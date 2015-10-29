ТОП-10 проектов домов с плоской крышей

Стильные и модные коттеджи с плоской крышей в этой фото-подборке порадуют вас оригинальными решениями в дизайне экстерьера. Здесь — стили от минимализма и футуризма до модерна и испанского колониального. Проверим, какой проект вас больше впечатлит?
Для многих плоская крыша является незаметной, и даже при выборе проекта не все обращают внимание на кровлю, разве что в эстетическом плане. Тем не менее, плоская крыша — отличный шанс сделать проект уникальным, разбить сад или оборудовать патио с барбекю.
Интересный проект виллы в альпийской долине представлен немецкой фирмой, занимающейся элитными бассейнами. Здесь мы можем видеть, что на участке, благодаря удачному архитектурному решению, образовался внутренний дворик — полностью приватный и имеющий потрясающие виды на горный хребет.
Вилла с бассейном на холме — не только калифорнийская, но и бразильская мечта. Гламурные отблески в интерьере, бежевая цветовая гамма и просторные террасы и балконы отлично сочетаются с потрясающими оттенками окружающей природы и заката.
Современный и стильный проект виллы в стиле минимализм реализован в Аргентине. Подъезд и палисадник разделяет взрослое дерево, а приватности остеклению придают вертикальные жалюзи из натурального дерева. Остекление главных зон первого и второго этажей приходится на левый фасад, так как именно оттуда открывается лучший вид на участок.
Шикарный особняк в стиле модерн имеет очень приватную планировку, рассчитанную на размещение остекления лишь со стороны заднего дворика и леса. Парадный въезд здесь оформлен фонтаном, пальмой и декоративной акцентной стеной, которую украшают клумбы с подсветкой. Отдельное внимание стоит уделить навесу для автомобилей, повторяющему формы фасада и имеющему встроенные светильники.
Еще один проект из Мексики в формате «дома на одну семью» тоже имеет плоскую крышу и характерный для данного стиля прием — асимметричный фасад, который благодаря парапету оригинальной формы выделяет этот стиль из всех колониальных. Грубо оштукатуренный экстерьер и кованый навес над крыльцом тоже отличает испанский стиль от остальных.
Очень эффектный и нестандартный проект особняка за городом выполнен в футуристично-брутальном стиле. Планировка дома подразумевает большое патио под одной из спален второго уровня, а также открытое общественное пространство на первом. Особого внимания заслуживает стеклянный куб на верхнем этаже, который является главным фокусом архитектурной композиции.
Немного ретро-настроения, созданного культовой дизайнерской мебелью из 60-х, экранами из реек и простой интерпретацией стиля модерн, очень интересно сочетается с пригородным участком без ограждения.
Белоснежная вилла в стиле модерн, с бассейном и мостиком над ним, а также дополнительной кухней на свежем воздухе впечатляет! Особенно эффектно данный проект выглядит вечером, благодаря стеклянным отблескам ночной подсветки. Ландшафтный дизайн тоже повторяет простую концепцию архитектора — минималистичные формы и красивая листва здесь встречаются гораздо чаще, чем пышно-цветущие растения.
Современный северный проект коттеджа в стиле модерн тем не менее предусматривает панорамное остекление со стороны сада, асимметричную планировку второго этажа и разноуровневые комнаты на первом.
Еще один интересный проект с Украины от архитектора Александра Жидкова эффектно разместился в сосновой роще. Панорамное остекление, эффектные и строгие формы, а также многочисленные террасы и патио делают загородную жизнь в полудиком лесу сказкой.
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