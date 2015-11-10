Уникальный дом под Варшавой

Польская эклектика в дизайне загородного дома — это всегда яркий намек на то, что в нем живет ультра-современная семья.
Очень насыщенный и жизнерадостный проект от студии дизайна STANDO INTERIOR DESIGN приютился под польской столицей, рядом с дикой зеленой рощицей. Чарующие ароматы природы, дизайнерская мебель и шикарные просторные комнаты позволяют сделать жизнь одной семьи просто великолепной! Как этого добиться — об этом в нашей статье.
Самые модные тенденции международного загородного дизайна сплотились здесь под маркой современного семейного дома. На террасах — полноценное патио, большая столовая группа для приема гостей, отдельное место у костра на зеленой полянке и даже бассейн .
А еще мы видим зеленые растения в стильных черных кадках, расставленные по террасе, и эффектную отделку экстерьера вертикальным сайдингом из натурального дерева. Он покрыт маслом особенного оттенка, который позволяет породе проявить себя в рыжеватом оттенке.
Самый главный плюс стиля эклектика в том, что невозможно определить, какого же точно эффекта хотел достичь дизайнер. Пытался ли он удивить необычной мебелью, восхитить обилием красивого декора или просто собирал то, что ему лично по душе? Критерием удачного составления интерьера в эклектичном стиле всегда была гармоничность образа. И здесь, несомненно, она присутствует, наравне со столь интересной и характерной для стиля неоднозначностью.
Например, отделка остальных фасадов здания выполнена в светло-сером цвете, а само оно имеет практически амбарный формат и напоминает многие сельские строения в округе. Конечно же, оно больше, роскошнее и гораздо более стильное, но особый антураж провинциальности из-за выбранного проекта все равно присутствует.
Яркий декор и разноцветная мебель — главная фишка в оформлении этой террасы. Мебель подобрана с учетом моды, но при этом отвечает всем требованиям в комфортности.
Так, на патио можно переместиться после красивого ужина или небольшого заплыва, а просторная поляна активно используется детьми и двумя весьма крупными собаками.
Еще одно достоинство эклектики — возможность создать плавный переход между совершенно разными по функциональности пространствами, как на этой фотографии. Две столовых, которые расположены через стеклянную дверь, не повторяют дизайн-проект друг друга, а гармонично контрастируют на общем фоне.
Гостиная, расположенная рядом, представлена двумя полноценными диванами и зоной TV, и через нее можно попасть в следующую зону открытой планировки первого уровня — на кухню.
Очень удобное расположение кухонной мебели помогает хозяйке всегда находиться лицом, а не спиной к гостям и быть в курсе событий. Такой подход обеспечивает несомненный психологический комфорт кулинару.
Оригинальные и стильные серые фасады гарнитура подобраны в тон к отделке стен и потолка. Далее по коридору мы можем увидеть библиотеку, являющуюся частью кабинета.
Наверху вас ждет самая обворожительная часть дома — спальня хозяев, оформленная в серо-голубиных тонах. Здесь ощущается влияние французского лаконичного дизайна и богемного настроения арабского мира. Очень высокие потолки позволяют создать пространство, немного напоминающее стиль лофт, и в этом эклектика всегда побеждает, так как всегда остается самым разнообразным стилем из всех.
Стильная ванная комната с отдельной душевой в стеклянном кубе выглядит особенно эффектно из-за отделки натуральным черным и белым мрамором. Соединить две разные зоны — мраморную и деревянную — помогает большой гардероб, сочетающий в себе брутальность камня и оттенки древесного покрытия. Умный и очень изящный ход позволяет сделать переход, как и в гостиной, максимально плавным.
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