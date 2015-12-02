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Золотые советы для уютной гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Fletcher's Cottage Spa, Aitken Turnbull Architects Aitken Turnbull Architects Спа в рустикальном стиле
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В этой статье вы узнаете, какие стили дизайна интерьера лучше всего подходят для оформления уютной гостиной и научитесь нескольким эффективным дизайнерским приемам.

Уют создается с любовью

Гостиная в колониальном стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в колониальном стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Гостиная в колониальном стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Первое, что вам нужно понять в обустройстве уютной гостиной — проект нужно делать от души. Для таких стилей как минимализм, модерн и других подойдет и чисто интеллектуальный подход, который тем не менее подразумевает талант дизайнера, но для уютной гостиной в традиционном понимании вам нужно действовать от сердца.

Выбирайте только те предметы, которые привносят радость в вашу жизнь. Не бойтесь покупать какие-то предметы, например, газетницы или многоуровневые люстры впервые. Для материалов отделки и текстиля очень важно выбирать натуральные материалы, чтобы их позитивная энергетика тоже влияла на уют комнаты.

Найдите традицию, которая вам по душе

Landelijke Schouw, Boley Boley Гостиная в стиле кантри
Boley

Boley
Boley
Boley

Многие боятся слова «традиционный» потому, что славянская культура в дизайне интерьера им не нравится. Но на самом деле вы можете подключиться к любой традиции дизайна в мире — арабской, азиатской, французской, индейской или даже египетской! Если вы поймете, какая культура вам больше всего нравится, легче будет создавать полноценный образ гостиной.

Солнечное настроение

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Очень важен и выбор цветовой гаммой, ведь максимально уютными для человека считаются оттенки от светло-молочного до шоколадного, включая ванильный, слоновую кость, желтый, оттенки корицы и кофе с молоком.

Европейская классика

Классический домашний офис Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Рабочий кабинет в классическом стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Классический домашний офис

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Можно почерпнуть прекрасные советы из европейского традиционного дизайна. Здесь мы часто находим в гостиной деревянную лестницу, высокие домашние растения, встроенные книжные шкафы и множество рамок для фотографий и картин на стенах.

Минималистичная эклектика

Apartament na Mokotowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza Гостиные в эклектичном стиле
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

В этой польской гостиной по проекту JACEK TRYC есть элементы минимализма, лофта и рустика. Такой вариант отлично подойдет для современной семьи, живущей в городе, ведь в этой идее есть и очарование деревни, и урбанистическое настроение.

Контраст текстур

Casa Itaipava, sadala gomide arquitetura sadala gomide arquitetura Гостиная в стиле кантри
sadala gomide arquitetura

sadala gomide arquitetura
sadala gomide arquitetura
sadala gomide arquitetura

В дизайне интерьера гостиной, как самой парадной комнаты в доме, отлично играет на руку контраст текстур. Самый сильный и выразительный можно сделать на основе натурального или декоративного камня, мрамора, брутальных железных элементов в стиле индастриал или грубо отесанного декора в стиле рустик.

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Обратитесь к нам!

Планировка

Квартира однокомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Гостиная в скандинавском стиле
Оксана Мухина

Квартира однокомнатная

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

В городской квартире очень важно планирование пространства, ведь найти место для каждой детали бывает сложно, если вы ограничены всего лишь 20 квадратными метрами. В этой гостиной мы находим шкаф-купе, полноценное рабочее место и TV-зону, состоящую из углового дивана, кофейного и придиванного столиков.

Не бойтесь асимметрии

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Если вы человек творческий и хотите создать по-настоящему оригинальный интерьер — не бойтесь асимметрии, нестандартных вариаций и ярких красок. Главное — действуйте постепенно, чтобы вовремя внести в общий образ гармонию противоположностей.

Скандинавские традиции

Mieszkanie na poddaszu , ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Гостиная в стиле модерн
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

В скандинавском стиле для дизайна интерьера гостиной мы находим отличные приемы для малогабаритных гостиных. Здесь строгие полочки, рамки для фотографий, компактные диваны и простой текстиль позволяют добавить мелкий декор в комнату, не нагружая ее визуально. Конечно же, очень помогает сдержанная цветовая гамма, чаще всего основанная на черно-белой, бело-кремовой или ванильно-коричневой темах.

Домашний очаг

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory Стены и пол в стиле модерн
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Для создания настоящего камина или даже покупки электрического нужно принять взвешенное решение, но для того, чтобы поставить декоративный портал и поставить в него свечи — хватит лишь пары покупок. Кроме того, такая конструкция легко разбирается при необходимости.

Очарование стиля шале

Fletcher's Cottage Living Area Aitken Turnbull Architects Спа в рустикальном стиле
Aitken Turnbull Architects

Fletcher's Cottage Living Area

Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects

В этой прекрасной гостиной мы найдем все самые привлекательные нюансы стиля шале в дизайне интерьера, кроме винных оттенков, которые тоже могут помочь вам в деле обустройства гостиной. Посмотрите на обилие натурального дерева в интерьере, эффектную теплую подсветку, а также шоколадную цветовую гамму всего помещения.

Гостиная-столовая

FG, Neoarch Neoarch Гостиная в стиле модерн
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

Если после перепланировки вы решили совместить такие зоны, как гостиную и столовую в одном помещении, вам следует либо оформить их в единой теме и гамме, либо создать явный контраст между зонами.

Мини-гостиная

Lady in Grey , Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni Гостиная в стиле модерн
Living by Design – sztuka tworzenia przestrzeni

Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni
Living by Design – sztuka tworzenia przestrzeni
Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni

Если в вашей гостиной нужно найти место для хранения вещей, уголка для TV, столовой и декора — посмотрите на этот удивительный и простой проект, основанный на мебели от фирмы IKEA.

В однокомнатной квартире

Квартира для аренды, Оксана Мухина Оксана Мухина Гостиные в эклектичном стиле
Оксана Мухина

Квартира для аренды

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Если в вашей гостиной обязательно должно присутствовать еще и полноценное спальное место, дизайнерское зонирование выручит вас в вопросах декора. Кровать в таком случае располагается либо у окна, либо на противоположной стороне комнаты, в нише.

Гостиная и детская в одном

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если в вашей квартире вы решили самую большую комнату, бывшую гостиную, отдать под детскую, обратите внимание на этот прекрасный проект бразильской дизайн-студии, который совмещает все функциональные элементы комнаты и красиво их комбинирует.

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