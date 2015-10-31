Дом не из этого мира

Автор же данного проекта — Филлип Кей Смит Третий (Phillip K Smith III). Днем дом выглядит почти обычно, и даже если вы смотрите на него, он будто прячется от вас, сливаясь с пейзажем и заставляя фокусироваться на пустыне и диком кустарнике. Особенно невероятно выглядят почти сюррелистичные отражения на доме восхода и заката.

Сам дом кажется иностранцем посреди жаркой пустыни или эффектным цыганским шоу, хотя само старое здание, построенное 70 лет назад как лачуга индейцев, выглядит весьма традиционно для этих мест.