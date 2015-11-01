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От фундамента до крыши, или строительство дома шаг за шагом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rezydencja Orzech , tomasz czajkowski pracownia tomasz czajkowski pracownia Окна и двери в стиле модерн
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Строительство дома является огромным достижением для любой семьи. Ему предшествует ряд формальностей, которые необходимо выполнить, прежде чем вы начнете само строительство. Наш короткий учебник позволит тому, кто только начал обдумывать строительство, шаг за шагом решить основные вопросы планирования.

Первый этап: способы, материалы, проект

Seagrass, Polzeath, Cornwall The Bazeley Partnership Балкон и терраса в стиле модерн
The Bazeley Partnership

Seagrass, Polzeath, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

На первом этапе вам следует определить, кто будет строить ваш дом. Нахождение архитектора и строителей является первостепенной задачей, если вы хотите перепоручить это дело профессионалам. Найти их бывает не просто, поэтому выделите на это время — изучайте портфолио, ходите на встречи, смотрите вживую примеры работ.

Далее вам следует понять, какой материал вы хотите использовать в строительстве. От этого сильно зависит как ваш бюджет, так и внешний вид самого дома. Помните, многие архитекторы специализируются, например, на кирпичных или блочных домах или определенном стиле в архитектуре. 

Далее вам нужно будет перейти к выбору проекта. Здесь у вас есть три варианта: купить готовый проект и передать его строителям, купить готовый проект и передать его на доделку архитектору или заказать полностью эксклюзивный проект архитектору.

Второй этап: разрешение, бригада, закупка

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Вилла
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Если проект вашего дома готов, вам стоит перейти к формальностям — разрешению на строительство, с которым вам поможет архитектор. На строительной площадке главной задачей становится выбор бригады. Архитектор может посоветовать вам проверенных людей, но лучше и самому ознакомиться с их работами, качеством и портфолио.

В зависимости от типа работ выбирайте команду, специализирующуюся именно в данной области строительства и имеющую солидный опыт. Под руководством архитектора и прораба работы должны проводиться в соответствии с инструкцией и всеми планами, а также точно в срок. Выбор правильных людей является ключевым моментом для достижения поставленной цели и своего собственного комфорта. 

Первоначальную закупку материалов для строительства — блок или кирпич, песок и цемент и все сопутствующие элементы — следует осуществлять под надзором профессионала или вообще передать составление плана закупок. Сразу после этого начинается строительство фундамента и каркаса здания.

Третий этап: окна и двери, крыша и забор

Rezydencja Orzech , tomasz czajkowski pracownia tomasz czajkowski pracownia Окна и двери в стиле модерн
tomasz czajkowski pracownia

tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia
tomasz czajkowski pracownia

Далее вам следует завершить «коробку» вашего здания, сделав его изолированным от внешнего мира, с помощью окон, дверей, крыши и забора. Скорее всего, данный этап уже просчитан вашим архитектором и дизайнером, а вам лишь стоит дождаться окончания работ.

Четвертый этап: дополнительные элементы

Fantastisches Leben auf dem Bauernhof, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Гостиная в стиле кантри
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Отдельный гараж, зимний сад, бассейн и домик при нем, а затем и работы по ландшафтному дизайну начинаются после того, как закончится основное строительство. В это же время проводятся коммуникации и отопление.

Пятый этап: отделка и дизайн интерьера

Structural Glass Conservatory, Cornwall The Bazeley Partnership Зимний сад в стиле модерн Стекло
The Bazeley Partnership

Structural Glass Conservatory, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Очень важно, чтобы дизайнер интерьера был с вами с самого начала, сотрудничал с архитектором и создавал свой проект на основе проекта строительства. Чем раньше вы допустите его до работы, тем больше он сможет дать вам полезных идей и советов в процессе.

Отделку с помощью услуги «Авторский надзор» контролирует сам дизайнер интерьера, который может закупить и все необходимое для отделки, ремонта и дизайна интерьера.

Шестой этап: декор

Un piso barcelonés en estilo clásico renovado, Margarida Muñoz Margarida Muñoz Гостиная в классическом стиле
Margarida Muñoz

Margarida Muñoz
Margarida Muñoz
Margarida Muñoz

Последним этапом будет декорирование интерьера, которое включает в себя использование текстиля, предметов искусства и декора, мелкие детали и в последний момент пришедшие идеи для создания более полноценного образа интерьера.

Декоратор — не дизайнер интерьера, ведь он не участвует в создании планировки и расстановки мебели, а лишь украшает то, что уже построено и создано. В идеале это должен быть отдельный человек, ведь для работы дизайнера нужен математический склад ума, а для декоратора более всего важна визуальная чувствительность.

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