Cауна в доме – на что обратить внимание?

В нашу жизнь сауна пришла лет 25-30 назад. Она отличается от русской бани тем, что в ней – сухой горячий воздух. Поэтому для нее не нужно выделять отдельно стоящее здание., а можно использовать свободные площади в готовых строениях. Благодаря этому кто-то только задумался, а кто-то уже и соорудил сауну у себя в доме. Более того, парилку можно обустроить и в квартире. Для этого необходимо всего лишь 1,5-2 м2 площади.
Тогда давайте разбираться, если должна появиться сауна в доме – на что обратить внимание.
Здесь на одной чаше весов, конечно же, польза от сауны, а на другой – ее стоимость и затраты при дальнейшей эксплуатации.
Какова же польза для здоровья человека при посещении сауны: Выводятся шлаки из организма вместе с потом. Центральная нервная система приходит в более благоприятное состояние. Парилка снимает стресс, чувство тревоги, усталости. Улучшает свою работу сердечно-сосудистая система за счет учащения сердцебиения и кровообращения головного мозга. Вместе со шлаками из организма выводится и молочная кислота, тем самым снимается крепатура мышц. Лечатся органы дыхания. Омолаживается кожа.
Важно! При посещении сауны обязательно следует тщательно выбирать длительность процедуры и температурный режим, чтобы не нанести вред здоровью.
Людям с гипертонией сауны противопоказаны. В целом парилка оказывает очень благоприятное воздействие на организм человека. Если возник вопрос, нужна ли сауна в доме – на что обратить внимание, то проблема здоровья здесь играет, скорее всего, первую скрипку.
Когда в ближайшем будущем должна появиться сауна в доме – на что обратить внимание следует обязательно, так это на то, какого вида она будет.
На сегодняшний день на рынке для дома предлагаются следующие сауны:
Встроенные. Такие парилки изготавливаются по проекту заказчика. Здесь оговариваются породы деревьев, которыми они обшиваются, размер самой сауны, печи и т.д. При проектировании обязательно нужно учитывать необходимый подвод всех коммуникаций.
Сборные. Их можно приобрести уже в готовом виде и собираются дома по инструкции. В качестве источника тепла в них предлагается электрокаменная печь. Для пожарной безопасности она подключается с помощью отдельного силового кабеля. Такие сауны разбираются и собираются, как конструктор, поэтому их можно устанавливать на новом месте проживания.
Инфракрасные. Эти сауны появились относительно недавно (около 10 лет назад). В качестве нагревательного элемента в них используется инфракрасная лампа. Тепло человеку передается волновым путем. Тело человека прогревается на глубину 3-4 см (в традиционной сауне – на 0,3-0,5 см), в результате прогревается не только кожа, но и внутренние органы, мышцы, кости, ткани.
И еще один плюс: энергопотребление ИК-сауны всего 1,5-3 кВТ/ч, для чего не требуется отдельный силовой кабель. Недостаток – высокая стоимость (от 1300 у.е.). Какая же будет сауна в доме – на что обратить внимание, выбор остается за каждым, но советы специалистов могут значительно в этом помочь.
Когда планируется сауна в доме – на что обратить внимание, так это на то, где она будет расположена.
Месторасположение сауны должно быть обеспечено подводом электропроводки и вентиляционной системы. В целях пожарной безопасности пол, где будет расположена парилка, должен быть из кафеля. Желательно, чтобы рядом с кабиной был либо бассейн, либо душевая, поскольку одним из этапов процедуры является охлаждение. Рекомендуется сауну располагать в помещении, где есть дневное освещение для более комфортного ощущения. Остальные нюансы по удобному расположению сауны их владельцы решают самостоятельно.
Неотъемлемой частью процедуры является быстрое охлаждение после прогрева, иначе сохраняется большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Наверняка, все видели кадры в фильмах, когда разгоряченные люди выпрыгивают прямо на снег. У многих сложилось ошибочное мнение, что именно так и следует охлаждаться. Однако это приемлемо только для абсолютно здоровых людей. Для быстрого охлаждения кожи достаточно облиться водой комнатной температуры или прыгнуть в бассейн с такой же водой.
Если есть уже сауна в доме – на что обратить внимание – еще и на возможность быстрого охлаждения. Рядом должен быть либо душ, либо бассейн, либо джакузи на открытом воздухе.
Любая сауна обязательно должна иметь вентиляцию. Иначе, отсутствие циркуляции воздуха в пространстве приведет к тому, что воздух будет прогреваться только возле электрокаменной печи. Кроме того, в этом случае нельзя будет нормально сауну просушить. Поэтому когда сауна в доме – на что обратить внимание – обязательно на монтаж вентиляции. Обычно рядом с печкой внизу делают отверстие для притока воздуха, а напротив него вверху – отверстие для оттока отработанного воздуха. Иногда в потолке для проветривания парной делают еще одно отверстие. Во время процедур оно закрыто.
Самое главное, когда создается сауна в доме – на что обратить внимание – это на выбор обогрева. Печь – это ее сердце. Именно она создает нагрев парилки и дает возможность провести процедуру. Основной принцип всех печей в традиционных саунах – это нагрев камней, которые потом постепенно передают жар в кабину. Поэтому они носят название каменка. В зависимости от источника нагрева каменки бывают:
На дровах. Газовые. Электрические. Если для дома выбирается первый или второй тип нагрева печи, то когда конструируется сауна в доме – на что обратить внимание – на вывод дыма от сгорания топлива. Как правило, такие источники нагрева каменки лучше применять в частных домах. Электрокаменки более распространены. Из-за отсутствия дыма их успешно используют в квартирах. В инфракрасных саунах источником тепла является не печь, а лампа с инфракрасным излучением.
Точно определить стоимость сауны невозможно, поскольку каждый хозяин определяет ее размеры, чем она будет обшиваться, какая печь использоваться, какие аксессуары будут применяться, и т.д. Но специалисты приводят минимальную стоимость парилки на одного человека:
Гидроизоляция – 20 у.е.
Остов парилки из бруса – 25-30 у.е.
Дверь – 60 у.е.
Обшивка стен и потолка деревом – 100 у.е.
Тепло- и пароизоляция – 70 у.е.
Пол и лавка – 50 у.е.
Электрокаменка – от 120 у.е.
Электропроводка, светильники – 40 у.е
Итого: 350 у.е. Как видно, большинству населения такая цена «по карману» и при желании многие смогут позволить себе эту маленькую роскошь в собственном доме.
Техническое обслуживание сауны подразумевает следующее:
Своевременная уборка кабины – после процедуры стоит ее пропылесосить и вымыть пол. Использование во время сидения в сауне полотенец, т.к. пот может привести к обесцвечиванию дерева. Удаление пепла и золы из печи. Чистка дымоходов. Постоянный контроль работы вентиляции. Своевременная замена сломанных или устаревших камней.
Весь этот комплекс мер обеспечивает долговечную работу сауны и ее благоприятную атмосферу для человека.