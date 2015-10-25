Несколько советов о том, как принести свет в темную комнату

Яркий солнечный свет в российских широтах не слишком радует нас даже летом, а тем более дефицитен в холодные времена года. Поэтому так хочется добавить немного света, а вместе с ним и позитивного настроения – в нашу жизнь и в наши квартиры. Но что делать, если комната не кажется достаточно светлой, а мебель и декор интерьера делают ее только еще более темной и загруженной. Не стоит расстраиваться даже в самых сложных случаях дизайнеры предлагают ряд хитроумных и достаточно простых приемов, помогающих добавить в комнату ощущение наполненности светом.
Американская классика
В темной комнате приветствуется активное использование стеклянных и зеркальных поверхностей – отражая каждый лучик света, они приумножают многократно его действие, изящно и непринужденно расширяя скромное пространство. Большое настенное зеркало или зеркальная стена в сочетании с расположенным рядом источником света превратят даже дальний темный угол комнаты в яркий луч в темном царстве тьмы. Выбирая место для размещения зеркальных поверхностей достаточно лишь предусмотреть, хотите ли вы видеть постоянно свое отражение. Если зеркало в интерьере нужно вам скорее как декоративных элемент, достаточно разместить его за спинкой дивана, вне зоны прямой видимости и череда отражений не будет нарушать ваш отдых в этой комнате.
Квартирный вопрос
Ни для кого ни секрет, что любое даже самое маленькое помещение, выполненное в светлых тонах будет казаться более просторным и солнечным. Что же нового здесь еще могут придумать дизайнеры? На самом деле, белый цвет – это не просто светлые оттенки. И если уж вы действительно хотите добиться максимального ощущения льющегося света в комнате, не идите на компромисс, используйте именно белоснежность как основной инструмент, причем акцентируйте его яркие лучистые свойства с помощью соответствующих отражающих свет естественным образом текстур – стекло, глянцевая отделка стен и мебели, лакированная кожа, тонкий полупрозрачный текстиль на окнах. Тогда даже скромные тихие лучики зимнего света, пробившиеся в вашу комнату сквозь серую пелену туч на небе, многократно отраженные и преломленные разнообразными белыми поверхностями в вашем интерьере, преобразят его до неузнаваемости и подарят вам без остатка всю свою легкую светлую энергию.
Большие предметы загружают любое пространство, поэтому если ваша комната итак не слишком солнечная, хорошим способом, добавляющим много света и легкости в интерьер, является использование полупрозрачной мебели. Стол, стулья такой фактуры, светильник – все эти предметы помогут сделать комнату более светлой. При этом, даже большой стол, выполненный из полупрозрачных материалов, нисколько не утяжелит интерьер, практически растворившись в пространстве, лишь тонкими очертаниями напоминая о своем присутствии. Лучи света проходят сквозь такие прозрачные предметы мебели, проникая даже самые дальние уголки комнаты.
Конечно, в темной комнате, где нет возможности активно использовать свет из окон, одним светильником не обойтись. Различные виды сочетания потолочных, настенных, точечных источников освещения помогут гармонично распределить свет по всему пространству. Интересными вариантами для таких комнат может быть использование светодиодных подсветок по периметру потолка, встроенных в конструкцию потолка разнообразных по форме точечных светильников. Такие световые конструкции не только увеличивают количество света, но и визуально делают потолки комнаты более высокими и невесомыми.
Удачным дополнением белого интерьера, добавляющим ощущения света и свежести в темной комнате станет использование легкого текстиля свежих оттенков. Холодноватые цвета мяты, морской лазури, бирюзы, бледно-розового кварца, светлый оттенок лимонно-желтого – придадут интерьеру комнаты динамичность. Такие легкие цвета подчеркнут свежесть светлого интерьера, добавляя в настроение комнаты тонкие ноты изысканности.
Прекрасным дополнением белоснежного интерьера комнаты станут точечные яркие акценты. Небольшие вкрапления насыщенных, сочных цветов визуально сработают как дополнительные источники света в комнате, расположенной вдали от прямых солнечных лучей. Такие маленькие домашние солнышки в интерьере буквально излучают жизнерадостную энергию, делая темную комнату не только светлее, но и на порядок позитивнее. Выбирая такие цвета старайтесь избегать насыщенности темных оттенков: глубокий фиолетовый, таинственный темно-синий, благородный изумрудный, шоколадно-коричневый – будут излишне тяжелыми для теневой комнаты. Лучше всего работают цветовые сочетания, дающие ощущение внутреннего свечения – солнечно-желтый, искристо-голубой, сочно-зеленый.
Для комнат лишенных большого количества света оптимальным выбором будет стиль мебели близкий к минимализму. Стоит отказаться от сложных конструкций в пользу небольшого количества предметов четкой геометрии, лаконичных и функциональных. К счастью дизайнерские разработки в области интерьерного минимализма помогут подобрать именно тот набор предметов, который максимально подойдет вашему стилю жизни. Это может быть и просторная кровать, и вместительный шкаф, и мягкий диван – минимализм не означает отказа от всех этих удобных и необходимых вещей. Отточенная функциональность, продуманный подбор материалов, эргономичная форма помогут сделать интерьер комнаты легким, но уютным.
Скандинавский стиль – просто находка для интерьера темной комнаты. Большинство приемов этой стилистики напрямую способствуют увеличению света и пространства комнаты. Безупречность скандинавского стиля в интерьере базируется на двух принципах: минимализм форм предметов интерьера и активное использование теплых фактур натуральных материалов светлых цветов. Простая мебель из выбеленной древесины в сочетании с белыми глянцевыми поверхностями, светло-бежевый паркет для пола – создают в комнате интерьер светлый, просторный, но вместе с тем теплый и уютный.
Основательно изучить все приемы работы со скандинавским стилем в интерьере можно в статье Скандинавский стиль согревает.
Выбирая стеллажи, а тем более перегородки для затененной комнаты, постарайтесь найти наиболее легкие, открытые варианты. Даже если необходимо отделить часть комнаты для более уединенной зоны отдыха, не стоит делать это массивной перегородкой. Для зонирования будет вполне достаточно условного отделения части помещения небольшой декоративной перегородкой, пропускающей сквозь себя все потоки света, состоящей из тонких или полупрозрачных элементов. Визуально такой невесомый стеллаж позволяет создать уютный уголок в комнате, но лучам света он пути не преграждает, и комната не превращается в полутемный лабиринт.