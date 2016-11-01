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Практичное ремоделирование дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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При реконструкции дома многие сталкиваются с вопросами перепланировки, как распределить лучше помещения. В этом деле не обойтись без помощи специалистов. Сегодня мы представляем ремоделирование небольшого дома, которое прошло весьма успешно.

Первый этаж – кухня

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Кухня в стиле модерн
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

С этого помещения начат процесс строительства. Здесь мы видим, как разрушается отделка, устанавливаются коммуникации и лестница из металла. Теперь начнется процесс работы среди стен, пола и потолка.

Столовая – работа продолжается

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Кухня в стиле модерн
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

В столовой убирали все ненужное, освобождали пространство. Далее продолжались демонтажные работы, потом внедрялись новые отделочные материалы и аксессуары.

Первый этаж – кухня

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Кухня в стиле модерн
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

Здесь мы еще раз видим кухню с красивыми балками, изогнутыми линиями лестницы. Пространство кухни визуально подчеркнуто мягким голубым оттенком, мебель придает современный характер и стильный вид.

Первый этаж – столовая

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

Это помещение теперь имеет уютный дизайн, органические линии, что придает большую оригинальность. Здесь пространство обладает функцией социальной сферы, где вы найдете столовую, кухню и лестницу на второй этаж.

Второй этаж

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Гостиная в стиле модерн
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

Здесь также использован современный стиль с минимальным количеством мебели. Пространство отличается практичностью и функциональностью. Хороший дизайн с нейтральными тонами.

Взгляд с высоты

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Гостиная в стиле модерн
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

Небольшой дом имеет чердак, который служит в качестве спальни. Отсюда мы можем видеть более полно пространство, которое доступно для выполнения соответствующей работы для достижения ожидаемых результатов.

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Второй этаж – другой вид

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Гостиная в стиле модерн
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

С этой стороны видно второй этаж в другом ракурсе. Можно отметить доступ к ванной комнате, лестницу, ведущую наверх. Там сооружен небольшой чердак – практичное использование пространства.

Ванная комната и чердак – работа продолжается

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Гостиная в стиле модерн
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

Мы видим, какую легкую и простую структуру имеет ванная комната и небольшой чердак. Лестница была так разработана, чтобы соответствовать линии дизайна, который находится на первом уровне, что создает гомогенность.

Работы на лестнице

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

Для достижения предполагаемого дизайна в специализированной мастерской было сделано стальное основание. Установка лестницы была произведена после демонтажа, установки коммуникаций.

Лестница – прелесть!

CASSIS, Claire de Bodinat / Archidesign Claire de Bodinat / Archidesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Claire de Bodinat / Archidesign

Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign
Claire de Bodinat / Archidesign

Лестница имеет особую конструкцию, стены выкрашены в серый тон, что придает элегантности, создает хороший контраст с двумя деревянными тонами.

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