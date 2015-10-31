Шикарный дом в стиле ультра-шале выглядит, как сказочно-футуристическая идиллия. Краснодарская дизайн-студия Pavelchik Design делится с нами секретами возрождения одного из самых потрясающих и эффектных стилей горной Европы.
Банный дом в стиле люкс — необычный и очень гармоничный проект, который может стать для вас вдохновляющим примером того, как традиционный дом-шале может стать современным и во всем соответствовать самым высоким стандартам качества.
Приятно и то, что новые проекты в стиле шале создаются в Краснодарском крае, где посреди хвойных лесов так органично смотрится этот стиль частной архитектуры. Стоит также отметить и удобную планировку проекта, которая рассчитана на то, чтобы все главные комнаты и спальни получили максимально красивый вид из окон на море и лес.
Умение создать уютный и современный проект на основе любого из стилей — уже большое достижение, но деревянное шале сделать люксовым и действительно стильным еще сложнее. Атмосфера, которая всегда следует за массовым использованием натурального дерева, редко подходит для создания интерьеров в стиле минимализм, но дизайнеры homify нашли гениальный выход в использовании оцилиндрованного бруса, стеклянных перил и некоторых других секретов.
Ландшафтный дизайн в данном проекте играет далеко не последнюю роль. Все здание по периметру на уровне цокольного этажа, декорированного натуральным камнем, изящно обрамляют хвойные растения различных пород.
Зона отдыха начинается здесь — изумрудная вода в собственном бассейне, откуда открывается прекрасный вид на хвойный лес и окружающие холмы, определенно заслуживает вашего внимания. Небольшая терраса для принятия солнечных ванн со столовой группой возле входа позволяет с комфортом отдохнуть от всех забот.
А вот так зона бассейна и террас выглядит сверху. Здесь становится видно синее море и по-настоящему дикие заросли, поражающие своими приятными ароматами и привлекательными оттенками.
Небольшая гостиная с камином разместилась на втором этаже с видом на море и длинным угловым балконом со стеклянными перилами, которые обеспечивают безопасность гостей, но при этом не мешают наслаждению видами.
Очень уютный проект этой гостиной основан в первую очередь на натуральных материалах — дереве, керамической плитке, натуральной коже, мозаике и цветном стекле. Здесь чувствуется душа дома, спокойная и умиротворяющая. Кажется, что именно здесь можно прожить долгую и счастливую жизнь.
Древесина — основной элемент всего дизайн-проекта этого прекрасного банного дома. Она используется для основного строительства несущих стен и перегородок, для отделки пола и потолка, мощения террас, окон, мебели и в сауне. Ключевым моментом в том, чтобы создать на основе столь разнообразного применения данного материала целостный проект, является использование правильных оттенков и их сочетаний.
Рядом с домом есть также и летняя кухня под деревянным навесом с печкой, раковиной и достаточным местом для готовки и сервировки блюд. Удобно, что пол рядом с летней кухней, как и столешница, созданы на основе натурального камня, а не древесины, а кухонный фартук изящно украшен песочно-золотой мозаикой.
Среди прочих приятных сюрпризов этого проекта в одном из уголков дома мы находим и сауну, красиво декорированную натуральным камнем и подсветкой. Здесь достаточно места для нескольких человек, и даже есть окно.
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