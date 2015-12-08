Дом в Гринфилд

Готовый дом в коттеджном поселке на Новой Риге был приобретен без внутренней отделки и коммуникаций. А московская студия дизайна XENIA DESIGN STUDIO сделала его одним из своих самых блистательных проектов.

В процессе строительных работ в доме была проведена большая реконструкция — перекрыто двусветное пространство гостиной для увеличения жилой площади, а ради домашнего спортзала решили пожертвовать гаражом. В итоге получили современный и красивый дом , оформленный в современном стиле.