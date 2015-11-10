Уникальный дом под Варшавой

Польская эклектика в дизайне загородного дома — это всегда яркий намек на то, что в нем живет ультра-современная семья.

Очень насыщенный и жизнерадостный проект от студии дизайна STANDO INTERIOR DESIGN приютился под польской столицей, рядом с дикой зеленой рощицей. Чарующие ароматы природы, дизайнерская мебель и шикарные просторные комнаты позволяют сделать жизнь одной семьи просто великолепной! Как этого добиться — об этом в нашей статье.