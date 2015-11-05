Интересные проекты кубических домов

Популярная форма дома в виде куба, которая чаще всего подразумевает симметричное остекление, а иногда и идентичные поэтажные планы, стала объектом нашего пристального внимания.
Посмотреть проекты домов в форме куба с дополнительными модулями, может оказаться очень полезным для тех, кто ищет интересные идеи для своего загородного дома.
Дополнив простой куб выступом для балкона на втором этаже, организовав классический скат крыши в стиле шале и добавив натуральное дерево в отделке экстерьера, вы получите современный вариант альпийского домика, пригодного для любого пригорода.
Куб в стиле модерн выглядит более сложно — он имеет панорамное остекление, слегка ломаные с некоторых сторон формы, но при этом производит похожее впечатление. С помощью элегантных решений в отделке, дополнительных декоративных конструкций и подсветке такой дом тоже выглядит очень привлекательно в своей простой форме.
Супер-современный проект коттеджа, реализованный в Бельгии, может похвастаться еще более кубической формой, симметрию которой нарушает лишь бассейн и балкон с панорамным видом на втором этаже.
В этом проекте в Германии куб является основой для главного здания, тогда как бассейн и летняя кухня расположились в выступах, попутно позволяя создать пространство внутреннего дворика, защищенного от солнца и ветра.
Еще один интересный французский проект имеет почти сплошное панорамное остекление фасадов, которые для приватности дополнены вертикальными деревянными экранами. Дополнительные экраны, выступающие над крыльцом, позволяют закрыть от излишнего солнечного света центр гостиной.
Краснодарский проект коттеджа, вдохновленный американским стилем прерий, интересно реализовал задумку кубического дома с небольшим выступом посередине. Дополнительная пристройка — навес для автомобиля и крыльцо с балконом на втором уровне — придает ему более традиционный облик.
Куб — достаточно простая форма, которую многие хотели бы выбрать для строительства своего коттеджа (особенно, если вы строите своими руками). Но как же сделать такую простую форму стильной, красивой и при этом выглядящей парадно?
В этом французском проекте архитектор нашел решение в модной отделке натуральным деревом и стильных черных рамах для окон и дверей. Куб лишь с одной стороны имеет выступ для теплого тамбура, который заменяет крыльцо и прихожую.
Проект этого коттеджа особенно интересен своей формой — куб здесь врезан в землю, а одна из его четвертей использована для организации террас и бассейна на крыше. Очень эффектно выглядит и вертикальная отделка натуральным деревом, модная сейчас во Франции.
Красивая вилла в форме куба с дополнительным навесом и спальней над ним построена в районе турецкой столицы. Позитивные цвета в отделке виллы очень хорошо сочетаются с общим настроением минималистичного фасада.
Более брутальную и урбанистическую атмосферу кубу можно придать, если использовать металл, неоновую подсветку и черный цвет в отделке экстерьера. Даже на фоне дикой природы такая вилла будет смотреться очень современно и роскошно.
Чтобы придать простой форме элегантность, намек на европейскую аристократичность или богемность, стоит подумать о колоннах на крыльце, кованых перилах для балкончиков, окнах с расстекловкой и арочным сводом, а также орнаментах в отделке фасада.
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