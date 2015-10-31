Шикарный дом в стиле ультра-шале выглядит, как сказочно-футуристическая идиллия. Краснодарская дизайн-студия Pavelchik Design делится с нами секретами возрождения одного из самых потрясающих и эффектных стилей горной Европы.

Банный дом в стиле люкс — необычный и очень гармоничный проект, который может стать для вас вдохновляющим примером того, как традиционный дом-шале может стать современным и во всем соответствовать самым высоким стандартам качества.

Приятно и то, что новые проекты в стиле шале создаются в Краснодарском крае, где посреди хвойных лесов так органично смотрится этот стиль частной архитектуры. Стоит также отметить и удобную планировку проекта, которая рассчитана на то, чтобы все главные комнаты и спальни получили максимально красивый вид из окон на море и лес.