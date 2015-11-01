От фундамента до крыши, или строительство дома шаг за шагом

Строительство дома является огромным достижением для любой семьи. Ему предшествует ряд формальностей, которые необходимо выполнить, прежде чем вы начнете само строительство. Наш короткий учебник позволит тому, кто только начал обдумывать строительство, шаг за шагом решить основные вопросы планирования.
На первом этапе вам следует определить, кто будет строить ваш дом. Нахождение архитектора и строителей является первостепенной задачей, если вы хотите перепоручить это дело профессионалам. Найти их бывает не просто, поэтому выделите на это время — изучайте портфолио, ходите на встречи, смотрите вживую примеры работ.
Далее вам следует понять, какой материал вы хотите использовать в строительстве. От этого сильно зависит как ваш бюджет, так и внешний вид самого дома. Помните, многие архитекторы специализируются, например, на кирпичных или блочных домах или определенном стиле в архитектуре.
Далее вам нужно будет перейти к выбору проекта. Здесь у вас есть три варианта: купить готовый проект и передать его строителям, купить готовый проект и передать его на доделку архитектору или заказать полностью эксклюзивный проект архитектору.
Если проект вашего дома готов, вам стоит перейти к формальностям — разрешению на строительство, с которым вам поможет архитектор. На строительной площадке главной задачей становится выбор бригады. Архитектор может посоветовать вам проверенных людей, но лучше и самому ознакомиться с их работами, качеством и портфолио.
В зависимости от типа работ выбирайте команду, специализирующуюся именно в данной области строительства и имеющую солидный опыт. Под руководством архитектора и прораба работы должны проводиться в соответствии с инструкцией и всеми планами, а также точно в срок. Выбор правильных людей является ключевым моментом для достижения поставленной цели и своего собственного комфорта.
Первоначальную закупку материалов для строительства — блок или кирпич, песок и цемент и все сопутствующие элементы — следует осуществлять под надзором профессионала или вообще передать составление плана закупок. Сразу после этого начинается строительство фундамента и каркаса здания.
Далее вам следует завершить «коробку» вашего здания, сделав его изолированным от внешнего мира, с помощью окон, дверей, крыши и забора. Скорее всего, данный этап уже просчитан вашим архитектором и дизайнером, а вам лишь стоит дождаться окончания работ.
Отдельный гараж, зимний сад, бассейн и домик при нем, а затем и работы по ландшафтному дизайну начинаются после того, как закончится основное строительство. В это же время проводятся коммуникации и отопление.
Очень важно, чтобы дизайнер интерьера был с вами с самого начала, сотрудничал с архитектором и создавал свой проект на основе проекта строительства. Чем раньше вы допустите его до работы, тем больше он сможет дать вам полезных идей и советов в процессе.
Отделку с помощью услуги «Авторский надзор» контролирует сам дизайнер интерьера, который может закупить и все необходимое для отделки, ремонта и дизайна интерьера.
Последним этапом будет декорирование интерьера, которое включает в себя использование текстиля, предметов искусства и декора, мелкие детали и в последний момент пришедшие идеи для создания более полноценного образа интерьера.
Декоратор — не дизайнер интерьера, ведь он не участвует в создании планировки и расстановки мебели, а лишь украшает то, что уже построено и создано. В идеале это должен быть отдельный человек, ведь для работы дизайнера нужен математический склад ума, а для декоратора более всего важна визуальная чувствительность.
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