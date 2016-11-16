Идеи по украшению гостиной: 5 примеров до и после!

В гостиной своего дома мы проводим больше всего времени, это одна из комнат, в которой собирается вся семья, радушно встречают гостей и проводят много времени в беседах и развлечениях. Разделять счастливые моменты в кругу семьи или друзей, и чувствовать себя комфортно можно именно в гостиной. Поэтому мы склонны обращать свое внимание на интерьер этой комнаты, чтобы сделать его лучше, практичнее и красивее.
Если вы хотите посвятить часть своего времени новым идеям и их осуществлению, мы покажем вам пять примеров изменений в гостиной, которые помогут получить вдохновение. После знакомства с этими захватывающими вариантами преобразования комнаты для всей семьи вы сможете создать свою собственную, особую гостиную, оригинальную и комфортную, в которой будет сделано все по-особенному, уникально и неповторимо.
Готовы ли вы рассмотреть прямо сейчас пять интересных примеров радикальных изменений, которые очень просто осуществить в вашей гостиной?
Всем нам случалось встречать квартиры, в которых накопилась целая коллекция различной мебели, отличающейся по внешнему виду, материалам ее изготовления и стилю. Очевидно, она переезжала из разных домов и наконец-то нашла свое пристанище. Зачем, например, одному человеку пять стульев, или светильник, имеющий лампу, но без абажура?
Именно такая ситуация сложилась в следующем примере. Совершенно лишенная уюта комната не вызывает никаких эмоций, это просто склад мебели, хранящейся на всякий случай. Нам нужно создать в этой гостиной интерьер, который будет идеально сочетаться с обстановкой в остальных комнатах. Кроме того, здесь должно стать уютно и комфортно отдыхать – именно для этого и предназначено данное помещение.
Когда мы имеем полностью пустое пространство, свободное от мебели и различных аксессуаров, становится трудно себе представить все то, что можно здесь создать. Сложно определить где, что и как расположить, чтобы наполнить это место и вдохнуть в него жизнь, сделав уютным и не таким холодным. Можно покрасить стены, гостиной в кремовый цвет, отделив ее таким способом от остальной части дома. Можно повесить над диваном композицию из нескольких картин, украсить и оживить атмосферу комнатными растениями различных форм и видов, примерно так, как сделано дизайнером в этом примере.
Прекрасная идея – расположить свои кресла напротив двери, ведущей в сад, чтобы иметь возможность наслаждаться очаровательным видом, открывающимся из этого места. Нет ничего приятнее, чем окружить себя любимыми вещами, которые создадут в гостиной уют и теплую домашнюю обстановку. Этому может поспособствовать яркого цвета мягкий диван, украшенный разноцветными подушками, оригинальные и стильные аксессуары, и неяркий, мягко струящийся свет от встроенной подсветки потолка.
В очень похожей на предыдущий вариант гостиной можно создать совершено противоположную атмосферу, изменив ее до неузнаваемости. Как вариант – оборудовать в этой части дома столовую с разделением пространства. В одном помещении с открытой планировкой можно разместить уютную гостиную, просторную столовую и практичную кухню. Сообщение с кухней можно осуществить через панель или своеобразное окно, более широкое по горизонтали. Таким способом получится поддерживать неразрывный контакт с обеденной зоной.
Раньше окно, соединяющее кухню с гостиной, было гораздо меньше, и во время реконструкции его расширили, чтобы сделать более мягким переход от кухни к остальной части дома.
Идеально продуманы все составляющие интерьера этой гостиной, начиная с роскошного обеденного стола и заканчивая стильными и оригинальными аксессуарами. Более ярко выделить определенные зоны и акцентировать на них внимание можно также правильно спланированной подсветкой.
Мы показываем эту картину заброшенного и практически разрушенного дома как наглядный пример того, как можно из, казалось бы, бесперспективного места сделать сногсшибательный особняк, который полностью изменил представление о возможностях использования пространства.
После того как местность полностью расчистили, вывезли весь накопленный за многие годы мусор, и проект нового дома был реализован, в нем появилась шикарная гостиная, наружные стены которой изготовлены полностью из стекла. Такой интересный вариант сделал возможным создание гостиной, которая практически не имеет границ и соединяет наружное и внутреннее пространство, делая разграничение полностью размытым и почти несуществующим. Дом с гостиной, которая имеет столько свободного пространства, позволит наслаждаться отдыхом с семьей и многочисленными друзьями у открытого бассейна в уютной, роскошной и приятной обстановке. Это по-настоящему шикарный и эстетичный проект, который очень талантливо реализован.
Этот обновленный салон не имеет ничего общего с прежним помещением, но это все та же комната!
Дизайнеры наполнили интерьер обновленной гостиной комфортной мебелью, сделанной на заказ. Два вместительных и мягких дивана, обитых светлой мебельной тканью, позволят удобно расположиться здесь большому количеству людей, которые могут быть приглашены в гости.
Синий цвет и его оттенки, использованные в различных элементах интерьера, насыщают общую атмосферу в гостиной и навевают всем здесь присутствующим, хозяевам и гостям, легкое, свежее морское настроение.
Если посмотреть на предыдущую фотографию этого салона, можно увидеть, что комната, в общем, в хорошем состоянии. Она выполнена в спокойном стиле, в светлых, кремовых тонах, здесь должно быть уютно и очень приятно отдыхать. Но, тем не менее, не все так хорошо в этом интерьере. Здесь слишком много мебели, помещение просто захламлено лишними стульями, столиками и другими ненужными предметами.
В этой гостиной нужно было провести небольшой ремонт, и сделать что-то очень простое: очистить все пространство от накопившейся мебели и ненужных, захламляющих комнату вещей.
Как вам нравится полученный результат? Именно простота делает этот проект уникальным и успешным. Пара удобных кресел из ротанга, красивый светлый пол, покрытый простой керамической плиткой и теплый камин, возле которого приятно проводить время и коротать длинные вечера.
После всех преобразований дизайн гостиной стал светлым, а помещение намного просторнее и уютнее. Этого более чем достаточно, чтобы восхищаться такой обстановкой.