ТОП-10 проектов домов с плоской крышей

Стильные и модные коттеджи с плоской крышей в этой фото-подборке порадуют вас оригинальными решениями в дизайне экстерьера. Здесь — стили от минимализма и футуризма до модерна и испанского колониального. Проверим, какой проект вас больше впечатлит?

Для многих плоская крыша является незаметной, и даже при выборе проекта не все обращают внимание на кровлю, разве что в эстетическом плане. Тем не менее, плоская крыша — отличный шанс сделать проект уникальным, разбить сад или оборудовать патио с барбекю.