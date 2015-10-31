Дом не из этого мира

Этот маленький домик с фантастическими фасадами, ставший в своей нише культовым, построен в Палм Десерт, США. Он представлен нам лос-анджелесской студией Royale Projects: Contemporary art, популяризирующей подобные проекты. Фотограф Стивен Кинг поделился снимками этого чуда в мире современного искусства с homify, и мы очень ему за это благодарны.
Интересное эклектичное смешение южноамериканского стиля ранчо, неоновой подсветки окон и двери, а также комбинирование натурального грубо отесанного дерева и зеркал в экстерьере выглядит просто потрясающе.
Автор же данного проекта — Филлип Кей Смит Третий (Phillip K Smith III). Днем дом выглядит почти обычно, и даже если вы смотрите на него, он будто прячется от вас, сливаясь с пейзажем и заставляя фокусироваться на пустыне и диком кустарнике. Особенно невероятно выглядят почти сюррелистичные отражения на доме восхода и заката.
Сам дом кажется иностранцем посреди жаркой пустыни или эффектным цыганским шоу, хотя само старое здание, построенное 70 лет назад как лачуга индейцев, выглядит весьма традиционно для этих мест.
Издалека дом воспринимается как мираж, видение или просто галлюцинация, но самое интересное в проекте — программируемое освещение. Изменение оттенков происходит с течением времени и в зависимости от расположения солнца. Когда оно прячется за горами, дом постепенно становится все более и более ярким, пока не возгорается, как рекламная вывеска в темную ночь.
Интересно, что разноцветные огни влияют не только на внешний облик дома, но и на участок, чапараль на котором становится то голубым и фиолетовым, то лиловым и оранжевым. В какие-то моменты светятся все оттенки, и тогда все вокруг выглядит, как постановочная сцена из мультика Disney.
Преобразование очень адаптивно воспринимается гостями дома и создает расслабляющий эффект. В конце дня у любого туриста появляется повышенное осознание одиночества, как в любой другой крупной пустыне, а дом олицетворяет его яркую личность в этой темноте. Ночь в пустыне сама по себе является очень магическим и необычным явлением, когда каждый шорох воспринимается как направленное лично на тебя действие. В таком доме вы одновременно ощущаете и безопасность старых стен, и драматичность вашего побега от цивилизации.
Еще одна прекрасная особенность этого дома — полностью сохраненная оригинальная облицовка дома, которую пришлось снять частично лишь в местах, где предполагалось использование зеркал. Все остальное — каждый гвоздь, каждая доска — являются частью этого дома примерно с 1945 года, но точную дату постройки не знает никто.
Проведенная рядом линия электропередач и хорошее состояние исходного строения стали основной причиной покупки мистером Смитом именно этого дома, который уже много месяцев становится объектом пристального внимания международной дизайнерской тусовки по всему миру, кочуя с обложек глянцевых журналов от Гонконга и Парижа до Лос-Анджелеса и Сиднея.
Для нас это прекрасная возможность посмотреть на загородную архитектуру как на предмет современного искусства. Напомним, что использование зеркал в отделке фасадов — очень модный тренд в люксовых проектах по всему миру. Восхитительно выглядит и низкоскатная крыша, не полностью восстановленная из-за того, что в пустыне в принципе практически не бывает дождей. И то, что она все еще оставлена в оригинальном состоянии, делает дом еще более аутентичным.
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