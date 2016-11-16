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Идеи по украшению гостиной: 5 примеров до и после!

Shunny_Star Shunny_Star
Casa 121, studioarte studioarte
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В гостиной своего дома мы проводим больше всего времени, это одна из комнат, в которой собирается вся семья, радушно встречают гостей и проводят много времени в беседах и развлечениях. Разделять счастливые моменты в кругу семьи или друзей, и чувствовать себя комфортно можно именно в гостиной. Поэтому мы склонны обращать свое внимание на интерьер этой комнаты, чтобы сделать его лучше, практичнее и красивее.

Если вы хотите посвятить часть своего времени новым идеям и их осуществлению, мы покажем вам пять примеров изменений в гостиной, которые помогут получить вдохновение. После знакомства с этими захватывающими вариантами преобразования комнаты для всей семьи вы сможете создать свою собственную, особую гостиную, оригинальную и комфортную, в которой будет сделано все по-особенному, уникально и неповторимо.

Готовы ли вы рассмотреть прямо сейчас пять интересных примеров радикальных изменений, которые очень просто осуществить в вашей гостиной?

1. До того: коллекция мебели

Casa 121, studioarte studioarte
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

Всем нам случалось встречать квартиры, в которых накопилась целая коллекция различной мебели, отличающейся по внешнему виду, материалам ее изготовления и стилю. Очевидно, она переезжала из разных домов и наконец-то нашла свое пристанище. Зачем, например, одному человеку пять стульев, или светильник, имеющий лампу, но без абажура? 

Именно такая ситуация сложилась в следующем примере. Совершенно лишенная уюта комната не вызывает никаких эмоций, это просто склад мебели, хранящейся на всякий случай. Нам нужно создать в этой гостиной интерьер, который будет идеально сочетаться с обстановкой в остальных комнатах. Кроме того, здесь должно стать уютно и комфортно отдыхать – именно для этого и предназначено данное помещение.

2. Украсить с нуля

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Гостиная в стиле модерн
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Когда мы имеем полностью пустое пространство, свободное от мебели и различных аксессуаров, становится трудно себе представить все то, что можно здесь создать. Сложно определить где, что и как расположить, чтобы наполнить это место и вдохнуть в него жизнь, сделав уютным и не таким холодным. Можно покрасить стены, гостиной в кремовый цвет, отделив ее таким способом от остальной части дома. Можно повесить над диваном композицию из нескольких картин, украсить и оживить атмосферу комнатными растениями различных форм и видов, примерно так, как сделано дизайнером в этом примере.

Прекрасная идея – расположить свои кресла напротив двери, ведущей в сад, чтобы иметь возможность наслаждаться очаровательным видом, открывающимся из этого места. Нет ничего приятнее, чем окружить себя любимыми вещами, которые создадут в гостиной уют и теплую домашнюю обстановку. Этому может поспособствовать яркого цвета мягкий диван, украшенный разноцветными подушками, оригинальные и стильные аксессуары, и неяркий, мягко струящийся свет от встроенной подсветки потолка.

3. В такой же гостиной

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Столовая комната в стиле модерн
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

В очень похожей на предыдущий вариант гостиной можно создать совершено противоположную атмосферу, изменив ее до неузнаваемости. Как вариант – оборудовать в этой части дома столовую с разделением пространства. В одном помещении с открытой планировкой можно разместить уютную гостиную, просторную столовую и практичную кухню. Сообщение с кухней можно осуществить через панель или своеобразное окно, более широкое по горизонтали. Таким способом получится поддерживать неразрывный контакт с обеденной зоной.

Раньше окно, соединяющее кухню с гостиной, было гораздо меньше, и во время реконструкции его расширили, чтобы сделать более мягким переход от кухни к остальной части дома.

Идеально продуманы все составляющие интерьера этой гостиной, начиная с роскошного обеденного стола и заканчивая стильными и оригинальными аксессуарами. Более ярко выделить определенные зоны и акцентировать на них внимание можно также правильно спланированной подсветкой.

4. Гостиная без границ

CASA 505 , Esquiliano Arqs Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs

Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs
Esquiliano Arqs

Мы показываем эту картину заброшенного и практически разрушенного дома как наглядный пример того, как можно из, казалось бы, бесперспективного места сделать сногсшибательный особняк, который полностью изменил представление о возможностях использования пространства.

После того как местность полностью расчистили, вывезли весь накопленный за многие годы мусор, и проект нового дома был реализован, в нем появилась шикарная гостиная, наружные стены которой изготовлены полностью из стекла. Такой интересный вариант сделал возможным создание гостиной, которая практически не имеет границ и соединяет наружное и внутреннее пространство, делая разграничение полностью размытым и почти несуществующим. Дом с гостиной, которая имеет столько свободного пространства, позволит наслаждаться отдыхом с семьей и многочисленными друзьями у открытого бассейна в уютной, роскошной и приятной обстановке. Это по-настоящему шикарный и эстетичный проект, который очень талантливо реализован.

5. После: салон отремонтирован

Casa 121, studioarte studioarte
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

Этот обновленный салон не имеет ничего общего с прежним помещением, но это все та же комната!

Дизайнеры наполнили интерьер обновленной гостиной комфортной мебелью, сделанной на заказ. Два вместительных и мягких дивана, обитых светлой мебельной тканью, позволят удобно расположиться здесь большому количеству людей, которые могут быть приглашены в гости.

Синий цвет и его оттенки, использованные в различных элементах интерьера, насыщают общую атмосферу в гостиной и навевают всем здесь присутствующим, хозяевам и гостям, легкое, свежее морское настроение.

6. После намного лучше!

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Если посмотреть на предыдущую фотографию этого салона, можно увидеть, что комната, в общем, в хорошем состоянии. Она выполнена в спокойном стиле, в светлых, кремовых тонах, здесь должно быть уютно и очень приятно отдыхать. Но, тем не менее, не все так хорошо в этом интерьере. Здесь слишком много мебели, помещение просто захламлено лишними стульями, столиками и другими ненужными предметами.

В этой гостиной нужно было провести небольшой ремонт, и сделать что-то очень простое: очистить все пространство от накопившейся мебели и ненужных, захламляющих комнату вещей.

Как вам нравится полученный результат? Именно простота делает этот проект уникальным и успешным. Пара удобных кресел из ротанга, красивый светлый пол, покрытый простой керамической плиткой и теплый камин, возле которого приятно проводить время и коротать длинные вечера.

После всех преобразований дизайн гостиной стал светлым, а помещение намного просторнее и уютнее. Этого более чем достаточно, чтобы восхищаться такой обстановкой.

До и После: Потрясающая терраса из ничего!
Какой из представленных вариантов обновления гостиной вам больше всего понравился? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье!

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