От фундамента до крыши, или строительство дома шаг за шагом

На первом этапе вам следует определить, кто будет строить ваш дом. Нахождение архитектора и строителей является первостепенной задачей, если вы хотите перепоручить это дело профессионалам. Найти их бывает не просто, поэтому выделите на это время — изучайте портфолио, ходите на встречи, смотрите вживую примеры работ.

Далее вам следует понять, какой материал вы хотите использовать в строительстве. От этого сильно зависит как ваш бюджет, так и внешний вид самого дома. Помните, многие архитекторы специализируются, например, на кирпичных или блочных домах или определенном стиле в архитектуре.

Далее вам нужно будет перейти к выбору проекта. Здесь у вас есть три варианта: купить готовый проект и передать его строителям, купить готовый проект и передать его на доделку архитектору или заказать полностью эксклюзивный проект архитектору.