Золотые советы для уютной гостиной

Первое, что вам нужно понять в обустройстве уютной гостиной — проект нужно делать от души. Для таких стилей как минимализм, модерн и других подойдет и чисто интеллектуальный подход, который тем не менее подразумевает талант дизайнера, но для уютной гостиной в традиционном понимании вам нужно действовать от сердца.

Выбирайте только те предметы, которые привносят радость в вашу жизнь. Не бойтесь покупать какие-то предметы, например, газетницы или многоуровневые люстры впервые. Для материалов отделки и текстиля очень важно выбирать натуральные материалы, чтобы их позитивная энергетика тоже влияла на уют комнаты.