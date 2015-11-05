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Интересные проекты кубических домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus I, plan X architekten gmbh plan X architekten gmbh Дома в стиле модерн
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Популярная форма дома в виде куба, которая чаще всего подразумевает симметричное остекление, а иногда и идентичные поэтажные планы, стала объектом нашего пристального внимания.

Посмотреть проекты домов в форме куба с дополнительными модулями, может оказаться очень полезным для тех, кто ищет интересные идеи для своего загородного дома.

А-ля шале

Haus I, plan X architekten gmbh plan X architekten gmbh Дома в стиле модерн
plan X architekten gmbh

plan X architekten gmbh
plan X architekten gmbh
plan X architekten gmbh

Дополнив простой куб выступом для балкона на втором этаже, организовав классический скат крыши в стиле шале и добавив натуральное дерево в отделке экстерьера, вы получите современный вариант альпийского домика, пригодного для любого пригорода.

Московский и современный

Проект современного частного дома в Казани Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
Sboev3_Architect

Проект современного частного дома в Казани

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Куб в стиле модерн выглядит более сложно — он имеет панорамное остекление, слегка ломаные с некоторых сторон формы, но при этом производит похожее впечатление. С помощью элегантных решений в отделке, дополнительных декоративных конструкций и подсветке такой дом тоже выглядит очень привлекательно в своей простой форме.

Строгий бельгийский

House HU, CONIX RDBM Architects CONIX RDBM Architects Дома в стиле модерн
CONIX RDBM Architects

CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects

Супер-современный проект коттеджа, реализованный в Бельгии, может похвастаться еще более кубической формой, симметрию которой нарушает лишь бассейн и балкон с панорамным видом на втором этаже.

Практичный немецкий

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Дома в стиле минимализм
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

В этом проекте в Германии куб является основой для главного здания, тогда как бассейн и летняя кухня расположились в выступах, попутно позволяя создать пространство внутреннего дворика, защищенного от солнца и ветра.

Приватный и экологичный

Maison B1, SARL BOURILLET ET ASSOCIES SARL BOURILLET ET ASSOCIES Дома в стиле модерн
SARL BOURILLET ET ASSOCIES

SARL BOURILLET ET ASSOCIES
SARL BOURILLET ET ASSOCIES
SARL BOURILLET ET ASSOCIES

Еще один интересный французский проект имеет почти сплошное панорамное остекление фасадов, которые для приватности дополнены вертикальными деревянными экранами. Дополнительные экраны, выступающие над крыльцом, позволяют закрыть от излишнего солнечного света центр гостиной.

Традиционный и основательный

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в стиле модерн Кирпичи Белый
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Краснодарский проект коттеджа, вдохновленный американским стилем прерий, интересно реализовал задумку кубического дома с небольшим выступом посередине. Дополнительная пристройка — навес для автомобиля и крыльцо с балконом на втором уровне — придает ему более традиционный облик.

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Французский и лаконичный

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Дома в стиле модерн
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Куб — достаточно простая форма, которую многие хотели бы выбрать для строительства своего коттеджа (особенно, если вы строите своими руками). Но как же сделать такую простую форму стильной, красивой и при этом выглядящей парадно?

В этом французском проекте архитектор нашел решение в модной отделке натуральным деревом и стильных черных рамах для окон и дверей. Куб лишь с одной стороны имеет выступ для теплого тамбура, который заменяет крыльцо и прихожую.

Врезанный в землю

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Дома в стиле минимализм
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Проект этого коттеджа особенно интересен своей формой — куб здесь врезан в землю, а одна из его четвертей использована для организации террас и бассейна на крыше. Очень эффектно выглядит и вертикальная отделка натуральным деревом, модная сейчас во Франции.

Турецкий семейный

Yapı Fotoğrafları-Dış, Ayzen Dizayn Mimarlık Ayzen Dizayn Mimarlık Дома в стиле модерн
Ayzen Dizayn Mimarlık

Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık
Ayzen Dizayn Mimarlık

Красивая вилла в форме куба с дополнительным навесом и спальней над ним построена в районе турецкой столицы. Позитивные цвета в отделке виллы очень хорошо сочетаются с общим настроением минималистичного фасада.

Футуристический куб

Дом в Ялте ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в Ялте

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Более брутальную и урбанистическую атмосферу кубу можно придать, если использовать металл, неоновую подсветку и черный цвет в отделке экстерьера. Даже на фоне дикой природы такая вилла будет смотреться очень современно и роскошно.

Исторический

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в стиле кантри
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Чтобы придать простой форме элегантность, намек на европейскую аристократичность или богемность, стоит подумать о колоннах на крыльце, кованых перилах для балкончиков, окнах с расстекловкой и арочным сводом, а также орнаментах в отделке фасада.

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