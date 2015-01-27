Идеи декора для самых маленьких

Как правило, дети с самого раннего возраста знают как выглядят кошки, собаки и другие домашние животные. Но почему бы не начать знакомить их с жителями дикой природы? Изображенные на фото разноцветные улитки не только расскажут вашему ребенку много увлекательных историй, они сделают интерьер детской ярче и красочней.
Детский стульчик-овечка выполнен из высококачественной древесины бука и ореха, а также пушистого искусственного меха, на котором маленькому ребенку будет очень удобно сидеть. В конструкции стула отстуствуют мелкие детали, поэтому он пригоден к использованию даже самыми маленькими детьми. Такой стул станет настоящим украшением детской комнаты.
Как правило, дети с самого раннего возраста знают как выглядят кошки, собаки и другие домашние животные. Но почему бы не начать знакомить их с жителями дикой природы? Изображенные на фото разноцветные улитки не только расскажут вашему ребенку много увлекательных историй, они сделают интерьер детской ярче и красочней.
Несмотря на то, что драконы обитают не в пространстве дикой природы, а на страницах увлекательных сказок, знакомство с ними расширит кругозор ребенка и поспособствует развитию интереса к чтению. Забавные обои с драконами, доступные в нескольких цветах, смастерили специалисты из Mister Smith Interiors. Этот предмет декора поможет маленьким детям почувствовать себя героями увлекательных приключенческих саг.
Тетушка-сова принесет свет в каждую детскую комнату. Эта игрушка былаТетушка-сова принесет свет в каждую детскую комнату. Эта игрушка была связана заботливыми руками мастеров из LazySunday специально для того, чтобы сидеть на ярком плафоне и следить за тем, как ведут себя детишки в своей комнате. Если ваш ребенок не очень любит сов, у LazySunday найдется для него парочку альтернатив – смешной слоник, милый пингвиненок или маленький белый кролик.
Следующий кандидат на роль любимой игрушки связан из трикотажных ниток и имеет много ножек. Этот красный добрый осьминог не позволит детям заскучать. Его можно прикрепить к фоторамке и использовать в качестве очаровательного настенного украшения.
Если в вашей семье растет маленькая принцесса, почему бы не подарить ей куклу-подружку. Вместе они смогут рассуждать о моде, ходить в магазины и подбирать новую одежду. Кукле-принцессе нравится наряжаться, менять прическу и получать в подарок оригинальные аксессуары.