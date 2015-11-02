Потрясающая классическая усадьба

Увлекательная фото-прогулка по этому замечательному проекту подарит вам очаровательные впечатления благодаря изысканно проделанной работе архитектора и дизайнера интерьера. Здесь — все великолепие классики, на новый манер обыгранной в формате загородного особняка.

Студия Юлии Нестеровой поделилась с нами своим проектом, за что мы ей очень благодарны. На снимках вас ждут потрясающая гостиная, шикарные холлы и блистательный декор, гармонично сочетающиеся в привлекательном ансамбле.