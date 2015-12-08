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Дом в Гринфилд

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Гринфилд, Xenia Design Studio Xenia Design Studio
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Готовый дом в коттеджном поселке на Новой Риге был приобретен без внутренней отделки и коммуникаций. А московская студия дизайна XENIA DESIGN STUDIO сделала его одним из своих самых блистательных проектов.

В процессе строительных работ в доме была проведена большая реконструкция — перекрыто двусветное пространство гостиной для увеличения жилой площади, а ради домашнего спортзала решили пожертвовать гаражом. В итоге получили современный и красивый дом , оформленный в современном стиле.

Концепция проекта

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дизайнеры решили создать в первую очередь комфортный и стильный интерьер, используя традиционные для семейного формата цветовые сочетания — коричневый и белый, карамельный и ванильный, а также яркие зеленые, красные и оранжевые акценты

Среди всего разнообразия стиль модерн был выбран за его максимально современный облик и возможность экспериментов с различными материалами в отделке в рамках концепции. Так, например, в кухне-столовой мы видим кухонный фартук, составленный из двух видов керамической плитки, и зонирование между кулинарной и столовой зонами с помощью различных материалов отделки пола.

Кухня

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Для кухонного гарнитура был выбран прекрасный карамельный оттенок натурального дерева, кремовые барные стулья и фасады основного гарнитура в цвете кофе с молоком. Изящно дополняет все эти элементы стильный двуцветный кухонный фартук и отдельное место для отдыха в виде круглого кресла у окна.

Удобно организована и сама планировка кухни — рабочая зона скрыта за барной стойкой, а для хранения выделен отдельный полноценный модуль справа. Мебель в столовой имеет тот же оттенок, что и гарнитур, с красивым дополнением белым глянцем.

Столовая

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Эта комната расположена практически в центре дома, имеет собственный эркер с тремя окнами и совмещена с зоной лестничного холла. Металлические конструкции лестницы выглядят привлекательно на фоне поблескивающей венецианской штукатурки.

Столовая украшена и цветами— они стоят рядом лестницей, на главном столе и буфете. Естественные зеленые оттенки отлично справляются с ролью цветового акцента, как и оранжевые тюльпаны.

Гостиная

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Интерьер, оформленный в стиле модерн, отлично совмещает традиционные ценности (глубокую мягкую мебель и поблескивающие огоньки домашнего очага) с современным атрибутами стиля — минималистичной мебелью и декором. Более классическим интерьер делают элегантные шторы, орнаменты, являющиеся частью встроенной подсветки, и люстра в арабском стиле. 

Каминный портал оформлен с помощью восточной мозаики, а маленькая придиванная круглая тумбочка лишь увеличивает ощущение турецкой лаунж-зоны.

Лестничный холл

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Поднимаясь на второй этаж, в приватные покои хозяев, мы обнаруживаем себя в лестничном холле с удивительными многоцветными обоями. Здесь уголок уюта и красоты создан благодаря консольному столику и различным предметам декора. Отделка пола, как и в гостиной и столовой, выполнена в теплых ореховых тонах.

Главная спальня

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Изящное решение для хранения в спальне было продумано дизайнером как отдельный модуль, во многом являющийся декоративным элементам благодаря полочкам для аксессуаров. Его удобное расположение в нише между двумя проходами очень комфортно для использования.

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Место для отдыха

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

В главной спальне в зоне полукруглого ломаного эркера мы найдем отдельное местечко для отдыха с софой и зоной будуара. Стоит обратить внимание и на акцентные обои, изображающие тюльпаны в нежно-сером цвете.

Ванная комната

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

По-французски оформленный интерьер сочетает в себе и арабскую мозаику, и натуральный мрамор. Стильная современная мебель уравновешивает наличие темных штор в комнате и приятно контрастирует с бежевыми оттенками отделки.

Тренажерный зал

Дом в Гринфилд Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

Дом в Гринфилд

Xenia Design Studio
Xenia Design Studio
Xenia Design Studio

На месте бывшего гаража расположился удобный и просторный тренажерный зал, который часто используется владельцами. Здесь традиционный интерьер призван создать комфортные и мотивирующие условия для занятий спортом.

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