Несколько советов о том, как принести свет в темную комнату

Скандинавский стиль – просто находка для интерьера темной комнаты. Большинство приемов этой стилистики напрямую способствуют увеличению света и пространства комнаты. Безупречность скандинавского стиля в интерьере базируется на двух принципах: минимализм форм предметов интерьера и активное использование теплых фактур натуральных материалов светлых цветов. Простая мебель из выбеленной древесины в сочетании с белыми глянцевыми поверхностями, светло-бежевый паркет для пола – создают в комнате интерьер светлый, просторный, но вместе с тем теплый и уютный.

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