогревание теплыми камнями) можно воспользоваться обычными диванами, кушетками, кроватями. Главное, чтобы был эффект расслабления и удовольствия.
Классический аквамарин
Задаваясь вопросом, как сделать спа в ванной комнате, следует тщательно подобрать необходимый цвет для собственного центра здоровья. Отталкиваться нужно от самого понятия спа. Это расслабление, успокоение, это связь с водой, солнцем, теплом. Соответственно, и цвета не должны быть яркими, будоражащими.
Наиболее подходящими оттенками будут: бледно-голубой, светло-зеленый, кремовый, цвет «шампань», «светлое дерево», все оттенки белого. Уместной станет плитка с изображением морской тематики, что создаст ощущение пребывания на морском побережье и приведет к благоприятному эмоциональному состоянию.
Любая процедура в спа-салоне будет полноценной, если к ней добавить маленькие, но очень значимые детали. Помимо воздействия теплой воды и массажа, немаловажным будет применение следующих аксессуаров.
Свечи в милых подсвечниках придадут процедуре некое романтическое настроение. Лепестки роз, плавающие в воде – это первое, что приходит на ум, когда задают вопрос, как сделать спа в ванной комнате. Такая процедура не только эстетически красива, но еще и очищает кожу, снимает чувство тревоги и усталости, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Аромалампы. Использование различных эфирных масел дают возможность создать необходимую атмосферу. Кроме того, ароматерапия обладает целебными свойствами, успокаивает нервную и сердечно-сосудистую систему, лечит органы дыхания. Музыка. При спа-процедурах желательно включить спокойную мелодию на фоне природных звуков (например, шум легкого прибоя или пение птиц). Это дает колоссальный эффект расслабления. Камни. После гидромассажа очень приятно почувствовать тепло нагретых камней (стоунтерапия). Такой аксессуар желательно иметь в своем оздоровительном центре. Массажные масла. Если после принятия расслабляющей ванны кто-нибудь из родных сделает массаж с массажным маслом, то эффект релаксации увеличится в несколько раз. Щеточки, пилочки. В процессе спа-процедур, можно сделать спа-маникюр и спа-педикюр, т.к. кожа рук и ног будет очень хорошо размягчена и подготовлена. Массажные мочалки. С их помощью прямо в ванной можно делать пиллинг и лица и тела, снимая ороговевшие клетки кожи, улучшая кровообращение.
Таким образом, подбор необходимых аксессуаров очень здорово поможет решить, как сделать спа в ванной комнате.
Когда речь заходит о том, как сделать спа в ванной комнате, большое значение надо отвести выбору освещения. Роль влияния света на эмоции давно известна. Недаром в театрах есть должность светорежиссера, который с помощью ламп создает необходимое настроение на сцене. Поскольку цель спа – это релаксация, то свет должен быть мягким, теплым, ненавязчивым. Лучше всего здесь подойдут маленькие светильники, которые, скорее, играют роль подсветки. А иногда можно попросту по периметру ванной и на полках расставить свечи, которые и будут освещать помещение. Полное расслабление гарантировано.
К тому же если вы решите открыть удивительный мир джакузи у себя дома, можно выбрать к нему отдельно освещение в подходящей цветовой гамме.
В некоторых случаях спа-процедуры помогают не только улучшать здоровье и настроение, но порой они в силах сохранить отношения с любимым человеком.
Бывает, что рутинная работа, бытовые проблемы, бесконечная забота о детях настолько притупляют чувства между мужчиной и женщиной, что они становятся друг другу очень далекими. Обидно, что былые нежные чувства утрачены.
Но, приложив некоторые усилия, можно все восполнить. В данном случае вопрос, как сделать спа в ванной комнате, становится более, чем актуальным.
Отключите все телефоны, домофоны, скайпы и т.д.
Включите подходящую нежную музыку.
Зажгите свечи и расставьте их повсюду.
Наполните ванную теплой водой, насыпьте лепестки роз или создайте мягкую пену.
Включите аромалампу с эфирным маслом иланг-иланга, шафрана или других афродизиаков.
Пригласите свою вторую половину вместе принять ванну. С собой можно прихватить пару бокалов хорошего вина и шоколад.
После совместного релакса сделайте друг другу массаж с использованием масел с феромонами.
Скорее всего, после такого вечера чувства друг к другу заиграют новыми красками.
Итак, оказывается решить проблему, как сделать спа в ванной комнате, не так сложно. Совсем немного фантазии, и релаксация обеспечена.