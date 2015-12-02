Золотые советы для уютной гостиной

В этой статье вы узнаете, какие стили дизайна интерьера лучше всего подходят для оформления уютной гостиной и научитесь нескольким эффективным дизайнерским приемам.
Первое, что вам нужно понять в обустройстве уютной гостиной — проект нужно делать от души. Для таких стилей как минимализм, модерн и других подойдет и чисто интеллектуальный подход, который тем не менее подразумевает талант дизайнера, но для уютной гостиной в традиционном понимании вам нужно действовать от сердца.
Выбирайте только те предметы, которые привносят радость в вашу жизнь. Не бойтесь покупать какие-то предметы, например, газетницы или многоуровневые люстры впервые. Для материалов отделки и текстиля очень важно выбирать натуральные материалы, чтобы их позитивная энергетика тоже влияла на уют комнаты.
Многие боятся слова «традиционный» потому, что славянская культура в дизайне интерьера им не нравится. Но на самом деле вы можете подключиться к любой традиции дизайна в мире — арабской, азиатской, французской, индейской или даже египетской! Если вы поймете, какая культура вам больше всего нравится, легче будет создавать полноценный образ гостиной.
Очень важен и выбор цветовой гаммой, ведь максимально уютными для человека считаются оттенки от светло-молочного до шоколадного, включая ванильный, слоновую кость, желтый, оттенки корицы и кофе с молоком.
Можно почерпнуть прекрасные советы из европейского традиционного дизайна. Здесь мы часто находим в гостиной деревянную лестницу, высокие домашние растения, встроенные книжные шкафы и множество рамок для фотографий и картин на стенах.
В этой польской гостиной по проекту JACEK TRYC есть элементы минимализма, лофта и рустика. Такой вариант отлично подойдет для современной семьи, живущей в городе, ведь в этой идее есть и очарование деревни, и урбанистическое настроение.
В дизайне интерьера гостиной, как самой парадной комнаты в доме, отлично играет на руку контраст текстур. Самый сильный и выразительный можно сделать на основе натурального или декоративного камня, мрамора, брутальных железных элементов в стиле индастриал или грубо отесанного декора в стиле рустик.
В городской квартире очень важно планирование пространства, ведь найти место для каждой детали бывает сложно, если вы ограничены всего лишь 20 квадратными метрами. В этой гостиной мы находим шкаф-купе, полноценное рабочее место и TV-зону, состоящую из углового дивана, кофейного и придиванного столиков.
Если вы человек творческий и хотите создать по-настоящему оригинальный интерьер — не бойтесь асимметрии, нестандартных вариаций и ярких красок. Главное — действуйте постепенно, чтобы вовремя внести в общий образ гармонию противоположностей.
В скандинавском стиле для дизайна интерьера гостиной мы находим отличные приемы для малогабаритных гостиных. Здесь строгие полочки, рамки для фотографий, компактные диваны и простой текстиль позволяют добавить мелкий декор в комнату, не нагружая ее визуально. Конечно же, очень помогает сдержанная цветовая гамма, чаще всего основанная на черно-белой, бело-кремовой или ванильно-коричневой темах.
Для создания настоящего камина или даже покупки электрического нужно принять взвешенное решение, но для того, чтобы поставить декоративный портал и поставить в него свечи — хватит лишь пары покупок. Кроме того, такая конструкция легко разбирается при необходимости.
В этой прекрасной гостиной мы найдем все самые привлекательные нюансы стиля шале в дизайне интерьера, кроме винных оттенков, которые тоже могут помочь вам в деле обустройства гостиной. Посмотрите на обилие натурального дерева в интерьере, эффектную теплую подсветку, а также шоколадную цветовую гамму всего помещения.
Если после перепланировки вы решили совместить такие зоны, как гостиную и столовую в одном помещении, вам следует либо оформить их в единой теме и гамме, либо создать явный контраст между зонами.
Если в вашей гостиной нужно найти место для хранения вещей, уголка для TV, столовой и декора — посмотрите на этот удивительный и простой проект, основанный на мебели от фирмы IKEA.
Если в вашей гостиной обязательно должно присутствовать еще и полноценное спальное место, дизайнерское зонирование выручит вас в вопросах декора. Кровать в таком случае располагается либо у окна, либо на противоположной стороне комнаты, в нише.
Если в вашей квартире вы решили самую большую комнату, бывшую гостиную, отдать под детскую, обратите внимание на этот прекрасный проект бразильской дизайн-студии, который совмещает все функциональные элементы комнаты и красиво их комбинирует.
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