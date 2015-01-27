Идеи декора для самых маленьких

Тетушка-сова принесет свет в каждую детскую комнату. Эта игрушка былаТетушка-сова принесет свет в каждую детскую комнату. Эта игрушка была связана заботливыми руками мастеров из LazySunday специально для того, чтобы сидеть на ярком плафоне и следить за тем, как ведут себя детишки в своей комнате. Если ваш ребенок не очень любит сов, у LazySunday найдется для него парочку альтернатив – смешной слоник, милый пингвиненок или маленький белый кролик.