Интересные проекты кубических домов

Популярная форма дома в виде куба, которая чаще всего подразумевает симметричное остекление, а иногда и идентичные поэтажные планы, стала объектом нашего пристального внимания.

Посмотреть проекты домов в форме куба с дополнительными модулями, может оказаться очень полезным для тех, кто ищет интересные идеи для своего загородного дома.