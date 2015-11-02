Потрясающая классическая усадьба

Увлекательная фото-прогулка по этому замечательному проекту подарит вам очаровательные впечатления благодаря изысканно проделанной работе архитектора и дизайнера интерьера. Здесь — все великолепие классики, на новый манер обыгранной в формате загородного особняка.
Студия Юлии Нестеровой поделилась с нами своим проектом, за что мы ей очень благодарны. На снимках вас ждут потрясающая гостиная, шикарные холлы и блистательный декор, гармонично сочетающиеся в привлекательном ансамбле.
Традиционное использование колонн, классической расстекловки на окнах и нежной цветовой гаммы, состоящей из оттенков белого и желтого сорбета, выглядит весьма аристократично. Перила с небольшими колоннами тоже играют немаловажную роль в создании подобного антуража. Полукруглый эркер посередине фасада относится к гостиной комнате, отсюда же можно попасть и на просторную веранду для летних прогулок и чаепитий.
Над эркером горделиво возвышается балкон, напоминающий нам об античной красоте и любви к роскоши. С него открывается отличный вид на собственное поместье и лес.
Огромное пространство первого этажа выбрано дизайнером для создания открытой зоны для принятия гостей. Здесь — несколько гостиных, мест для отдыха, диванов, кушеток и кресел.
Традиционная европейская мебель и декоративные приемы позволяют разделить очень большое помещение на несколько зон, между которыми могут свободно перемещаться гости от одной группы к другой, как всегда было на балах.
С балкона на втором этаже видна и парадная столовая, которая расположилась между несколькими гостиными зонами. Шикарная отделка пола мрамором и нежное сочетание серо-голубиного и белого оттенков выигрышно смотрятся как при солнечной, так и при пасмурной погоде.
Весь интерьер так и блестит роскошью и эстетикой, мотивируя нас на возвышенные чувства по поводу каждого, даже самого небольшого, элемента дизайна.
Отдельная каминная комната выполнена в кремовых тонах с использованием отделки из венецианской штукатурки, тяжелой мягкой мебели и двух симпатичных консольных столиков, стилизованных под каминный портал в миниатюре. На них стоят по две роскошные придиванные лампы с рельефными позолоченными ножками.
Еще одна часть большой гостиной, эркерная, выглядит как идеальное место для дамских чаепитий в приятной компании. Восхитительная кремовая цветовая гамма с использованием розового оттенка выглядит очень вдохновляюще.
В более строгом стиле оформлена зона кухни-столовой, гарнитур в которой имеет серые фасады с использованием бежевых декоративных вставок. Столовая с ее обеденным столом цвета марсала является одной из самых ярких комнат дома.
Как и в любом другом европейском благородном доме в этом особняке мы найдем специальную восточную комнату, полную этнического великолепия. Золото и его отблеск на черных поверхностях выглядят фантастически и позволяют окунуться в совершенно иной мир, нежели созданный в других интерьерах.
Еще одна комната отдыха — рюмочная, она отлично подходит для деловых встреч и переговоров в привлекательной и расслабляющей обстановке.
Переходя к дизайну интерьера спален, нельзя не отметить, насколько самостоятельны каждый из данных проектов, несущих в себе абсолютно оригинальную энергетику и настроение. Верхняя спальня оформлена в дворцовом стиле, с обилием позолоты и нежных бежевых оттенков.
Следующая комната оформлена в стиле французского аристократического прованса и имеет отдельную зону отдыха возле окна. Здесь расположилась дополнительная софа и стулья, а также столовая группа.
Еще одна спальня вторит восточной комнате в использовании черного цвета и очень изящно объединяет европейские и китайские традиции в дизайне.
Еще больше благородного черного оттенка вы найдете в кабинете, оформленном с особой любовью к мебели на острых ножках и золотым предметам декора.
Завершаем мы наше путешествие по этому прекрасному особняку ванной комнатой, оформленной в стиле ар-деко. Блеск сантехники здесь пришелся как раз кстати, чтобы добавить интерьеру еще больше глянца и отражающих поверхностей, характерных для данного стиля.
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— Классический стиль в дизайне интерьера;