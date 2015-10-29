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ТОП-10 проектов домов с плоской крышей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Die Wohlfühloase in den Bergen, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
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Стильные и модные коттеджи с плоской крышей в этой фото-подборке порадуют вас оригинальными решениями в дизайне экстерьера. Здесь — стили от минимализма и футуризма до модерна и испанского колониального. Проверим, какой проект вас больше впечатлит?

Для многих плоская крыша является незаметной, и даже при выборе проекта не все обращают внимание на кровлю, разве что в эстетическом плане. Тем не менее, плоская крыша — отличный шанс сделать проект уникальным, разбить сад или оборудовать патио с барбекю.

Горная вилла

Die Wohlfühloase in den Bergen, Polytherm GmbH. Polytherm GmbH. Бассейн
Polytherm GmbH.

Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.
Polytherm GmbH.

Интересный проект виллы в альпийской долине представлен немецкой фирмой, занимающейся элитными бассейнами. Здесь мы можем видеть, что на участке, благодаря удачному архитектурному решению, образовался внутренний дворик — полностью приватный и имеющий потрясающие виды на горный хребет.

Бразильский шик

Casa Quintas do Sol, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Дома в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Вилла с бассейном на холме — не только калифорнийская, но и бразильская мечта. Гламурные отблески в интерьере, бежевая цветовая гамма и просторные террасы и балконы отлично сочетаются с потрясающими оттенками окружающей природы и заката.

Аргентинский эко

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Современный и стильный проект виллы в стиле минимализм реализован в Аргентине. Подъезд и палисадник разделяет взрослое дерево, а приватности остеклению придают вертикальные жалюзи из натурального дерева. Остекление главных зон первого и второго этажей приходится на левый фасад, так как именно оттуда открывается лучший вид на участок.

Мексиканский luxury

CASA :AV, M+M CONSTRUCCIONES MARIN M+M CONSTRUCCIONES MARIN Дома в стиле модерн
M+M CONSTRUCCIONES MARIN

M+M CONSTRUCCIONES MARIN
M+M CONSTRUCCIONES MARIN
M+M CONSTRUCCIONES MARIN

Шикарный особняк в стиле модерн имеет очень приватную планировку, рассчитанную на размещение остекления лишь со стороны заднего дворика и леса. Парадный въезд здесь оформлен фонтаном, пальмой и декоративной акцентной стеной, которую украшают клумбы с подсветкой. Отдельное внимание стоит уделить навесу для автомобилей, повторяющему формы фасада и имеющему встроенные светильники.

Испанский колониальный

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Дома в стиле модерн
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Еще один проект из Мексики в формате «дома на одну семью» тоже имеет плоскую крышу и характерный для данного стиля прием — асимметричный фасад, который благодаря парапету оригинальной формы выделяет этот стиль из всех колониальных. Грубо оштукатуренный экстерьер и кованый навес над крыльцом тоже отличает испанский стиль от остальных.

Украинский футуризм

Дом-аквариум ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом-аквариум

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Очень эффектный и нестандартный проект особняка за городом выполнен в футуристично-брутальном стиле. Планировка дома подразумевает большое патио под одной из спален второго уровня, а также открытое общественное пространство на первом. Особого внимания заслуживает стеклянный куб на верхнем этаже, который является главным фокусом архитектурной композиции.

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Южно-американский ретро

CASA 022 - Xangrila/Brasil, hola hola Дома в стиле модерн
hola

hola
hola
hola

Немного ретро-настроения, созданного культовой дизайнерской мебелью из 60-х, экранами из реек и простой интерпретацией стиля модерн, очень интересно сочетается с пригородным участком без ограждения.

Бразильский модерн

Casa Guaecá , Conrado Ceravolo Arquitetos Conrado Ceravolo Arquitetos Дома в стиле модерн
Conrado Ceravolo Arquitetos

Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos

Белоснежная вилла в стиле модерн, с бассейном и мостиком над ним, а также дополнительной кухней на свежем воздухе впечатляет! Особенно эффектно данный проект выглядит вечером, благодаря стеклянным отблескам ночной подсветки. Ландшафтный дизайн тоже повторяет простую концепцию архитектора — минималистичные формы и красивая листва здесь встречаются гораздо чаще, чем пышно-цветущие растения.

Нидерландский модерн

Woonhuis Ter Borch, Groningen, De Zwarte Hond De Zwarte Hond Балкон и терраса в стиле модерн
De Zwarte Hond

De Zwarte Hond
De Zwarte Hond
De Zwarte Hond

Современный северный проект коттеджа в стиле модерн тем не менее предусматривает панорамное остекление со стороны сада, асимметричную планировку второго этажа и разноуровневые комнаты на первом.

Харьковский модерн

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один интересный проект с Украины от архитектора Александра Жидкова эффектно разместился в сосновой роще. Панорамное остекление, эффектные и строгие формы, а также многочисленные террасы и патио делают загородную жизнь в полудиком лесу сказкой.

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