Cауна в доме – на что обратить внимание?

Когда в ближайшем будущем должна появиться сауна в доме – на что обратить внимание следует обязательно, так это на то, какого вида она будет.

На сегодняшний день на рынке для дома предлагаются следующие сауны:

Встроенные. Такие парилки изготавливаются по проекту заказчика. Здесь оговариваются породы деревьев, которыми они обшиваются, размер самой сауны, печи и т.д. При проектировании обязательно нужно учитывать необходимый подвод всех коммуникаций.

Сборные. Их можно приобрести уже в готовом виде и собираются дома по инструкции. В качестве источника тепла в них предлагается электрокаменная печь. Для пожарной безопасности она подключается с помощью отдельного силового кабеля. Такие сауны разбираются и собираются, как конструктор, поэтому их можно устанавливать на новом месте проживания.

Инфракрасные. Эти сауны появились относительно недавно (около 10 лет назад). В качестве нагревательного элемента в них используется инфракрасная лампа. Тепло человеку передается волновым путем. Тело человека прогревается на глубину 3-4 см (в традиционной сауне – на 0,3-0,5 см), в результате прогревается не только кожа, но и внутренние органы, мышцы, кости, ткани.

И еще один плюс: энергопотребление ИК-сауны всего 1,5-3 кВТ/ч, для чего не требуется отдельный силовой кабель. Недостаток – высокая стоимость (от 1300 у.е.). Какая же будет сауна в доме – на что обратить внимание, выбор остается за каждым, но советы специалистов могут значительно в этом помочь.